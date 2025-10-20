Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sụt giảm

Điệp Vũ

20/10/2025, 10:30

Trung Quốc - nước sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới - đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong xuất khẩu các sản phẩm đất hiếm vào tháng 9 vừa qua so với tháng trước đó...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu được Tổng cục Hải quan nước này công bố vào thứ Bảy vừa rồi, lượng hàng xuất khẩu đất hiếm trong tháng 9 đạt 6.538 tấn, giảm so với 7.338 tấn của tháng 8. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát đối với các khoáng sản chiến lược, gây ra những tác động lan tỏa trong chuỗi cung ứng toàn cầu và làm gia tăng căng thẳng với Washington.

Xuất khẩu các sản phẩm đất hiếm - những kim loại được sử dụng rộng rãi trong sản xuất xe điện, vũ khí và sản xuất công nghệ cao - của Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng ổn định trong những tháng trước đó, đưa lượng xuất khẩu nhóm mặt hàng này trong tháng 8 lên mức cao nhất kể từ ít nhất năm 2012.

Tuy nhiên, trong tháng 10 này, Trung Quốc đã công bố các biện pháp hạn chế mới đối với đất hiếm, bao gồm việc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm được giao dịch ngoài Trung Quốc có chứa dù chỉ một lượng nhỏ vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các biện pháp này, gọi đây là một mối đe dọa đối với an ninh cung ứng toàn cầu, trong khi các quan chức Trung Quốc nói rằng họ chỉ đang phản ứng với sự leo thang trong các hạn chế thương mại do Mỹ áp đặt.

Trung Quốc bắt đầu áp kiểm soát đối với một số lô hàng đất hiếm vào tháng 4 năm nay. Sau đó, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã giảm mạnh trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung tạm thời mang lại vài tháng phục hồi.

Hiện tại, các chiến thuật cứng rắn của Bắc Kinh trong vấn đề đất hiếm đang gây ra sự phản đối toàn cầu. Tại chuỗi sự kiện thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington tuần vừa rồi, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gợi ý các quốc gia trong khối 7 nền công nghiệp phát triển (G7) phối hợp phản ứng với việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Thị trường hiện đang chờ cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump tại Hàn Quốc vào cuối tháng 7, coi cuộc gặp này có thể là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc tìm ra giải pháp cho những căng thẳng gần đây và gia hạn thêm thỏa thuận đình chiến thuế quan dự kiến hết hạn vào ngày 10/11.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva hôm thứ Sáu nói rằng bà hy vọng có một thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc để tránh việc gián đoạn dòng chảy đất hiếm trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng những hạn chế như vậy sẽ có "tác động lớn" đến tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại một cuộc họp báo trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thường niên của IMF và WB, bà Georgieva nói rằng một sự gián đoạn như vậy sẽ làm gia tăng bất định và gây tổn hại đến bức tranh tăng trưởng toàn cầu vốn đã suy yếu.

"Vẫn còn cảm giác lo lắng, vì hiệu suất của nền kinh tế thế giới đang thấp hơn mức chúng ta cần, và vì một đám mây đen bất định vẫn đang treo lơ lửng, và sự bất định đó đã trở thành điều bình thường mới”, người đứng đầu IMF nói.

Châu Âu phàn nàn việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

18:16, 16/10/2025

Châu Âu phàn nàn việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

G7 cân nhắc đồng loạt phản ứng lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc

13:31, 16/10/2025

G7 cân nhắc đồng loạt phản ứng lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc

Trung Quốc vẫn chưa thoát giảm phát

07:09, 16/10/2025

Trung Quốc vẫn chưa thoát giảm phát

Từ khóa:

đất hiếm thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay...

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại, áp lực chính trị liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Nga, cùng với nhu cầu xe điện tại châu Âu thấp hơn dự báo, đã làm giảm dòng đầu tư của Trung Quốc vào EU...

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy