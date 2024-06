Các nước Đông Nam Á "mạnh tay" thu hút du khách Việt

Malaysia từ đầu năm tới nay đã triển khai nhiều hoạt động để thu hút du khách từ Việt Nam. Hồi đầu tháng 3, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam đã phối hợp ra mắt một nhà hàng tại TP.HCM để khơi gợi tò mò khám phá về văn hóa Malaysia của người Việt.

Tiếp đến, vào đầu tháng 6, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam khởi động chiến dịch Malaysia Mega Sale 2024 với mục đích không chỉ quảng bá Malaysia là điểm đến mua sắm hàng đầu, mà còn hướng đến mục tiêu phục hồi kinh tế quốc gia bao gồm các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực và du lịch.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) sắp tới đây cũng sẽ tổ chức chương trình famtrip Kanchanaburi dành riêng cho 18 công ty lữ hành tại Hà Nội vào ngày 3/7. Trong bối cảnh thị trường du lịch đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, việc nắm bắt xu hướng và tiên phong khai thác điểm đến mới lạ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp lữ hành. Tổng cục Du lịch Thái Lan giới thiệu chương trình famtrip với mục tiêu giúp doanh nghiệp lữ hành Việt Nam kết nối, trao đổi và xây dựng mối quan hệ chiến lược với đại diện cấp cao của ngành du lịch Thái Lan.

Còn theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch Phuket, các doanh nghiệp trên hòn đảo kỳ vọng đón ít nhất 120.000 lượt khách từ Việt Nam trong năm nay, tăng 50% so với con số 80.000 lượt khách năm ngoái, sau các sự kiện quảng bá diễn ra tại TP.HCM ngày 21/5 và tại Hà Nội hai ngày sau đó.

Năm ngoái, Thái Lan ghi nhận khoảng 1 triệu lượt khách đến từ Việt Nam nhưng chỉ có 8% trong số đó lựa chọn Phuket làm điểm đến. Các doanh nghiệp du lịch hy vọng ít nhất 12% lượng khách Việt Nam sẽ đến Phuket, nhờ có đường bay thẳng từ TP.HCM.

Phuket kỳ vọng đón ít nhất 120.000 lượt khách từ Việt Nam trong năm nay.

Tương tự, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cũng vừa có những cập nhật quan trọng về các sáng kiến nhằm thu hút du khách Việt trong năm 2024. Nổi bật trong đó là chiến dịch "Made in Singapore tại Việt Nam”. Chiến dịch tích hợp này đã khéo léo giới thiệu các địa điểm và dịch vụ đặc sắc của Đảo quốc - vốn được cho là quen thuộc thông qua những nội dung táo bạo và dí dỏm, từ đó mang đến góc nhìn mới mẻ về du lịch nơi đây.

Nhiều điểm đến quen thuộc với du khách Việt Nam tại đảo quốc này đang không ngừng được làm mới để khiến khách "tới nhiều lần không chán". Chẳng hạn, khu vực Clarke Quay đã được biến đổi thành một trung tâm phong cách sống với khả năng chuyển mình ấn tượng từ ngày sang đêm.

Khu bảo tồn Mandai có thác nước cao 10m để du khách check in trước khi bắt đầu khám phá động vật hoang dã. Universal Studios Singapore sẽ bổ sung thêm các điểm tham quan mới, các trải nghiệm mạo hiểm, nhập vai với hệ thống trình chiếu hiện đại...

Bà Serene Ng, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam, cho biết: "Việt Nam luôn là một trong những thị trường quan trọng nhất của chúng tôi ở Đông Nam Á. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2024, đảo quốc đã đón tiếp hơn 155.000 khách Việt, và chúng tôi kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa du lịch hè cao điểm trong năm".

STB dự báo Singapore sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng du khách quốc tế trong năm nay, với con số ước tính từ 15 đến 16,5 triệu, cùng doanh thu du lịch dự kiến sẽ đạt mức từ 27,5 tỷ đến 29 tỷ đô la Singapore. Để tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh, chính phủ Singapore đã đầu tư 300 triệu đô la Singapore vào Quỹ Phát triển Du lịch, dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành nâng tầm trải nghiệm và cải tiến các sản phẩm, qua đó đảm bảo Đảo quốc duy trì vị thế là điểm đến hàng đầu.

Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2024, Singapore đã đón tiếp hơn 155.000 khách Việt.

Từ đó, Singapore đã lựa chọn và phát triển một loạt các sản phẩm du lịch và phong cách sống hấp dẫn nhằm thu hút các du khách có nhiều sở thích và đam mê khác nhau. Từ chương trình mang tinh thần văn hóa đại chúng toàn cầu, các sự kiện phong cách sống cho đến các đại nhạc hội.

Từ những lễ hội cuối năm được yêu thích như Christmas on A Great Street, Christmas Wonderland tại Gardens by the Bay và sự kiện Đếm ngược chào năm mới tại Marina Bay Singapore.... cho đến những màn trình diễn sắp tới của nhóm nhạc Hàn Quốc Babymonster, tượng đài âm nhạc Châu Kiệt Luân, “thiên vương” Lưu Đức Hoa và nữ ca sĩ Dua Lipa.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ vẫn đang miệt mài quảng bá nền du lịch của mình tại thị trường Việt Nam, cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt đang gia tăng. Cụ thể, theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin, năm 2023 có khoảng 5 triệu lượt người Việt Nam đã đi du lịch nước ngoài, và từ đầu năm tới nay, làn sóng người Việt du lịch nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Báo cáo “Xu hướng du lịch nước ngoài của du khách Việt - Mùa hè 2024” (Vietnam Outbound Trends-Summer 2024) do Công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu du khách The Outbox Company phát hành ngày 23/5 vừa qua cho thấy chỉ số hào hứng du lịch nước ngoài hè 2024 của du khách Việt đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, 64,4% du khách Việt Nam lựa chọn các điểm đến gần trong khu vực châu Á cho chuyến đi kế tiếp của mình. Các điểm đến truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore... vẫn được ưa thích hàng đầu.

Các tour ngắn ngày tham quan thành phố tại các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á được nhiều du khách Việt ưa thích.

Điều này chứng tỏ du lịch nội vùng (intra-region) vẫn tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong việc lựa chọn điểm đến của khách du lịch Việt Nam giống như xu hướng chung của thế giới. Khách du lịch Việt Nam cũng đang có xu hướng ưu tiên cho các kỳ nghỉ ngắn ngày cho các chuyến đi du lịch nước ngoài khi có 71,5% du khách lựa chọn các chuyến đi có độ dài dưới một tuần.

Bên cạnh đó, khách du lịch Việt Nam cũng tiếp tục cho thấy sự thay đổi rõ ràng về nhu cầu trải nghiệm và loại hình chuyến đi. Trong dịp hè, khách du lịch Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các trải nghiệm ngoài trời gắn với tự nhiên (Nature & Outdoors) khi có đến 36,4% du khách lựa chọn đây là trải nghiệm yêu thích nhất của họ cho kỳ nghỉ lần này. Điểm đáng lưu ý khác là sự gia tăng nhu cầu trải nghiệm các tour ngắn ngày tham quan thành phố (city break) tại các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á với 22% lựa chọn.