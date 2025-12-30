Đà Nẵng đề xuất tăng giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công gấp gần 7,5 lần

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa công khai lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân về phương án điều chỉnh giá thuê đối với các căn chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Theo đề xuất, mức giá thuê mới dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với mức hiện hành.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có 43 chung cư đang cho thuê. Qua rà soát, Sở nhận thấy có một số chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm trong diện có kế hoạch di dời của thành phố hoặc đang thực hiện Kiểm toán Nhà nước, thì đề xuất không tính toán lại và giữ nguyên theo mức giá thuê đã duyệt. Cụ thể gồm: khu chung cư Hòa Minh, Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước; nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm; chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên.

Đối với các khu chung cư còn lại, giá thuê sau điều chỉnh dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với giá cho thuê hiện hành. Nguyên nhân là giá thuê hiện hành quá thấp và chưa được điều chỉnh trong thời gian dài. So với khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định 50/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND thành phố (khung giá thuê nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư), giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công sau điều chỉnh bằng khoảng (45% - 75%) mức giá thuê nhà ở xã hội tối thiểu.

Sở Xây dựng cho biết theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Nhà ở năm 2023: “Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà ở theo định kỳ hoặc trả một lần; trường hợp Nhà nước có quy định về giá thuê nhà ở thì các bên phải thực hiện theo quy định đó”.

Tuy nhiên, qua rà soát, pháp luật hiện hành không có quy định về lộ trình điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Song thực tiễn giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố còn thấp so với giá thuê nhà tại khu vực lân cận, chưa được điều chỉnh trong thời gian dài. Do đó, việc điều chỉnh, áp dụng ngay giá thuê sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người thuê nhà. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng lộ trình điều chỉnh giá thuê nêu trên.

Theo đó, Sở đề xuất lộ trình điều chỉnh giá thuê trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2030.

Cụ thể, kỳ tăng năm thứ nhất (sau 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh giá thuê, dự kiến vào năm 2026): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 20% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.

Kỳ tăng năm thứ hai (kể từ ngày 1/1/2027): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 40% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.

Kỳ tăng năm thứ ba (kể từ ngày 1/1/2028): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 60% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.

Kỳ tăng năm thứ tư (kể từ ngày 1/1/2029): Giá thuê nhà = Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 80% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.

Kỳ tăng năm thứ năm (kể từ ngày 1/1/2030): Giá thuê nhà tính bằng giá thuê điều chỉnh.