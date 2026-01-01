Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải hút khách đầu năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 01/01/2026
P.V
01/01/2026, 13:49
Sáng ngày đầu năm 2026, không khí tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng trăm khách hàng từ khắp nơi đã đổ về, kiên nhẫn xếp hàng để trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ đầu năm 2026 - món quà tài lộc cho một năm nhiều may mắn.
Ngay từ tờ mờ sáng, những hàng dài khách hàng ở mọi lứa tuổi đã có mặt, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nhưng vô cùng văn minh. Ai nấy đều rạng rỡ, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được cầm trên tay bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai.
Không chỉ là mua vàng tích lũy, đây còn là nét đẹp văn hóa “rước lộc” đầu năm. Hình ảnh những người trẻ chọn mua làm quà tặng cha mẹ, hay các bác lớn tuổi tỉ mẩn chọn từng tấm thẻ vàng cho con cháu đã tạo nên một không gian mua sắm ấm áp và đầy năng lượng tích cực.
Vì sao Bộ sưu tập này lại có sức hút lớn đến vậy? Đó là bởi mỗi tấm thẻ vàng 0,1 chỉ không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là một "lá bùa" bình an với thông điệp cát lành:
Tùng: Biểu trưng cho sự bền chí và trường thọ.
Cúc: Mang lại sự an nhiên, đời sống đủ đầy.
Trúc: Đại diện cho cốt cách chính trực, sự nghiệp vươn cao.
Mai: Khai lộc xuân, mở ra vận hội mới khởi sắc.
Sản phẩm được ứng dụng công nghệ đúc và khắc laser 3D hiện đại, giúp các họa tiết hiện lên sắc nét, sống động. Đặc biệt, mọi sản phẩm đều được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chuẩn xác về trọng lượng và hàm lượng vàng, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao dịch.
Sức hút của bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng không chỉ đến từ ý nghĩa phong thủy mà còn nằm ở chính sách giá vô cùng đột phá: Sản phẩm không tính tiền công.
Thông thường, với các dòng sản phẩm vàng ép vỉ có thiết kế tinh xảo, khách hàng sẽ phải chi trả thêm phí gia công. Tuy nhiên, với "Tiểu Kim Cát" 0,1 chỉ, Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng chính sách mua bao nhiêu tính bấy nhiêu theo giá vàng niêm yết, giúp khách hàng: Tối ưu chi phí: Tiết kiệm tối đa khi mua tích trữ số lượng nhỏ. Bảo toàn giá trị: Giá trị khi mua vào và bán ra sát với giá vàng thị trường, đảm bảo quyền lợi tài chính cao nhất.
* Để hành trình rước lộc của khách hàng diễn ra thuận lợi nhất, Bảo Tín Mạnh Hải xin lưu ý:
Thời gian: Các cửa hàng bắt đầu mở bán và phát phiếu mua BST Tứ Quý Thịnh Vượng từ ngày 1/1/2026.
Nguyên tắc phục vụ: “Khách đến trước – phục vụ trước” để đảm bảo tính công bằng.
Số lượng giới hạn: Mỗi cửa hàng sẽ có định mức sản phẩm theo từng ngày.
Hình thức mua hàng: Chỉ áp dụng đối với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng.
Chính sách đặt hàng: Trong trường hợp sản phẩm tại cửa hàng đã hết suất trong ngày, Quý khách có thể để lại thông tin đặt hàng. Sản phẩm sẽ được trả sau 90 ngày.
Danh sách cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải:
MH1: 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
MH2: 15 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
MH3: 16 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
MH4: 08 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
MH5: 12B Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
MH6: 73 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
MH7: 217 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
MH8: 05 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
MH9: AEON MAll Long Biên, Hà Nội
MH10: 18-20 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
MH11: 318 - 320 Ngô Gia Tự, tỉnh Bắc Ninh
MH12: 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội
Gian hàng pop-up: AEON Mall Hà Đông, Hà Nội.
Danh sách các cửa hàng sẽ Khai trương trong tháng 1/2026:
MH13: 163 Cầu Giấy, Hà Nội
MH14: Tầng 1, Khu Thương Mại, Tòa nhà CT4A, khu đô thị Bắc Linh Đàm, Định Công, Hà Nội
MH15: 608 -608C Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM.
Đề cập đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm “ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh nhà điều hành phải giải quyết nhiều thách thức đồng thời: cung cầu ngoại tệ thiếu ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, thanh khoản không đồng đều giữa các tổ chức...
Giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (31/12), khi nhà đầu tư tiếp tục chốt lời sau một năm tăng giá mạnh...
Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá giai đoạn 2021–2025 mặc dù bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng ngành ngân hàng vẫn duy trì vai trò trụ cột ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc nhở ngành cần xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là SCB...
Kinh tế tuần hoàn không chỉ là con đường để đảm bảo các mục tiêu về môi trường, phát triển bền vững mà có thể tạo ra được các động lực mới cho tăng trưởng. Động lực mới từ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn còn nhiều dư địa. Kinh tế tuần hoàn không còn là xu hướng mà đang đi vào thực tiễn, là con đường ngày càng nhiều quốc gia, doanh nghiệp lựa chọn. Chuyên đề Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy kỳ này đưa ra các góc nhìn, quan điểm của chuyên gia, chia sẻ của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến định hướng chính sách, giải pháp huy động nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng kinh tế tuần hoàn một cách hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng cao và bền vững.
Giữa nhịp sống hối hả và tất bật, việc sở hữu một “quỹ dự phòng” bằng vàng vẫn luôn là thói quen truyền thống đầy tinh tế của người Việt. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi “đủ tiền mới mua cả lượng”, xu hướng hiện đại đang hướng tới việc tích lũy linh hoạt theo dòng tiền cá nhân. Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải đã hiện thực hóa tư duy này qua những bản vị nhỏ gọn nhưng chứa đựng vượng khí lớn lao.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: