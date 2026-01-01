Thứ Năm, 01/01/2026

Doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc phải dùng ít nhất 50% thiết bị nội địa

Bạch Dương

01/01/2026, 16:39

Trung Quốc được cho là đang yêu cầu các doanh nghiệp bán dẫn trong nước khi xây dựng hoặc mở rộng nhà máy, ít nhất 50% thiết bị sản xuất phải là sản phẩm nội địa...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo Reuters, để được cơ quan quản lý cấp tỉnh Trung Quốc phê duyệt dự án xây dựng hoặc mở rộng cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp Trung Quốc giờ đây phải chứng minh tỷ lệ thiết bị sản xuất trong nước đạt tối thiểu 50%. 

Yêu cầu này hiện chưa được Trung Quốc ban hành dưới dạng văn bản chính thức. Các dây chuyền sản xuất bán dẫn tiên tiến luôn đòi hỏi thiết bị tiên tiến, song năng lực nội địa chưa thể đáp ứng, quy định có thể được nới lỏng. 

Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn mà Trung Quốc hướng tới là để các nhà sản xuất bán dẫn sử dụng hoàn toàn, tức 100%, thiết bị “cây nhà lá vườn”.

Song song thúc đẩy sản xuất chip trong nước, Trung Quốc đang đặt trọng tâm tự lực trong lĩnh vực thiết bị sản xuất bán dẫn – mắt xích then chốt nhưng cũng khó làm chủ nhất của chuỗi cung ứng. 

Kể từ năm 2022, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiều loại thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc. Hệ quả là ngay cả khi các doanh nghiệp Trung Quốc muốn sản xuất chip tiên tiến, họ cũng không thể triển khai do thiếu công cụ quan trọng.

Tuy vậy, cục diện đang có những chuyển động mới trong năm nay. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu máy quang khắc cực tím (EUV) - loại thiết bị tối quan trọng để sản xuất chip bán dẫn tiên tiến. 

Bên cạnh đó, nước này cũng đạt được những bước tiến nhất định trong công nghệ khắc, quy trình dùng để loại bỏ các vật liệu cụ thể khỏi tấm silicon nhằm tạo hình mạch bán dẫn.

Naura, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất Trung Quốc, được cho là đang thử nghiệm thiết bị khắc của mình trên dây chuyền sản xuất 7 nanomet (nm) của SMIC, xưởng đúc bán dẫn lớn nhất nước này.

Trước đây, các thiết bị khắc tiên tiến chủ yếu do những tập đoàn nước ngoài như Lam Research hay Tokyo Electron cung cấp. Tuy nhiên, vai trò này đang dần được thay thế bởi các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc như Naura và AMEC.

Và dù ngay cả khi năng lực công nghệ vẫn còn tụt hậu so với các đối thủ hàng đầu thế giới, Trung Quốc vẫn đang chấp nhận “đi đường vòng”, sử dụng chip và thiết bị sản xuất trong nước dù vẫn còn khoảng cách so với các đối thủ hàng đầu thế giới, nhằm xây dựng khả năng tự chủ cho chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa. 

NVIDIA ngừng thử nghiệm công nghệ bán dẫn 18A của Intel

07:41, 26/12/2025

NVIDIA ngừng thử nghiệm công nghệ bán dẫn 18A của Intel

Doanh số công cụ bán dẫn dự tính đạt 156 tỷ USD vào năm 2027

09:38, 19/12/2025

Doanh số công cụ bán dẫn dự tính đạt 156 tỷ USD vào năm 2027

Hạ "hàng rào" vốn đầu tư xuống 6.000 tỉ để kích hoạt ngành bán dẫn Việt Nam

16:14, 17/12/2025

Hạ

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

Ngày 31/12/2025, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin đã cho phép một doanh nghiệp triển khai thử nghiệm có kiểm soát giải pháp chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND) và ngược lại theo cơ chế không lưu ký (non-custodial)…

Luật AI định hướng làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn và dữ liệu bản địa

Luật AI định hướng làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn và dữ liệu bản địa

Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua các cơ chế ưu đãi, quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo...

Bổ nhiệm ông Trần Đức Thành giữ chức quyền Tổng Giám đốc MobiFone

Bổ nhiệm ông Trần Đức Thành giữ chức quyền Tổng Giám đốc MobiFone

Sau hơn 4 tháng được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ông Trần Đức Thành vừa chính thức được giao phụ trách quyền Tổng Giám đốc của doanh nghiệp viễn thông này…

So sánh trào lưu AI với các bong bóng tương tự trong lịch sử

So sánh trào lưu AI với các bong bóng tương tự trong lịch sử

Năm 2025, đà tăng mạnh của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đã kéo thị trường Mỹ lên các mức kỷ lục, dẫn tới nhiều chỉ báo gợi nhớ đến những giai đoạn nhà đầu tư hưng phấn quá mức trước đây...

Không hiện diện pháp nhân, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân từ ngày 1/1/2026

Không hiện diện pháp nhân, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân từ ngày 1/1/2026

So với các bộ luật khác, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mà còn bao trùm cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam...

VnEconomy