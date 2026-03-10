Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Trong hơn 1 tuần chiến sự, thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm điểm mạnh, đồng USD tăng giá, và các nhà giao dịch đang cắt giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

“Năm nay, nhà đầu tư vốn dĩ đã định vị danh mục của họ cho sự tăng trưởng. Một cú sốc đình lạm không nằm trong kế hoạch của họ. Bây giờ, nhà đầu tư đang quan sát mọi thứ bằng sự thận trọng và sẽ có nhiều giao dịch bị đảo ngược” - trưởng bộ phận thị trường toàn cầu của ngân hàng ING, ông Chris Turner, nói với hãng tin Reuters.

Dưới đây là 5 chủ đề giao dịch được ưa chuộng trong năm nay nhưng đã bị đảo lộn bởi cuộc xung đột ở Trung Đông, theo Reuters:

ĐỒNG USD

Hồi tháng 2, giới đầu tư ở Mỹ nắm giữ vị thế bán khống USD lớn nhát kể từ năm 2021 - theo dữ liệu từ cơ quan giám sát thị trường nước này. Các dự báo cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay khiến cho việc mua USD trở nên kém hấp dẫn.

Nhưng ngay sau khi xung đột nổ ra, đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái do nhiều nhà đầu tư coi bạc xanh là tài sản an toàn.

“Đồng USD đã nổi lên là tài sản hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Nền kinh tế Mỹ có thể sẽ trụ vững hơn trước các cú sốc năng lượng”, nhà phân tích cấp cao Ipek Ozkardeskaya của công ty Swissquote nhận xét.

Theo ông Jean-Francois Robin, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại ngân hàng đầu tư Natixis CIB, Mỹ hiện là một nước xuất khẩu ròng về năng lượng và nhập khẩu năng lượng chỉ đáp ứng 17% nhu cầu của nước này, mức thấp nhất 40 năm.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU NGOÀI MỸ

Đầu năm 2026, mua cổ phiếu là một giao dịch được ưa chuộng toàn cầu, nhưng xung đột bùng nổ đã khiến cổ phiếu bị bán tháo ở khắp các thị trường.

Chỉ số MSCI World của chứng khoán thế giới không gồm Mỹ đã sụt mạnh sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Chứng khoán Mỹ cũng giảm, nhưng mức giảm ít hơn, phản ánh việc nhà đầu tư tin tưởng vào việc nền kinh tế Mỹ ít phụ thuộc hơn và nhập khẩu năng lượng.

“Cuộc khủng hoảng chưa hoàn toàn phá hủy xu hướng đầu cơ giá lên cổ phiếu trong năm nay, nhưng xu hướng này sẽ tùy thuộc nhiều hơn vào diễn biến giá dầu và lãi suất trong thời gian tới”, chiến lược gia Lale Akoner của công ty eToro nhận xét.

Theo nhà phân tích Ozkardeskaya của Swissquote, cú sốc giá dầu có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tư cổ phiếu chảy nhiều hơn vào thị trường các quốc gia giàu tài nguyên dầu lửa và ít phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Do đó, sự dịch chuyển trước đó của dòng vốn từ Mỹ sang các thị trường châu Âu và châu Á có thể sẽ chững lại.

CỔ PHIẾU VÀ TIỀN TỆ CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

Vào đầu năm, chứng khoán và đồng tiền của các thị trường mới nổi tăng giá mạnh, với mức tăng 15% của thị trường chứng khoán và 1,9% tỷ giá đồng tiền các nước này. Tuy nhiên, hai chỉ số này đã ghi nhận mức giảm tương ứng 7% và 1,5% trong tuần trước. Mức giảm mạnh nhất rơi vào những thị trường đã tăng mạnh nhất trước đó, như thị trường Hàn Quốc.

“Những thị trường giảm mạnh nhất trong tuần trước chính là những thị trường nổi bật trong tháng 1 và tháng 2”, một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs nhấn mạnh.

Theo báo cáo, việc bán cổ phiếu và tiền tệ diễn ra mạnh nhất ở các thị trường chịu tác động lớn nhất từ xung đột ở Trung Đông, như Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Thái Lan, và những thị trường đã tăng vượt trội trong năm ngoái như Hàn Quốc, Brazil và Nam Phi.

TRIỂN VỌNG FED HẠ LÃI SUẤT

Cú sốc tăng giá năng lượng đẩy cao mối lo lạm phát và khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong năm nay. Trước khi xung đột nổ ra, thị trường đặt cược khả năng 50% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 6 - cuộc họp đầu tiên Fed có chủ tịch mới. Hiện tại, khả năng này chỉ còn 25%.

Ngoài ra, thị trường cũng giảm kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) hạ lãi suất, đồng thời tính đến khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng - thay vì giảm - lãi suất trong năm nay.

“Sự dịch chuyển lớn nhất về kỳ vọng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương lớn đang diễn ra đối với những ngân hàng trung ương vốn được dự báo sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay”, Goldman Sachs nêu rõ.

CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG

Sau khi tăng giá vào đầu năm, cổ phiếu ngân hàng ở Mỹ đã quay đầu giảm giá khi nhà đầu tư đánh giá về tác động kinh tế của cú sốc giá dầu.

Giá năng lượng tăng cao đặt ra rủi ro lạm phát trỗi dậy, đồng nghĩa hoạt động cho vay chậm lại và nhu cầu tín dụng suy yếu. Lãi suất cao thường có lợi cho biên lợi nhuận của các ngân hàng, nhưng lạm phát có thể gây suy giảm hoạt động vay nợ và đầu tư.

“Rủi ro chính cần theo dõi là chênh lệch tín dụng (credit spread) và thanh khoản trên thị trường tín dụng tư nhân. Căng thẳng địa chính trị sẽ trở thành vấn đề nếu khiến cho điều kiện tín dụng trở nên thắt chặt”, chiến lược gia Akoner của eToro nhận xét.