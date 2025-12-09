Thứ Ba, 09/12/2025

OpenAI: AI chỉ giúp tiết kiệm không quá 1 giờ làm việc/ngày

Bạch Dương

09/12/2025, 13:28

Trí tuệ nhân tạo (AI) mới chỉ đang giúp người lao động tiết kiệm khoảng 40 - 60 phút mỗi ngày, báo cáo mới của OpenAI cho thấy...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

AI đang được ứng dụng trong nhiều ngành nghề, tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức làm việc. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ OpenAI, thời gian thực tế mà AI giúp người lao động tiết kiệm được vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 40 đến 60 phút mỗi ngày.

Báo cáo "The State of Enterprise AI 2025" của OpenAI đã hé lộ một phần cách doanh nghiệp đưa AI vào vận hành thực tế, dựa trên dữ liệu sử dụng ẩn danh của hơn 1 triệu khách hàng doanh nghiệp và khảo sát 9.000 nhân viên tại gần 100 tổ chức.

Một điểm nổi bật từ báo cáo là 75% nhân viên cho biết AI giúp họ làm việc nhanh hơn hoặc tạo ra chất lượng cao hơn, và 75% người dùng cũng cho hay AI giúp họ thực hiện được những công việc mà trước đây họ không thể. Tuy nhiên, trung bình, người dùng của ChatGPT Enterprise chỉ tiết kiệm được không quá một giờ làm việc mỗi ngày, chưa đủ để tạo nên cú hích năng suất như nhiều người trông đợi.

Mặc dù vậy, mức độ sử dụng công cụ AI đang tăng mạnh. Số lượng tin nhắn được gửi trong ChatGPT Enterprise đã tăng gần 8 lần chỉ trong một năm qua, còn việc sử dụng các quy trình tự động hóa thông qua “custom GPTs” đã tăng đến 19 lần. Người dùng cũng đang đặt ra các truy vấn phức tạp hơn, thể hiện qua sự tăng trưởng gấp hơn 300 lần trong mức “token lập luận” mà OpenAI ghi nhận.

Một kết quả đáng chú ý khác từ báo cáo là nhóm “có kỹ năng” sử dụng AI có thể tiết kiệm hơn 10 giờ mỗi tuần. Họ coi AI như một “đồng nghiệp” đúng nghĩa, thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ khi cần. Dù vậy, kết quả tiết kiệm khoảng 2 giờ mỗi ngày nhờ AI có lẽ vẫn chưa phải con số đạt kỳ vọng.

OpenAI cho rằng những lợi ích lớn hơn trong tương lai có thể đến không phải từ bản thân mô hình AI, mà từ cách các tổ chức tái thiết kế quy trình và cấu trúc công việc để tận dụng công nghệ này triệt để hơn.

Còn ở thời điểm hiện tại, AI dù giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, hay thay thế con người thực hiện những công việc tẻ nhạt, thì việc tiết kiệm dưới một giờ mỗi ngày cho thấy công nghệ này dù mạnh mẽ, vẫn còn nhiều giới hạn.

AI trong doanh nghiệp công nghệ AI kinh tế số lợi ích của AI quy trình tự động hóa sử dụng AI trong công việc

