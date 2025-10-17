Các ngành hàng Shopee Mall ghi nhận tăng trưởng đơn hàng lên đến 25 lần trong dịp “10/10 đại tiệc thương hiệu”

Shopee, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, đã khép lại sự kiện “10/10 đại tiệc thương hiệu”, ghi nhận nhu cầu mua sắm hàng chính hãng tăng cao cùng các xu hướng tiêu dùng nổi bật trước thềm lễ hội và mùa thu đông 2025.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: “Người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm hơn đến nguồn gốc, tính chính hãng và sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm chất lượng. Chúng tôi rất vui khi Shopee Mall và Shopee Premium đã dần trở thành những điểm đến lý tưởng cho người dùng tìm kiếm sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu yêu thích. Thông qua các chiến dịch như 10/10, Shopee cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn hơn, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử an toàn và đáng tin cậy cho người dùng Việt.”

BÙNG NỔ NHU CẦU MUA SẮM HÀNG CHÍNH HÃNG TRÊN SHOPEE MALL VÀ SHOPEE PREMIUM

Với chủ đề “Đại tiệc thương hiệu”, Shopee đã hợp tác cùng các thương hiệu hàng đầu và nhiều nhà bán hàng để mang đến loạt chương trình hấp dẫn cho người dùng, bao gồm ưu đãi về giá sản phẩm, livestream vào các khung giờ vàng, voucher cùng nhiều quà tặng độc quyền… Từ đó, giúp người dùng mua sắm các sản phẩm chính hãng dễ dàng và tiện lợi, tiết kiệm hơn 2.200 tỷ đồng xuyên suốt thời gian diễn ra chiến dịch 10/10.

“10/10 đại tiệc thương hiệu” ghi nhận nhiều số liệu nổi bật trên Shopee Mall và Shopee Premium.

Nhiều người dùng Việt ưu tiên lựa chọn và mua sắm từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước trên Shopee Mall và Shopee Premium để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Theo thống kê, lượng đơn hàng qua Shopee Mall tăng gấp 6 lần trong ngày 10/10. Đáng chú ý, nhiều ngành hàng trên Shopee Mall đạt mức tăng trưởng đột phá, trong đó ngành có mức tăng cao nhất ghi nhận lượng đơn hàng gấp 25 lần so với ngày thường.

Bên cạnh cam kết cung cấp 100% hàng chính hãng cùng các chính sách freeship, trả hàng, hoàn tiền linh hoạt, Shopee Mall còn gia tăng trải nghiệm và kết nối với người dùng thông qua chương trình "Khách hàng thân thiết Thương hiệu Shopee Mall". Tính đến 10/10, đã có hơn 5.000 thương hiệu triển khai chương trình, thu hút cộng đồng hơn 4 triệu người dùng trung thành đăng ký tham gia và tận hưởng các ưu đãi cùng voucher độc quyền mỗi tháng.

Song hành cùng Shopee Mall, Shopee Premium tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến cho sản phẩm cao cấp. Các phiên livestream dẫn dắt bởi KOL tên tuổi như Hannah Olala đã góp phần giúp lượng đơn hàng Shopee Premium tăng gấp 20 lần trong ngày 10/10 so với ngày thường. Lượng người dùng lần đầu mua sắm các sản phẩm từ Shopee Premium cũng tăng gấp 17 lần, đưa trải nghiệm mua sắm hàng hiệu trực tuyến ngày càng phổ biến với người tiêu dùng Việt.

CÁC XU HƯỚNG MUA SẮM NỔI BẬT KHÁC TỪ “10/10 ĐẠI TIỆC THƯƠNG HIỆU”

Phát huy sức bật từ 9/9, các thương hiệu và nhà bán hàng tiếp tục đa dạng hóa hình thức tiếp cận người tiêu dùng thông qua gần 380.000 phiên livestream, hàng loạt video đánh giá sản phẩm, cùng các chiến dịch hợp tác với KOL/KOC trong mạng lưới đối tác tiếp thị liên kết của Shopee.

Các nội dung mua sắm giải trí phong phú đã nhanh chóng thu hút hơn 1,8 tỷ lượt xem trong giai đoạn 10/10, đồng thời mang lại hiệu quả cao trong việc giúp thương hiệu và người bán chuyển đổi từ mắt xem ra doanh thu. Được biết, gần 50% đơn hàng bán ra trong ngày 10/10 được ghi nhận qua các kênh Shopee Live và Shopee Video.

Shopee tiếp tục mang đến nhiều chương trình mua sắm - giải trí quy tụ dàn sao lớn trong dịp 10/10.

Ngoài ra, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và mùa thu đông cận kề cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm các mặt hàng công nghệ, quà tặng và thời trang. Theo đó, các ngành hàng có mức tăng trưởng đơn hàng nổi bật nhất trong ngày 10/10 bao gồm: Máy tính bảng, bộ quà tặng mẹ và bé, bộ sản phẩm làm đẹp, laptop, áo len và cardigan.

* Tải ứng dụng Shopee miễn phí trên App Store hoặc Google Play Store và tiếp tục tận hưởng đa dạng ưu đãi khi mua sắm trên Shopee tại: https://shopee.vn/unsupported.html