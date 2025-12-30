Soi danh mục "siêu cổ phiếu" được khuyến nghị với tiềm năng tăng giá 50% trong năm 2026

VPBankS vừa đưa ra danh mục cổ phiếu khuyến nghị cho năm 2026 với tiềm năng tăng giá lên đến 50%.

Chứng khoán VPBankS vừa đưa ra mục tiêu VN-Index cuối năm 2026 đạt 2.087 điểm, dựa trên mức P/E forward mục tiêu 16.5x và giả định tăng trưởng EPS đạt 14.4% so với cùng kỳ.

VPBankS kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục diễn biến tích cực trong năm 2026, qua đó hỗ trợ tăng trưởng bền vững về thu nhập của toàn ngành chứng khoán.

Công ty chứng khoán đánh giá đáy gần nhất của chu kỳ thị trường chứng khoán rơi vào tháng 11/2022. Nếu chỉ tiêu nợ xấu tại thời điểm cuối năm ghi nhận ở mức bằng hoặc thấp hơn mức 9 tháng 2025 là 4,3% điều này sẽ tiếp tục củng cố quan điểm rằng thị trường chứng khoán hiện vẫn đang ở giai đoạn giữa chu kỳ. Trước đó, công ty chứng khoán nhận định rằng đỉnh nợ xấu là đáy của chứng khoán.

Theo dự báo nhóm Chiến lược thị trường của VPBankS, giá trị giao dịch bình quân ngày trong năm 2026 ước đạt khoảng 33.3 nghìn tỷ đồng/phiên tăng 15% so với cùng kỳ theo kịch bản cơ sở; và dao động trong khoảng 37-43 nghìn tỷ đồng/phiên theo các kịch bản tích cực hơn.

Tổng dư nợ cho vay ký quỹ toàn thị trường có thể đạt khoảng 450 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2026 tăng 16% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi đà gia tăng vốn hóa thị trường cũng như đóng góp từ các thương vụ IPO và niêm yết mới trên HOSE (như TCX, VPL, VPX, VCK và MCH).

Một điểm nhấn quan trọng khác trong triển vọng năm 2026 là đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phân khúc doanh nghiệp phi ngân hàng.

Dự báo giá trị phát hành sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng có thể tăng trên 44% so với cùng kỳ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tích cực doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư và thu nhập từ bảo lãnh phát hành của ngành chứng khoán trong năm 2026. TCX và VPX sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong phân khúc này và mang lại dư địa tăng trưởng lớn hơn cho mảng kinh doanh nói trên.

Theo đó, nhóm ngân hàng ba cổ phiếu khuyến nghị gồm VPB, TCB, MBB trong đó riêng VPB tiềm năng tăng giá lên tới 50,4%. Mỗi cổ phiếu được lựa chọn đều sở hữu ít nhất một trong hai yếu tố: (i) bộ đệm vốn chủ sở hữu ở mức cao hoặc (ii) được hưởng cơ chế ưu đãi nhờ tham gia quá trình chuyển giao bắt buộc ngân hàng 0 đồng. Danh mục lựa chọn trên phản ánh quan điểm rằng các Ngân hàng Thương mại Nhà nước sẽ tiếp tục kém hiệu quả trong năm 2026 do gánh nặng duy trì mặt bằng lãi suất thấp.

Danh sách cổ phiếu khuyến nghị của VPBankS trong năm 2026.

Bất động sản có VHM và KDH được đánh giá tiềm năng nhờ ưu tiên các chủ đầu tư có nền tảng tài chính vững mạnh, lịch sử triển khai tốt và uy tín thương hiệu cao. KDH được hỗ trợ bởi quỹ đất tại khu vực nội thành TP.HCM và mô hình bán hàng sau xây dựng; trong khi VHM nổi bật nhờ chiến lược tích lũy quỹ đất sớm, năng lực pháp lý mạnh, các dự án chủ lực và dòng tiền bền vững.

Định giá hấp dẫn và xuất hiện đủ các tín hiệu phục hồi thuyết phục là cơ sở để cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp được khuyến nghị gồm: ICD, SIP, KBC.

Đầu tư công với HPG được khuyến nghị: Đây sẽ là một trong số ít các động lực tăng trưởng chắc chắn trong năm 2026, và HPG được kỳ vọng sẽ hưởng lợi và có kết quả tích cực trong bối cảnh này.

Với nhóm chứng khoán, sự thất vọng về diễn biến giá cổ phiếu sau IPO sẽ được thay thế trong năm 2026 bằng nền tảng cơ bản cải thiện rõ nét, đặc biệt đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và phát hành sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp ngoài ngành ngân hàng. Hai cổ phiếu tiềm năng gồm: SSI, TCX.

Cuối cùng là nhóm bán lẻ với MWG, DGW: Doanh số bán lẻ danh nghĩa dự báo tăng 11% trong năm 2026, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với năm 2025. Khuyến nghị MWG nhờ vị thế dẫn đầu trong mảng ICT và sự bứt phá về lợi nhuận của Bách Hóa Xanh, đồng thời lựa chọn DGW nhờ danh mục kinh doanh đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao.