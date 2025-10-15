Cà Mau sẽ có thêm nhà máy điện gió 61,5 triệu kWh vận hành cuối năm 2026

Nhà máy điện gió này đánh dấu bước tiến mới của Cà Mau trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Khi đi vào hoạt động cùng với hai giai đoạn trước, dự án sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo...

Dự án Nhà máy Điện gió Tân Thuận - giai đoạn 3 vừa được Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau (CMC) động thổ ngày 14/10 có tổng công suất 25 MW, gồm 4 tua-bin gió công suất 6,25 MW lắp đặt ngoài khơi.

Hạng mục đầu tư dự án nhà máy điện gió bao gồm hệ thống móng trụ, cáp ngầm xuyên biển 22 kV, đường dây 22 kV trên không đấu nối về Trạm biến áp 22/110 kV Tân Thuận, hệ thống SCADA/EMS, rơ-le bảo vệ, đo đếm điện năng, cùng các công trình phụ trợ như nhà điều hành, kho, khu nghỉ ngơi cho nhân viên, hệ thống PCCC và bến thuỷ nội địa dùng chung với các giai đoạn trước.

Theo kế hoạch, dự án nhà máy điện gió sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành quý IV/2026. Khi đi vào hoạt động, nhà máy điện gió dự kiến cung cấp khoảng 61,5 triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện năng.

Dự án này cũng tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng cơ hội việc làm cho người dân địa phương trong cả giai đoạn thi công lẫn vận hành, bảo trì.

Việc khởi công Nhà máy Điện gió Tân Thuận- giai đoạn 3 tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Cà Mau trong khai thác và phát triển năng lượng sạch. Cùng với hai giai đoạn trước, dự án hứa hẹn góp phần đưa Cà Mau trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh “với tiềm năng gió dồi dào, Cà Mau đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo. Việc khởi công giai đoạn 3 của Nhà máy Điện gió Tân Thuận tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững”.

Dự án Tân Thuận- giai đoạn 3 không chỉ là công trình kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội và môi trường. Nhấn mạnh điều này, đại diện Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau mong muốn dự án sẽ trở thành biểu tượng năng lượng sạch của tỉnh, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Trước đó, Nhà máy Điện gió Tân Thuận- giai đoạn 1 và 2 có tổng công suất 75 MW, gồm 18 trụ tua-bin gió là nhà máy điện gió đầu tiên của tỉnh. Dự án khởi công ngày 27/12/2019 với tổng đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Khi vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 225 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.