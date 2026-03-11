SACOMBANK tăng hạng trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu

Việc liên tục góp mặt và cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng Banking 500 của Brand Finance không chỉ phản ánh sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với giá trị thương hiệu SACOMBANK, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với định hướng phát triển của ngân hàng…

Theo báo cáo Banking 500 năm 2026 do Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, SACOMBANK xếp hạng 336 trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu, tăng 13 bậc so với năm 2025. Đây là năm thứ 7 liên tiếp SACOMBANK góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này kể từ năm 2020, cho thấy sự cải thiện tích cực về sức mạnh thương hiệu, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Theo Brand Finance, tổng giá trị thương hiệu của 500 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2026 đạt 1,8 nghìn tỷ USD, ghi nhận 5 năm tăng trưởng liên tiếp. Năm nay, Việt Nam có 13 ngân hàng góp mặt trong bảng xếp hạng Banking 500, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng trong nước. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có nhiều ngân hàng xuất hiện nhất trong bảng xếp hạng, chỉ sau các thị trường tài chính lớn như Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Trong bức tranh chung đó, việc SACOMBANK tiếp tục hiện diện và cải thiện thứ hạng qua các năm góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Quá trình thăng hạng năm nay cũng phản ánh hành trình SACOMBANK kiên định củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ngân hàng đã gặt hái được nhiều thành quả tích cực trong năm 2025 khi tổng tài sản đạt gần 918 nghìn tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm; tổng huy động đạt hơn 837 nghìn tỷ đồng, tăng 24%; tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 626 nghìn tỷ đồng, tăng 16%. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu.

Bên cạnh việc củng cố nền tảng tài chính, SACOMBANK liên tục nâng cấp hệ sản phẩm dịch vụ và số hóa toàn diện. Hiện SACOMBANK PAY là nền tảng tài chính số trọng tâm của Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng số lượng khách hàng lên đến 30%, phản ánh sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái dịch vụ số cũng như hiệu quả của các chiến lược tiếp cận khách hàng đa phân khúc.

SACOMBANK cũng thực hiện hàng loạt sáng kiến nhằm cải tiến bộ máy hoạt động theo các mô hình hiện đại và có tính thích ứng cao. Cụ thể, Ngân hàng chủ động tinh gọn bộ máy xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự front - back điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 80% - 20%, chuyển đổi mô hình theo ngành dọc từ ngày 22/01/2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

Song song với quá trình tái cấu trúc tổ chức, Ngân hàng tiếp tục duy trì lợi thế về mạng lưới hoạt động rộng khắp với hơn 535 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cùng 4 công ty con trong các lĩnh vực tài chính chuyên biệt. Trên phạm vi toàn cầu, SACOMBANK duy trì quan hệ với 9.734 đại lý thuộc 404 ngân hàng tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nền tảng thuận lợi để đẩy mạnh thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và giao dịch xuyên biên giới.

Việc liên tục góp mặt và cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng Banking 500 của Brand Finance không chỉ phản ánh sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với giá trị thương hiệu SACOMBANK, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với định hướng phát triển của ngân hàng.

Trong thời gian tới, SACOMBANK đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đồng thời củng cố nền tảng quản trị và năng lực tài chính nhằm hướng tới tăng trưởng an toàn, thận trọng và bền vững, mang đến lợi ích tối đa cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.