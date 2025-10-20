Xuất khẩu cà phê lập kỷ lục mới, hướng tới mốc 8 tỷ USD

Giữa bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu khan hiếm và biến động mạnh, cà phê Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi xuất khẩu lập kỷ lục mới, đạt 7 tỷ USD chỉ trong 9 tháng và dự báo cả năm 2025 có thể cán mốc 8 tỷ USD. Đây là con số cao chưa từng có trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam...

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 81.000 tấn cà phê, trị giá 462 triệu USD, tăng hơn 60% so với tháng 9/2024. Luỹ kế đến hết tháng 9/2025, xuất khẩu cà phê đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá 7,01 tỷ USD, tăng 12% về lượng và 62% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Con số này đã vượt xa mức 5,62 tỷ USD của cả năm 2024, đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho ngành cà phê Việt Nam.

CÀ PHÊ VIỆT NAM “VƯỢT SÓNG” TOÀN CẦU

Giá bình quân cà phê xuất khẩu tháng 9/2025 đạt 5.700 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng 8 và 2% so với cùng kỳ 2024. Bình quân 9 tháng năm 2025, giá xuất khẩu cà phê đạt 5.655 USD/tấn, cao hơn 45,2% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh sức cạnh tranh mạnh mẽ của cà phê Việt Nam trong bối cảnh thị trường thế giới biến động.

Giá cà phê trong nước và quốc tế đều tăng do nguồn cung toàn cầu khan hiếm. Các quốc gia sản xuất lớn như Brazil, Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết cực đoan, trong khi lực mua từ các quỹ đầu tư tăng và chính sách thương mại ở nhiều nước thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó, cà phê Robusta Việt Nam trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà nhập khẩu nhờ nguồn cung ổn định, giá cạnh tranh và chất lượng ngày càng cải thiện.

Trong 3 quý của năm 2025, Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 13,9%, 7,5% và 7,5%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2025 sang thị trường Đức tăng 89,7%, thị trường Italia tăng 47,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 59,2%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 73,9 lần, và tăng thấp nhất ở thị trường Philippin với mức tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng thuận lợi. Tại Nhật Bản, một trong những thị trường quan trọng, thị phần cà phê Việt Nam đã giảm từ 30,34% xuống còn 26,99%, trong khi Brazil tăng lên 37,61%. Nguyên nhân chủ yếu do người tiêu dùng Nhật thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh đồng Yên mất giá và giá nhập khẩu tăng cao. Dù vậy, xu hướng tiêu dùng cà phê pha sẵn và cà phê cao cấp mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh chế biến sâu, chinh phục thị trường khó tính này.

Trong nhà máy chế biến cà phê của Nestlé Việt Nam.

“Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cà phê chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc chế biến sâu giúp giá trị cà phê nhân tăng gấp 2–3 lần, mở ra dư địa lợi nhuận bền vững hơn”. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam, cho biết Việt Nam là một trong số ít quốc gia xuất khẩu cà phê lớn đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của EUDR (Quy định chống phá rừng của EU), giúp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu – khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Không chỉ duy trì sản lượng ổn định, ngành cà phê Việt Nam đang chuyển hướng mạnh sang chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giai đoạn 2020–2025, năng lực sản xuất cà phê hòa tan của Việt Nam tăng thêm khoảng 1,9 triệu bao, tương đương 114 nghìn tấn cà phê chế biến mỗi năm.

Trong 8 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam đạt 1,182 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ 2024, vượt mốc 1 tỷ USD năm thứ hai liên tiếp. Trong năm 2024, xuất khẩu cà phê chế biến lần đầu tiên vượt 1 tỷ USD, đạt 1,184 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, năm 2025 chắc chắn sẽ vượt xa kỷ lục này.

Ông Đỗ Hà Nam cho biết từ 2022 đến nay, xuất khẩu cà phê chế biến liên tục tăng trưởng hai con số: năm 2023 tăng 30%, năm 2024 tăng 35%, và chỉ trong 8 tháng năm 2025 đã tăng tới 64%. Sự tăng trưởng này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành cà phê Việt Nam, từ xuất khẩu cà phê nhân sang sản phẩm chế biến sâu như cà phê hòa tan, rang xay, chiết xuất, tinh chất, chất cô đặc... nhằm gia tăng giá trị và đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường lớn.

GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG, VIỆT NAM HƯỞNG LỢI

Tháng 10/2025, thị trường cà phê toàn cầu phân hóa rõ rệt. Giá cà phê Robusta tại London tăng hơn 5%, trong khi giá cà phê Arabica tại New York chỉ nhích nhẹ. Ngược lại, tại Brazil, giá cà phê Arabica giảm do dự báo mùa vụ bội thu, tạo áp lực lên thị trường. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hưởng lợi kép: giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao, trong khi sản lượng trong nước ổn định. Thêm vào đó, việc tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu góp phần nâng cao đáng kể giá trị xuất khẩu.

Tại thị trường trong nước, ngày 20/10/2025, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định, dao động 113.500 – 114.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500–700 đồng/kg so với đầu tuần trước. Tại Đắk Lắk, mức giá cao nhất đạt 114.500 đồng/kg; Gia Lai ở mức 114.000 đồng/kg; Lâm Đồng 113.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tại London ngày 19/10 giảm 1,33%, còn 4.552 USD/tấn, trong khi giá cà phê Arabica tại New York tăng gần 1%, đạt 397,45 US cent/pound. Biến động giá giữa các sàn giao dịch cho thấy sự phân hóa rõ rệt, song Việt Nam vẫn duy trì được mức giá xuất khẩu và nội địa ổn định, phản ánh năng lực ứng phó tốt của ngành.

Theo Grand View Research, quy mô thị trường cà phê toàn cầu năm 2024 đạt 269 tỷ USD, trong đó cà phê rang xay chiếm 56% thị phần. Xu hướng tiêu thụ cà phê pha sẵn, cà phê cao cấp và đặc sản tiếp tục mở rộng, tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025–2026 sẽ tăng khoảng 7%, đạt 31 triệu bao, trong đó 24,6 triệu bao dành cho xuất khẩu. Với đà tăng trưởng hiện tại, tổng lượng xuất khẩu cà phê cả năm nay có thể đạt 1,6 triệu tấn, giữ vững vị thế trong nhóm nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Với tốc độ tăng trưởng này, Hiệp hội Cà phê – Cao cao Việt Nam dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2025 có thể vượt 8 tỷ USD, cao hơn mục tiêu 7,5 tỷ USD mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề ra.