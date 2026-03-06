Chủ Nhật, 08/03/2026

Dân sinh

Nghệ An chủ động ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số phục vụ công tác bầu cử

Nguyễn Thuấn

06/03/2026, 11:08

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Nghệ An đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác phục vụ bầu cử. Từ xây dựng hệ thống hỏi – đáp trực tuyến đến phần mềm tổng hợp báo cáo nhanh, các giải pháp công nghệ đang giúp nâng cao hiệu quả quản lý và công tác tuyên truyền...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều ngày 5/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội nghị cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tiến độ, kết quả triển khai cũng như những điểm mới trong công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin tại hội nghị, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Ngay từ sớm, tỉnh Nghệ An đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị theo đúng quy định.

Đến nay, các ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các tiểu ban chuyên môn đã được thành lập đầy đủ. Toàn tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 1.039 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ và đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Lê Văn Lĩnh thông tin tại hội nghị
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Lê Văn Lĩnh thông tin tại hội nghị

Kết quả hiệp thương lần thứ ba đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026, qua đó chốt danh sách chính thức các ứng cử viên. Cụ thể, Nghệ An giới thiệu 21 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu Quốc hội; 140 ứng cử viên để bầu 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 4.807 ứng cử viên để bầu 2.912 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Danh sách ứng cử viên cơ bản bảo đảm đúng định hướng về cơ cấu, thành phần, trong đó tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng đều đạt hoặc vượt định hướng của Trung ương. Đáng chú ý, lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu được một ứng cử viên nữ đại biểu Quốc hội trẻ tuổi là người dân tộc Ơ Đu.

Để bảo đảm thuận lợi cho cử tri tại khu vực miền núi, biên giới, tỉnh Nghệ An đã chủ động đề xuất và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm trước hai ngày tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử và 12 xã miền núi biên giới.

Song song với đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phục vụ công tác bầu cử. Tỉnh đã xây dựng hệ thống chatbot hỏi – đáp về bầu cử, đồng thời triển khai phần mềm quản lý thông tin và tổng hợp báo cáo nhanh về Trung ương, góp phần nâng cao tính kịp thời, chính xác trong công tác điều hành, quản lý.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, kết hợp giữa báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số và tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hướng tới ngày bầu cử.

Cùng với công tác tuyên truyền, các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được xây dựng và triển khai đồng bộ. Các lực lượng chức năng sẵn sàng phương án xử lý các tình huống phát sinh, kể cả trong trường hợp thiên tai, mưa lũ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Tại hội nghị, nhiều phóng viên, nhà báo đã đặt câu hỏi liên quan đến những điểm mới trong công tác tổ chức và vận hành bầu cử nhiệm kỳ này, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và kiện toàn bộ máy nhà nước. Các nhà báo cũng đề nghị cơ quan chức năng cung cấp thêm thông tin chi tiết để giúp báo chí tuyên truyền chính xác, sâu sát hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ phóng viên, các văn phòng đại diện cơ quan báo chí trong việc thông tin kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng như trong quá trình chuẩn bị các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Ngọc Cảnh phát biểu
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Ngọc Cảnh phát biểu

Theo ông Phạm Ngọc Cảnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết sâu sắc, phân tích rõ bản chất sự việc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng thông tin, không bị cuốn theo những luồng thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, góp phần để sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra thành công tốt đẹp.

Từ miền biên viễn đến phố thị, rộn ràng chuẩn bị cho"ngày hội" bầu cử

06:43, 05/03/2026

06:43, 05/03/2026

Từ miền biên viễn đến phố thị, rộn ràng chuẩn bị cho

Thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

23:22, 03/03/2026

23:22, 03/03/2026

Thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

