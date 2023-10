Các địa phương nào “về đích” sớm tính theo lượt khách và doanh thu

Tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt cho biết, Bộ VHTTDL sẽ báo cáo Chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12,5 đến 13 triệu lượt khách năm 2023, tăng khoảng 156% so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm. Trên thực tế, ngoài mục tiêu đón khách quốc tế của cả nước, sau 9 tháng nhiều địa phương cũng đã về đích sớm về lượng khách hoặc doanh thu.

HÀ NỘI

Nhờ đà hồi phục mạnh mẽ, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 9, ngành du lịch Thủ đô đã vượt chỉ tiêu về đón khách quốc tế của cả năm 2023, với 3,2 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 69,3 nghìn tỷ đồng, tăng 66,9% so cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy ngành du lịch Thủ đô đang trên đà hồi phục mạnh mẽ.

Đầu năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách trong cả năm. Tuy nhiên, mới qua 9 tháng thành phố đã vượt chỉ tiêu nói trên. Từ tháng 9 trở đi đến đầu năm 2024, Hà Nội sẽ vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Sở đang triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội gắn với sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực tại khu vực Hoàn Kiếm.

Khung cảnh Carnaval Thu Hà Nội diễn ra ngày 1/10 vừa qua.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hợp tác, xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Pháp và một số nước châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc...

ĐỒ SƠN - HẢI PHÒNG

Ông Lê Đức Hợp, Trưởng phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng vui mừng thông tin, tính từ đầu năm đến hết tháng 9, du lịch Đồ Sơn đón khoảng 2,67 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, vượt xa mục tiêu của cả năm 2023 (đón 2,5 triệu lượt du khách). Đây là thành công nằm ngoài sự mong đợi của những người làm du lịch ở Đồ Sơn. Bởi trước khi xảy ra đại dịch, năm 2019, du lịch Đồ Sơn “đạt đỉnh” về đón khách du lịch với số lượt du khách hơn 2,5 triệu.

Theo ông Hợp, du lịch Đồ Sơn có sự bứt tốc ngoạn mục trong năm 2023 nhờ có nhiều “cú hích” mạnh mẽ. Mới đây nhất là sự kiện Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023. Trước đó, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 với tâm điểm là liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Điểm đến bốn mùa” với nhiều hoạt động mới, đa dạng, hấp dẫn đã giúp du lịch Đồ Sơn thu hút gần 300.000 lượt du khách, cao gấp 3 lần so với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2022.

Đảo Dấu thuộc Đồ Sơn, Hải Phòng vẫn giữ được khu rừng nguyên sinh.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, không khó để nhận ra thế mạnh lớn nhất của Đồ Sơn là du lịch biển đảo với hai điểm đến nổi tiếng là bãi tắm khu II và đảo Dấu. Thời gian qua, chính quyền quận Đồ Sơn phát huy khá tốt thế mạnh này. Đến nay, bãi tắm khu II Đồ Sơn đã được Tp.Hải Phòng công nhận là điểm du lịch. Còn tại đảo Dấu, khu rừng nguyên sinh với quần thể cây đa búp đỏ đã được công nhận là cây di sản Việt Nam vẫn được bảo tồn, gìn giữ khá nguyên vẹn.

KHÁNH HÒA

Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đã đón 5,7 triệu khách lưu trú, tổng doanh thu đạt trên 27.500 tỷ đồng, vượt các mục tiêu đề ra. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, kết quả trên có được là bởi địa phương tiếp tục chủ động triển khai kế hoạch xúc tiến phát triển thị trường khách, tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình để kích cầu du lịch.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách lưu trú tại Khánh Hòa đạt 5,7 triệu lượt, tăng 173,1% so với cùng kỳ (vượt 42,5% kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế hơn 1,45 triệu lượt, gấp 9,6 lần so với cùng kỳ (đạt 96,7% kế hoạch), khách nội địa khoảng 4,25 triệu lượt khách, tăng 119,4% so với cùng kỳ (vượt 70% kế hoạch). "Riêng doanh thu du lịch hơn 27.502,8 tỷ đồng, tăng 154,8% so với cùng kỳ (vượt 31% kế hoạch)”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách lưu trú tại Khánh Hòa đạt 5,7 triệu lượt.

Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa cho biết hiện tại mùa du lịch nội địa đã qua, nhưng thị trường khách quốc tế chưa được phục hồi. Vì vậy, rất cần sự chung tay của các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp du lịch trong việc thúc đẩy phát triển thị trường khách du lịch quốc tế hơn nữa. Hiện một số thị trường quốc tế đang có dấu hiệu khởi sắc tốt như Hàn Quốc với các chương trình xúc tiến liên tục từ hai phía; Đài Loan với việc mở các chuyến bay trực tiếp đến Cam Ranh… hứa hẹn sẽ là thị trường mới tiềm năng cho du lịch Khánh Hòa.

BÌNH THUẬN

Năm 2023 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Bình Thuận. Đến nay, tỉnh đã vượt mốc mục tiêu đón khách và hoàn thành mục tiêu về tổng thu đề ra. Cụ thể, dự ước trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã đón hơn 6,984 triệu lượt khách (tăng 75% so cùng kỳ năm 2022), đạt xấp xỉ 104% kế hoạch năm 2023. Trong đó, khách quốc tế có hơn 200.000 lượt, tăng gần 4 lần so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 17.675 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm trước và đạt 107,13% kế hoạch đề ra. Đầu năm, tỉnh đặt ra kế hoạch đón 6,72 triệu lượt khách với tổng doanh thu 16.500 tỷ đồng trong năm 2023. Như vậy, với kết quả trên, ngành du lịch Bình Thuận đã cán đích kế hoạch cả năm sớm trước 3 tháng.

Du lịch Bình Thuận khởi sắc còn nhờ vào sự thuận lợi giao thông, kết nối hạ tầng.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả trên đạt được từ việc ngành du lịch Bình Thuận tích cực triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tham mưu tổ chức sự kiện quy mô lớn thu hút khách du lịch. Đặc biệt, chuỗi các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ Xanh” như Lễ Khai mạc của Năm Du lịch Quốc gia 2023; Tuần lễ Văn hóa Đường phố; Lễ hội Cầu ngư; Giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2023; trưng bày, triển lãm “Di sản văn hóa Bình Thuận kết nối các vùng miền”...

Du lịch Bình Thuận khởi sắc còn nhờ vào sự thuận lợi giao thông, kết nối hạ tầng. Hai tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Vĩnh Hảo-Phan Thiết đi vào vận hành khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương đến Bình Thuận đã tạo cú hích rất lớn giúp ngành du lịch địa phương bứt phá.

QUẢNG BÌNH

Năm 2023, ngành du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón 3 - 3,5 triệu lượt du khách, nhưng chỉ mới 9 tháng đầu năm, địa phương này đã thu hút gần 3,7 triệu lượt du khách, gấp 2,32 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 89.400 lượt, gấp 4,07 lần so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 454,3 tỉ đồng, gấp 1,35 lần so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng trải nghiệm cho du khách, ngành du lịch Quảng Bình cũng phát triển nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 34 sản phẩm, điểm tham quan du lịch được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm trên địa bàn tỉnh.

Ngành du lịch Quảng Bình liên tục phát triển nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo.

Hiện tại, Sở Du lịch cũng đang tiếp tục hoàn tất các nội dung nhằm thẩm định 2 đề án khai thác sản phẩm du lịch mới, gồm “Trải nghiệm làm ngư dân tại Quảng Bình” và “Trải nghiệm thiên nhiên kết hợp lưu trú cắm trại Trằm Mé - Chày Lập Glamping”.