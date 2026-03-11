Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Tài chính

Giá mua vàng miếng SJC tăng tới 3,7 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên liên tiếp

Mai Nhi

11/03/2026, 14:02

Trong 2 phiên liên tiếp (10 – 11/3), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng từ 3,1 triệu - 3,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và từ 2,9 triệu - 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ra…

Giá mua vào vàng miếng SJC tăng tới 4 triệu đồng trong hai phiên đầu tuần
Giá mua vào vàng miếng SJC tăng tới 4 triệu đồng trong hai phiên đầu tuần

Trong phiên sáng nay, diễn biến tăng giá đồng loạt ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh lớn. Mức tăng phổ biến đối với giá vàng miếng SJC là 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều và neo giá bán ra ở mức 187,2 triệu đồng/lượng. 

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 184,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 187,2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này duy trì ổn định mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên hôm qua (10/3), giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 11/3, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên ở mức phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, mức chênh lệch này thu hẹp xuống mức 2,8 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong vòng gần 3 tháng qua.

DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm cũng đồng loạt niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 184,2 triệu – 187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 184,4 triệu – 187,2 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý.

Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng tăng lần lượt 1,3 triệu đồng/lượng và 1,1 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Tính đến 11 giờ, giá vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 185 triệu – 187 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 11/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 11/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá. Mức tăng dao động từ 900 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (10/3).

Mở cửa phiên sáng , giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 10/3. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 183,9 triệu – 186,9 triệu đồng/lượng. Côgn ty SJC giữ nguyên mức giá giao dịch trên đến hết phiên sáng.

Chỉ trong hai phiên (10 – 11/3), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng tổng cộng từ 3,1 triệu - 3,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng từ 2,9 triệu - 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng này nhẹ hơn so với vàng miếng, dao động từ 2 triệu - 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ thương hiệu.

Sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng trong phiên 10/3, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn 9999 tại PNJ tiếp tục tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Chốt phiên sáng, cả hai thương hiệu này cùng đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 184,2 triệu và giá bán là 187,2 triệu đồng/lượng,

Mức giá giao dịch 184,2 triệu – 187,2 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.  Sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) tại Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên 10/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chỉ tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là 2 thương hiệu có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 11/3 so với 10/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 11/3 so với 10/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 mở cửa phiên sáng ở mức 184 triệu – 187 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này không thay đổi mức giá giao dịch trên đến khi đóng cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/3, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua. Thương hiệu này niêm yết giao dịch giá vàng nhẫn mở cửa phiên sáng ở mức 176 triệu – 180 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 11/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,3%, tiến lên mốc 5.203,6 USD/oz. Với mức tăng phổ biến 1,1 triệu đồng/lượng (tương đương 0,6%), giá vàng trong nước tăng gấp đôi so với giá thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 20,45 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 14,25 – 20,45 triệu đồng/lượng.

Từ khóa:

chênh lệch giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng sjc tài chính vàng nhẫn 4 số 9

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

1

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Chứng khoán

2

Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại

Kinh tế xanh

3

Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Doanh nghiệp

4

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Thế giới

5

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

