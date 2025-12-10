Các mô hình AI của Trung Quốc chiếm 30% thị phần sử dụng toàn cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nguồn mở của Trung Quốc chiếm gần 30% tổng mức sử dụng AI toàn cầu, số lượng lệnh đầu vào (prompt) bằng tiếng Trung xếp thứ hai, sau tiếng Anh…
Tính đến cuối năm 2025, các mô hình Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông đã chiếm gần 30% tổng mức sử dụng AI trên thế giới, tăng đáng kể so với mức 13% kể từ hồi đầu năm, theo báo cáo “State of AI” của OpenRouter.
Dù vậy, các mô hình của phương Tây như GPT-4o hay GPT-5 của OpenAI vẫn chiếm ưu thế, với khoảng 70% thị phần sử dụng trên toàn thế giới.
Kết quả của báo cáo được phân tích dựa trên hơn 100 nghìn tỷ token tương tác trên hơn 300 mô hình của hơn 60 đơn vị phát triển. Token là đơn vị dữ liệu mà mô hình AI sử dụng trong quá trình đào tạo và suy luận, giúp hệ thống tạo văn bản, dự đoán và lập luận.
“Mô hình của Trung Quốc tăng sức ảnh hưởng không chỉ nhờ nhu cầu nội địa mà còn bởi khả năng xây dựng các mô hình cạnh tranh toàn cầu”, báo cáo nhận định.
“State of AI” được đánh giá là báo cáo thực nghiệm toàn diện nhất cho đến nay về cách AI được sử dụng trong đời sống và công việc.
Khoảng 1/3 tổng mức sử dụng AI toàn cầu thuộc về các mô hình mã nguồn mở cho thấy một thay đổi lớn trong hệ sinh thái AI. Các mô hình thương mại của OpenAI, Anthropic hay Google giờ đây đang phải chia sẻ thị trường cho các mô hình mã nguồn mở đang phát triển mạnh và nhanh chóng.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng thị trường LLM mã nguồn mở toàn cầu đã thay đổi từ thế gần như độc quyền của DeepSeek vào cuối năm 2024 sang một bức tranh phân mảnh hơn vào cuối năm 2025, với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Qwen của Alibaba Cloud và Kimi của Moonshot AI.
Hiện nay, mức độ sử dụng đã được phân bổ đồng đều hơn, không một mô hình nào còn nắm quá 25% thị phần. Điều này cho thấy hệ sinh thái AI đang bước vào giai đoạn đa cực rõ rệt.
Báo cáo cho rằng sự vươn lên của các mô hình AI mã nguồn mở từ Trung Quốc không chỉ đến từ chất lượng cạnh tranh, mà còn bởi tốc độ cải tiến nhanh và tần suất tung ra phiên bản mới dày đặc.
Theo báo cáo, ba mô hình Trung Quốc được sử dụng nhiều nhất là DeepSeek, Qwen của Alibaba và Kimi của Moonshot AI. Nhịp độ cập nhật liên tục đã giúp các mô hình mở của Trung Quốc nhanh chóng thích ứng với các khối lượng công việc ngày càng lớn từ người dùng.
Trong đó, DeepSeek vẫn đứng đầu với 14,37 nghìn tỷ token được xử lý trong giai đoạn khảo sát, dù tầm ảnh hưởng của mô hình này đã giảm khi nhiều đối thủ mới xuất hiện. Theo sau là Qwen với 5,59 nghìn tỷ token.
Về ngôn ngữ, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất, chiếm 82,87% tổng lượng token toàn cầu, đứng thứ hai là tiếng Trung (gần 5%). Tỷ lệ yêu cầu tìm kiếm bằng tiếng Trung trên các mô hình AI cao đáng kể so với tỷ trọng tiếng Trung trên Internet, chỉ khoảng 1,1% theo nhiều ước tính.
Một phát hiện đáng chú ý là thay vì chủ yếu sử dụng AI cho các công việc lặp lại, các hoạt động sáng tạo lại chiếm hơn 50% mức sử dụng của các mô hình mã nguồn mở.
Chẳng hạn, lập trình hiện là một trong những lĩnh vực sử dụng AI nhiều nhất. Báo cáo cho biết: “Các câu hỏi liên quan đến lập trình chiếm khoảng 11% tổng lượng token vào đầu năm 2025, nhưng đã vượt mốc 50% trong những tuần gần đây”.
Độ dài trung bình của các câu lệnh đầu vào đã tăng gần gấp 4 lần kể từ đầu năm 2024, từ khoảng 1.500 lên hơn 6.000 token. Độ dài phần trả lời cũng tăng gần gấp ba. Lĩnh vực lập trình là nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng này, với nhiều yêu cầu liên quan đến mã có độ dài đầu vào vượt quá 20.000 token.
