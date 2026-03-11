Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỉ USD

Quốc Khánh

11/03/2026, 14:27

Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) sắp khởi công có vốn đầu tư lên tới 2,1 tỉ USD, không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn trong việc phát triển hạ tầng công nghệ của TP. Hồ Chí Minh mà còn mở ra nhiều cơ hội cho nền kinh tế số tại Việt Nam…

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC), sáng 11/3.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC), sáng 11/3.

Sáng 11/3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) về đầu tư trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi.

Dự án trung tâm dữ liệu AI được thực hiện liên doanh giữa Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, cùng với sự hợp tác của nhiều đối tác quốc tế.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỉ USD, dự án này bao gồm các hạng mục như trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu vực, thiết bị, điện, cấp thoát nước và hệ thống GPU. Dự kiến, toàn bộ vốn đầu tư sẽ được giải ngân vào cuối quý 1 năm 2027.

Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ phát triển một nhà máy AI với công suất 50 MW, tương đương 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Nhà máy này sẽ cung cấp năng lực điện toán phục vụ các nhu cầu AI và điện toán hiệu năng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Ông cũng cho biết TP. Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số và công nghệ dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín.

Đại diện nhà đầu tư, ông Oliver Jones, đồng sáng lập Tập đoàn AIC, bày tỏ sự bất ngờ trước tiến độ nhanh chóng của dự án và sự hỗ trợ từ chính quyền TP. Hồ Chí Minh. Ông cũng kỳ vọng trung tâm dữ liệu AI này sẽ trở thành trọng tâm công nghệ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á.

Dự án trung tâm dữ liệu AI không chỉ là một bước tiến lớn cho TP. Hồ Chí Minh mà còn là một dấu mốc quan trọng cho cả nước. Đây là trung tâm dữ liệu AI đầu tiên của Việt Nam, góp phần giải quyết bài toán hạ tầng đô thị thông minh và các vấn đề mà TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt.

Với sự đầu tư mạnh mẽ và cam kết từ các bên liên quan, trung tâm dữ liệu AI tại TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và kinh tế số tại Việt Nam.

Dự án không chỉ tạo ra cơ hội việc làm mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trên trường quốc tế. Trong tương lai, trung tâm dữ liệu AI này có thể trở thành một mô hình mẫu cho các dự án tương tự tại các thành phố khác trong khu vực.

AI data center dữ liệu kinh tế số TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Dữ liệu AI

