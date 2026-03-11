Mcredit kỷ niệm 10 năm thành lập và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Ngày 10/3/2026, Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2016-2026), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế Top 3 công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu tại Việt Nam.

Được thành lập năm 2016 trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản), Mcredit đã từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính vững chắc, phục vụ nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của người dân.

Sau một thập kỷ hoạt động, công ty đã phục vụ hơn 5 triệu khách hàng với gần 6,8 triệu khoản vay trên toàn quốc, tổng tài sản đạt hơn 50.000 tỷ đồng, doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, đồng thời đóng góp lũy kế khoảng 1.250 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Trong chiến lược phát triển, Mcredit kiên định mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số. Hiện nay, khoảng 90% hoạt động cho vay đã được số hóa, giúp khách hàng có thể hoàn tất thủ tục và nhận giải ngân chỉ trong khoảng 5 phút.

Công ty cũng là một trong những đơn vị tiên phong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân gắn chip nhằm đơn giản hóa thủ tục, hướng tới trải nghiệm giao dịch “không giấy tờ” cho khách hàng trên các kênh đối tác chiến lược.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho Ban lãnh đạo Mcredit. Ảnh: Mcredit.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Mcredit cũng chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng 100.000 cây xanh đến hết năm 2026, đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Với những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy thị trường tài chính tiêu dùng phát triển lành mạnh và góp phần vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô, tại lễ kỷ niệm, Mcredit đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Phần thưởng này là sự đánh giá cao đối với những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong suốt một thập kỷ hình thành và phát triển.