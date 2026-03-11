Giá vàng giữ đà hồi phục nhờ USD giảm giá, SPDR Gold Trust mua ròng trở lại

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/3), tiến sát mốc chủ chốt 5.200 USD/oz, khi đồng USD giảm giá và mối lo giảm phát dịu đi nhờ giá dầu xuống thang...

Sau những phiên bán ròng mạnh liên tiếp, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 55,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng hơn 1,1%, đạt 5.192,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 88,44 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 2,7%, đóng cửa ở mức 5.242,1 USD/oz.

Giá vàng đã có dấu hiệu phục hồi từ phiên ngày thứ Hai, lấy lại được mốc 5.100 USD/oz sau khi giảm sâu dưới mốc này trong phiên.

Áp lực mất giá đè nặng lên vàng trong những phiên gần đây là những bước nhảy mạnh của giá dầu - yếu tố làm gia tăng mối lo lạm phát và làm giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, dẫn tới tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng.

Khi giá dầu suy yếu, mối lo lạm phát cũng giảm theo, kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất tăng trở lại, dẫn tới đồng USD trượt giá, mở đường cho giá vàng hồi phục.

Từ mức giá đỉnh 120 USD/thùng ghi nhận vào phiên ngày thứ Hai, giá dầu Brent đã trượt về dưới mức 88 USD/thùng khi đóng cửa phiên ngày thứ Ba, tương đương mức giảm gần 27% so với đỉnh.

Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố rằng cuộc chiến Mỹ - Iran sẽ sớm kết thúc. Phát biểu này của ông chủ Nhà Trắng xoa dịu những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,26%, đóng cửa ở mức 98,91 điểm.

Về tình hình Trung Đông, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang trong ngày thứ Ba. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Ngày hôm nay sẽ là ngày chúng tôi không kích Iran dữ dội nhất”. Cư dân ở Tehran nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel trong đêm nhằm vào thành phố này là mạnh chưa từng thấy kể từ khi xung đột nổ ra.

Giới phân tích nhận định môi trường này sẽ hỗ trợ giá vàng từ góc độ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và cả về yếu tố lạm phát và lãi suất.

“Giá dầu đã giảm khỏi mức đỉnh hơn 100 USD/thùng, vẫn còn cao và hỗ trợ giá vàng ở vai trò kênh đầu tư chống lạm phát, nhưng không đến mức quá cao để hạn chế khả năng hạ lãi suất của Fed. Nhà đầu tư cảm thấy tin tưởng rằng giao dịch dựa trên kỳ vọng lãi suất giảm đang hồi sinh”, trưởng chiến lược Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.073,6 tấn vàng. Từ đầu tuần trước đến phiên ngày thứ Hai, quỹ đã bán ròng 30,3 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong thời gian còn lại của tuần này, ngoài các tin tức từ Trung Đông, giới đầu tư vàng sẽ theo dõi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để định hình kỳ vọng lãi suất Fed. Các báo cáo này bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Sáu.

Giá vàng và giá bạc cùng tăng khi thị trường khởi động phiên giao dịch tại châu Á sáng nay (11/3).

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 5 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, tương đương tăng gần 0,1%, giao dịch ở mức gần 5.197 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,2%, giao dịch ở mức hơn 88,6 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 164,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.985 đồng (mua vào) và 26.315 đồng (bán ra), giảm 56 đồng ở chiều mua vào và tăng 4 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.