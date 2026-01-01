Doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc phải dùng ít nhất 50% thiết bị nội địa

Trung Quốc được cho là đang yêu cầu các doanh nghiệp bán dẫn trong nước khi xây dựng hoặc mở rộng nhà máy, ít nhất 50% thiết bị sản xuất phải là sản phẩm nội địa...

Theo Reuters, để được cơ quan quản lý cấp tỉnh Trung Quốc phê duyệt dự án xây dựng hoặc mở rộng cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp Trung Quốc giờ đây phải chứng minh tỷ lệ thiết bị sản xuất trong nước đạt tối thiểu 50%.

Yêu cầu này hiện chưa được Trung Quốc ban hành dưới dạng văn bản chính thức. Các dây chuyền sản xuất bán dẫn tiên tiến luôn đòi hỏi thiết bị tiên tiến, song năng lực nội địa chưa thể đáp ứng, quy định có thể được nới lỏng.

Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn mà Trung Quốc hướng tới là để các nhà sản xuất bán dẫn sử dụng hoàn toàn, tức 100%, thiết bị “cây nhà lá vườn”.

Song song thúc đẩy sản xuất chip trong nước, Trung Quốc đang đặt trọng tâm tự lực trong lĩnh vực thiết bị sản xuất bán dẫn – mắt xích then chốt nhưng cũng khó làm chủ nhất của chuỗi cung ứng.

Kể từ năm 2022, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiều loại thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc. Hệ quả là ngay cả khi các doanh nghiệp Trung Quốc muốn sản xuất chip tiên tiến, họ cũng không thể triển khai do thiếu công cụ quan trọng.

Tuy vậy, cục diện đang có những chuyển động mới trong năm nay. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu máy quang khắc cực tím (EUV) - loại thiết bị tối quan trọng để sản xuất chip bán dẫn tiên tiến.

Bên cạnh đó, nước này cũng đạt được những bước tiến nhất định trong công nghệ khắc, quy trình dùng để loại bỏ các vật liệu cụ thể khỏi tấm silicon nhằm tạo hình mạch bán dẫn.

Naura, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất Trung Quốc, được cho là đang thử nghiệm thiết bị khắc của mình trên dây chuyền sản xuất 7 nanomet (nm) của SMIC, xưởng đúc bán dẫn lớn nhất nước này.

Trước đây, các thiết bị khắc tiên tiến chủ yếu do những tập đoàn nước ngoài như Lam Research hay Tokyo Electron cung cấp. Tuy nhiên, vai trò này đang dần được thay thế bởi các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc như Naura và AMEC.

Và dù ngay cả khi năng lực công nghệ vẫn còn tụt hậu so với các đối thủ hàng đầu thế giới, Trung Quốc vẫn đang chấp nhận “đi đường vòng”, sử dụng chip và thiết bị sản xuất trong nước dù vẫn còn khoảng cách so với các đối thủ hàng đầu thế giới, nhằm xây dựng khả năng tự chủ cho chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa.