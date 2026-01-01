Bổ nhiệm ông Trần Đức Thành giữ chức quyền Tổng Giám đốc MobiFone

Sau hơn 4 tháng được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ông Trần Đức Thành vừa chính thức được giao phụ trách quyền Tổng Giám đốc của doanh nghiệp viễn thông này…

Thông tin từ MobiFone cho biết ngày 31/12, Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Đức Thành, Phó tổng giám đốc MobiFone, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone, được bổ nhiệm giữ vị trí quyền Tổng giám đốc MobiFone.

Ông Thành sinh năm 1989. Trước đó tháng 8/2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp số MobiFone Trần Đức Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc MobiFone.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone, nhấn mạnh việc kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi MobiFone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, chuẩn bị cho những mục tiêu phát triển lớn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo ông Lâm, đây là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm sự ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, tạo nền tảng vững chắc để Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm tin tưởng trên cương vị mới, ông Trần Đức Thành sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và trách nhiệm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác hết sức quan trọng, góp phần đưa MobiFone phát triển vững chắc trong giai đoạn chuyển đổi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đức Thành khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Bộ Công an, trước Đảng ủy, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động của MobiFone.

Trên cương vị mới, ông Thành cho biết sẽ quyết liệt triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành; Thứ hai, tập trung tái cấu trúc, tái cơ cấu thực chất hoạt động sản xuất – kinh doanh, lấy hiệu quả làm trung tâm; Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động MobiFone đoàn kết, kỷ luật, khát vọng cống hiến, đáp ứng sứ mệnh mới của Tổng công ty.

Cùng việc bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc MobiFone, cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã trao quyết định cho Đại tá Tô Mạnh Cường – Tổng giám đốc Tổng công ty và Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/1/2026.