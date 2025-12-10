Cá nhân và hộ kinh doanh được tự kê khai doanh thu nộp thuế

Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…

Ngày 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với 437 trên tổng số 448 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 92,39%

Theo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật, kết hợp với ý kiến thảo luận tại các tổ và Hội trường, thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu tối đa các kiến nghị và hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Một trong những điểm nổi bật của luật là cơ chế quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, nếu hộ hoặc cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu hàng năm dưới 500 triệu đồng, thuộc đối tượng không chịu thu thì cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế.

Ngược lại, đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thì cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Về phía cơ quan thuế có trách nhiệm xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử cũng như áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro, bao gồm cả việc ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp có rủi ro cao. Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải kiểm tra, cảnh báo việc sử dụng và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Người mua có quyền yêu cầu hóa đơn điện tử và được hưởng các ưu đãi theo quy định. (Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua)

Với những trường hợp sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động lập tờ khai thuế, hỗ trợ khai và tính thuế dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn thông tin khác.

Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật về thuế và kế toán.

Theo đó, người nộp thuế cần triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ, bảo mật và truy xuất hóa đơn điện tử theo đúng định dạng chuẩn.

Đồng thời, dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ được quản lý tập trung, kết nối với các cơ quan liên quan nhằm hỗ trợ quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật Quản lý thuế (Sửa đổi) quy định.

Song song, Luật cũng quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế, khoản thu khác phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế cũng như thực hiện khai thuế và tính thuế đối với từng loại thuế theo kỳ tính thuế.

Trong quá trình này, cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế để hỗ trợ người nộp thuế.

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng số khác, nếu nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán, chủ quản nền tảng trong nước hoặc nước ngoài sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thay số thuế của hộ và cá nhân kinh doanh.

Ngược lại, nếu nền tảng không có các chức năng này, người nộp thuế sẽ trực tiếp khai, tính và nộp thuế, Luật Quản lý thuế (sửa đổi).