Thúc đẩy nguyên liệu xanh, động lực chuyển mình của ngành nguyên liệu hóa chất Việt Nam

Ngày 17/10 tại Hà Nội, sự kiện “Beauty Show 2025” do Ngành Nguyên Liệu Hóa Chất của DKSH Việt Nam tổ chức đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân và nhà cửa.

Sự kiện tập trung thảo luận các động lực phát triển của thị trường, cùng những giải pháp nguyên liệu an toàn và bền vững, xu hướng đang ngày càng định hình lại cách thức sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo các dự báo, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân Việt Nam sẽ tăng từ 2,45 tỷ USD năm 2023 lên 3,30 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 4,6%. Trong khi đó, nhóm sản phẩm chăm sóc nhà cửa, bao gồm chất tẩy rửa, bột giặt, chất khử trùng, dự kiến đạt gần 953,1 triệu USD vào năm 2033, với CAGR khoảng 4,28% giai đoạn 2025–2033.

Động lực tăng trưởng này không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng mà còn từ nhận thức ngày càng cao về sức khỏe và yếu tố bền vững. Người tiêu dùng Việt Nam đang chuyển hướng sang các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, hữu cơ và thân thiện với môi trường. Điều này đã tạo ra động lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ cho ngành công nghiệp hóa chất.

Song song đó, các quy định trong lĩnh vực này cũng ngày càng nghiêm ngặt, buộc doanh nghiệp phải đầu tư vào quy trình sản xuất và nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc Ngành Nguyên liệu Hóa chất, DKSH Việt Nam, chia sẻ tại chương trình

Đại diện DKSH Việt Nam, bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc Ngành Nguyên Liệu Hóa Chất của DKSH Việt Nam, đơn vị đóng vai trò cầu nối giữa các nhà cung cấp nguyên liệu toàn cầu và các nhà sản xuất trong nước, chia sẻ: “Việc nâng cao tiêu chuẩn có thể là thách thức đối với các nhà sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi hỗ trợ bằng cách cung cấp nguồn nguyên liệu có khả năng truy xuất đầy đủ, đảm bảo tính bền vững và tuân thủ quy định, đồng thời chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và kiến thức pháp lý thông qua các Trung tâm Phát triển và Sáng tạo (Innovation Center)”.

Các trung tâm này được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp cải tiến công thức, thử nghiệm và tối ưu hóa sản phẩm, yếu tố then chốt trong quá trình nâng cấp chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa.

Cùng với các đối tác chiến lược như Elementis và Stepan, DKSH mang đến những giải pháp nguyên liệu tiên tiến, thân thiện môi trường và có khả năng phân hủy sinh học, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hòa nhập xu hướng toàn cầu, hướng tới các sản phẩm xanh và an toàn trong ngành chăm sóc cá nhân và nhà cửa.

“Tại Elementis, chúng tôi xem bền vững là chuẩn mực. Phát triển bền vững đòi hỏi một quy trình toàn diện và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Thông qua chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm toàn cầu của DKSH, chúng tôi có thể trực tiếp đưa tính minh bạch và đổi mới, cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng cao thông qua quy trình chọn lọc nguyên liệu có trách nhiệm và kiểm soát nghiêm ngặt ở mọi giai đoạn đến với các nhà sản xuất Việt Nam,” ông Edward Loi, Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật Ngành Chăm sóc Cá nhân khu vực Đông Nam Á, Elementis, chia sẻ.

Bên cạnh đó, đại diện Stepan, doanh nghiệp gần 100 năm tuổi trong ngành hóa chất, bà Geok Khoon Teo, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ngành hàng Sản phẩm Tiêu dùng, cho biết: “Sự kết hợp giữa khung phát triển bền vững của Stepan và năng lực R&D tại Trung tâm Đổi mới của DKSH giúp các nhà sản xuất Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng, cũng như cơ quan quản lý một cách có trách nhiệm.”

Với tốc độ tăng trưởng ổn định, dự báo ngành chăm sóc cá nhân và nhà cửa tại Việt Nam tiếp tục là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp cần chú trọng đến tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn hóa nguyên liệu, những yếu tố được xem như “giấy thông hành” cho sản phẩm trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng khắt khe.

Việc tuân thủ quy định, đăng ký sản phẩm và cập nhật công nghệ mới cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa toàn ngành, hướng tới phát triển bền vững và mô hình kinh tế tuần hoàn.