Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh khẳng định giá trị và sức mạnh của dân tộc

Dũng Hiếu

09/10/2025, 15:58

Sáng ngày 9/10 tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra dưới sự chủ trì của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra dưới sự chủ trì của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra dưới sự chủ trì của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) được tổ chức thành công, trang trọng, đúng tầm vóc sự kiện, tuyệt đối an toàn, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát biểu tham luận, trình chiếu video clip chia sẻ công tác chuẩn bị, thực hiện, bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện nhiệm vụ A80.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhân Dân
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đã tổ chức rất thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của thắng lợi lịch sử và sức mạnh của dân tộc ta.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh rằng mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công tác tuyên truyền kỷ niệm đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực sự hướng về người dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực sự hướng về người dân, hướng về cơ sở để nhân dân ta được tham gia, thụ hưởng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và trong toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư hoan nghênh các cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, kỹ thuật y tế, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm đã triển khai rất đồng bộ, bài bản, chu đáo và phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên trong các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tích cực tập luyện, hợp luyện, tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, thống nhất đã góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niêm còn những tồn tại, hạn chế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới.

Cơ bản tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo báo cáo tổng kết, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số nội dung. Theo Thường trực Ban Bí thư, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại.

Phát huy kết quả và những bài học kinh nghiệm từ các hoạt động kỷ niệm vừa qua để làm tốt hơn công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhìn về tương lai, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy kết quả và những bài học kinh nghiệm từ các hoạt động kỷ niệm vừa qua. Cần đảm bảo tính chính trị, tư tưởng kiên định vững vàng, nội dung sâu sắc, hình thức đa dạng, phong phú, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp giữa các cấp, các ngành, gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) biên soạn cuốn sách ảnh “A80: Tổ quốc trong tim”. Cuốn sách là một ấn phẩm đặc biệt gồm 230 bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng và đầy cảm xúc của các cuộc duyệt binh trong suốt hành trình vẻ vang của dân tộc.

Kết thúc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng cuốn sách ảnh “A80: Tổ quốc trong tim” tới đại diện các cơ quan đơn vị, địa phương, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ và những đóng góp quan trọng vào thành công của chuỗi hoạt động kỷ niệm A80.

1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

