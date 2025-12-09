OpenAI: AI chỉ giúp tiết kiệm không quá 1 giờ làm việc/ngày

Giá vàng trong nước và thế giới
Trí tuệ nhân tạo (AI) mới chỉ đang giúp người lao động tiết kiệm khoảng 40 - 60 phút mỗi ngày, báo cáo mới của OpenAI cho thấy...
AI đang được ứng dụng trong nhiều ngành nghề, tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức làm việc. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ OpenAI, thời gian thực tế mà AI giúp người lao động tiết kiệm được vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 40 đến 60 phút mỗi ngày.
Báo cáo "The State of Enterprise AI 2025" của OpenAI đã hé lộ một phần cách doanh nghiệp đưa AI vào vận hành thực tế, dựa trên dữ liệu sử dụng ẩn danh của hơn 1 triệu khách hàng doanh nghiệp và khảo sát 9.000 nhân viên tại gần 100 tổ chức.
Một điểm nổi bật từ báo cáo là 75% nhân viên cho biết AI giúp họ làm việc nhanh hơn hoặc tạo ra chất lượng cao hơn, và 75% người dùng cũng cho hay AI giúp họ thực hiện được những công việc mà trước đây họ không thể. Tuy nhiên, trung bình, người dùng của ChatGPT Enterprise chỉ tiết kiệm được không quá một giờ làm việc mỗi ngày, chưa đủ để tạo nên cú hích năng suất như nhiều người trông đợi.
Mặc dù vậy, mức độ sử dụng công cụ AI đang tăng mạnh. Số lượng tin nhắn được gửi trong ChatGPT Enterprise đã tăng gần 8 lần chỉ trong một năm qua, còn việc sử dụng các quy trình tự động hóa thông qua “custom GPTs” đã tăng đến 19 lần. Người dùng cũng đang đặt ra các truy vấn phức tạp hơn, thể hiện qua sự tăng trưởng gấp hơn 300 lần trong mức “token lập luận” mà OpenAI ghi nhận.
Một kết quả đáng chú ý khác từ báo cáo là nhóm “có kỹ năng” sử dụng AI có thể tiết kiệm hơn 10 giờ mỗi tuần. Họ coi AI như một “đồng nghiệp” đúng nghĩa, thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ khi cần. Dù vậy, kết quả tiết kiệm khoảng 2 giờ mỗi ngày nhờ AI có lẽ vẫn chưa phải con số đạt kỳ vọng.
OpenAI cho rằng những lợi ích lớn hơn trong tương lai có thể đến không phải từ bản thân mô hình AI, mà từ cách các tổ chức tái thiết kế quy trình và cấu trúc công việc để tận dụng công nghệ này triệt để hơn.
Còn ở thời điểm hiện tại, AI dù giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, hay thay thế con người thực hiện những công việc tẻ nhạt, thì việc tiết kiệm dưới một giờ mỗi ngày cho thấy công nghệ này dù mạnh mẽ, vẫn còn nhiều giới hạn.
Ngày 8/12, chatbot AI Chống Lừa Đảo chính thức ra mắt trên nền tảng Zalo, trở thành công cụ hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo trực tuyến theo thời gian thực...
Sau gần 4 năm triển khai, ứng dụng eTax Mobile đã ghi nhận hơn 13 triệu lượt tải, xử lý 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền trên 26.500 tỷ đồng. Riêng năm 2025, có hơn 7 triệu đăng ký mới, 13,3 triệu giao dịch và gần 18.000 tỷ đồng được nộp qua hệ thống…
Việc ban hành luật AI là yêu cầu tất yếu, bởi AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Chậm trễ trong hành lang pháp lý có thể khiến Việt Nam tụt hậu hoặc đối diện với những rủi ro khó kiểm soát liên quan đến an toàn dữ liệu, đạo đức công nghệ và bảo vệ người dùng...
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam soạn thảo và xem xét ban hành luật riêng điều chỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của quốc gia và xu hướng chung của thế giới. Dù vậy, theo các đại biểu Quốc hội, vẫn còn nhiều nội dung tại dự thảo này cần điều chỉnh, bổ sung để Luật Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một đạo luật công nghệ, mà là một đạo luật của tương lai...
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) vừa tổ chức chương trình đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn - hoạt động mở đầu mang ý nghĩa nền tảng trong việc chuẩn bị nguồn lực vận hành nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam – nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng và Viettel triển khai…
