Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

SACOMBANK tăng hạng trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu

Như Quỳnh

11/03/2026, 14:52

Việc liên tục góp mặt và cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng Banking 500 của Brand Finance không chỉ phản ánh sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với giá trị thương hiệu SACOMBANK, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với định hướng phát triển của ngân hàng…

Trong thời gian tới, SACOMBANK đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ.
Trong thời gian tới, SACOMBANK đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ.

Theo báo cáo Banking 500 năm 2026 do Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, SACOMBANK xếp hạng 336 trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu, tăng 13 bậc so với năm 2025. Đây là năm thứ 7 liên tiếp SACOMBANK góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này kể từ năm 2020, cho thấy sự cải thiện tích cực về sức mạnh thương hiệu, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Theo Brand Finance, tổng giá trị thương hiệu của 500 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2026 đạt 1,8 nghìn tỷ USD, ghi nhận 5 năm tăng trưởng liên tiếp. Năm nay, Việt Nam có 13 ngân hàng góp mặt trong bảng xếp hạng Banking 500, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng trong nước. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có nhiều ngân hàng xuất hiện nhất trong bảng xếp hạng, chỉ sau các thị trường tài chính lớn như Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Trong bức tranh chung đó, việc SACOMBANK tiếp tục hiện diện và cải thiện thứ hạng qua các năm góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Quá trình thăng hạng năm nay cũng phản ánh hành trình SACOMBANK kiên định củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ngân hàng đã gặt hái được nhiều thành quả tích cực trong năm 2025 khi tổng tài sản đạt gần 918 nghìn tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm; tổng huy động đạt hơn 837 nghìn tỷ đồng, tăng 24%; tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 626 nghìn tỷ đồng, tăng 16%. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu.

Bên cạnh việc củng cố nền tảng tài chính, SACOMBANK liên tục nâng cấp hệ sản phẩm dịch vụ và số hóa toàn diện. Hiện SACOMBANK PAY là nền tảng tài chính số trọng tâm của Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng số lượng khách hàng lên đến 30%, phản ánh sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái dịch vụ số cũng như hiệu quả của các chiến lược tiếp cận khách hàng đa phân khúc.

SACOMBANK cũng thực hiện hàng loạt sáng kiến nhằm cải tiến bộ máy hoạt động theo các mô hình hiện đại và có tính thích ứng cao. Cụ thể, Ngân hàng chủ động tinh gọn bộ máy xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự front - back điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 80% - 20%, chuyển đổi mô hình theo ngành dọc từ ngày 22/01/2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

Song song với quá trình tái cấu trúc tổ chức, Ngân hàng tiếp tục duy trì lợi thế về mạng lưới hoạt động rộng khắp với hơn 535 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cùng 4 công ty con trong các lĩnh vực tài chính chuyên biệt. Trên phạm vi toàn cầu, SACOMBANK duy trì quan hệ với 9.734 đại lý thuộc 404 ngân hàng tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nền tảng thuận lợi để đẩy mạnh thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và giao dịch xuyên biên giới.

Việc liên tục góp mặt và cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng Banking 500 của Brand Finance không chỉ phản ánh sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với giá trị thương hiệu SACOMBANK, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với định hướng phát triển của ngân hàng.

Trong thời gian tới, SACOMBANK đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đồng thời củng cố nền tảng quản trị và năng lực tài chính nhằm hướng tới tăng trưởng an toàn, thận trọng và bền vững, mang đến lợi ích tối đa cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Từ khóa:

Sacombank

Đọc thêm

Tài khóa cần

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và giá năng lượng đang gia tăng rủi ro do lạm phát chi phí đẩy ở Việt Nam. Một chuyên gia cho rằng trong lúc này, chính sách tiền tệ cần chuyển sang thế phòng thủ để giữ ổn định vĩ mô, trong khi chính sách tài khóa phải đóng vai trò chủ động thúc đẩy tăng trưởng…

BVBank mở rộng ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng JCB, hoàn tiền đến 1,2 triệu đồng

BVBank mở rộng ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng JCB, hoàn tiền đến 1,2 triệu đồng

Việc mở rộng ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng và hoàn tiền giá trị cao cho chủ thẻ, BVBank mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong xu hướng thanh toán không tiền mặt, an toàn và tiện lợi…

Mcredit kỷ niệm 10 năm thành lập và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Mcredit kỷ niệm 10 năm thành lập và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Ngày 10/3/2026, Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2016-2026), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế Top 3 công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu tại Việt Nam.

Giá mua vàng miếng SJC tăng tới 3,7 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên liên tiếp

Giá mua vàng miếng SJC tăng tới 3,7 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên liên tiếp

Trong 2 phiên liên tiếp (10 – 11/3), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng từ 3,1 triệu - 3,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và từ 2,9 triệu - 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ra…

Giá vàng giữ đà hồi phục nhờ USD giảm giá, SPDR Gold Trust mua ròng trở lại

Giá vàng giữ đà hồi phục nhờ USD giảm giá, SPDR Gold Trust mua ròng trở lại

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/3), tiến sát mốc chủ chốt 5.200 USD/oz, khi đồng USD giảm giá và mối lo giảm phát dịu đi nhờ giá dầu xuống thang...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

2

Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

3

Nâng hạng đến gần, sắp có ít nhất 13.000 tỷ vốn ngoại đổ vào chứng khoán Việt Nam?

Chứng khoán

4

Chuyên gia: Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào, chứng khoán vẫn tăng trưởng hai con số

Chứng khoán

5

Khi tiêu chuẩn vận chuyển ngày càng khắt khe, logistics bước vào cuộc chơi hạ tầng

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy