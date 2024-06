Euro 2024 là “cổ tích mùa Hè" của ngành du lịch Đức

Theo ước tính của Cơ quan Du lịch Quốc gia Đức, lượng khách quốc tế đến Đức trong năm 2024 sẽ trở về mức của năm 2019, trong đó các chuyến du lịch khám phá thành phố và tìm hiểu văn hóa sẽ chiếm phần lớn. Năm 2024, Cơ quan Du lịch Quốc gia Đức tập trung giới thiệu nước Đức là "vùng đất nghệ thuật và văn hóa" với các Di sản thế giới UNESCO, cùng các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh của danh họa Caspar David Friedrich, quảng bá những thành phố chủ nhà của Euro 2024 và thành phố Chemnitz - Thủ đô Văn hóa năm 2025 của châu Âu.

Liên đoàn Bán lẻ Đức ước tính hàng triệu người hâm mộ sẽ đến thăm 10 thành phố đăng cai Euro 2024 của Đức gồm Munich, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Cologne và Berlin. Theo Bloomberg, số tiền du khách chi tiêu cho đồ ăn, thức uống cũng như chỗ ở, dịch vụ, có thể mang về cho nền kinh tế Đức khoảng 3,8 tỷ euro trong mùa Euro 2024.

Ông Reinhard Meyer, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đức nói Euro 2024 không chỉ là một sự kiện thể thao lớn mà còn là cơ hội để Đức, với tư cách là điểm đến du lịch mến khách, phục hồi ngành công nghiệp không khói. Theo Viện Ifo, sự kiện Euro 2024 kéo dài một tháng sẽ thúc đẩy nền kinh tế tăng 0,1% trong quý 2/2024. Đây cũng là tín hiệu vui đối với ngành du lịch và thể thao sau vài năm đầy biến động sau đại dịch.

Dự kiến 2,7 triệu khán giả sẽ đến các sân vận động ở 10 thành phố tổ chức các trận đấu, ngoài ra khoảng 12 triệu người có mặt ở các điểm xem bóng đá công cộng. Dịp Euro 2024, Cơ quan Du lịch Quốc gia Đức đã giới thiệu các sự kiện nghệ thuật và văn hóa cùng nhiều trải nghiệm trong và xung quanh các thành phố này. Liên đoàn bán lẻ Đức ước tính doanh thu tăng thêm gần 4 tỷ USD và 3 triệu lượt khách ghé thăm 10 thành phố đăng cai dịp Euro.

Một trong những nơi đăng cai Euro 2024 là Leipzig - thành phố hấp dẫn du khách bởi các hành trình đạp xe, tham quan di sản trước khi thưởng thức bia và cuộc sống sôi động về đêm. Trong khi Stuttgart cung cấp các trải nghiệm hoàn hảo về ẩm thực và văn hóa, bên cạnh lịch sử về ngành công nghiệp ô tô danh tiếng; thì Düsseldorf là điểm đến của kiến trúc và nghệ thuật hiện đại. Một địa điểm không thể bỏ qua là Cologne - "thủ phủ" của những kiệt tác kiến trúc như nhà thờ Cologne hay bảo tàng Ludwig.

Thống kê từ tập đoàn du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc Trip.com cho thấy lượng đặt phòng đến Đức từ khách châu Á tăng 125% so với thời điểm trước Euro. Khách Trung Quốc dẫn đầu mức đặt phòng, tiếp đến là các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Các thành phố Frankfurt, Munich và Cologne là điểm đến được khách châu Á đặt phòng nhiều nhất. Trung bình giá phòng tại 10 thành phố đăng cai tăng 57% so với những tháng trước và sau Euro.

Hệ thống giao thông của Đức vốn nổi tiếng hiệu quả, nhưng giờ lại đang "chật vật" khi lượng lớn du khách đổ về. Những người hâm mộ bóng đá đến Đức hiện được cảnh báo về việc phải chờ ít nhất 1 hoặc 2 tiếng do thiếu tàu, ít nhân sự và hàng loạt lý do khác, theo The Sun.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) kêu gọi các đội bóng sử dụng xe buýt và người hâm mộ sử dụng mạng lưới đường sắt để di chuyển qua lại giữa 10 thành phố tại Đức - nơi diễn ra những trận đấu. Tuy nhiên, tình trạng chậm trễ đã được ghi nhận trên 1/3 số chuyến tàu thuộc mạng lưới Deutsche Bahn do chính phủ điều hành. Điều này thậm chí diễn ra trước cả khi hàng nghìn người hâm mộ từ khắp châu Âu bắt đầu tràn lên các chuyến tàu, tìm cách băng qua đất nước để theo dõi đội bóng họ yêu thích.

Nếu chỉ ở Đức hai tuần, Deutschland Ticket có giá 49 euro (gần 1,4 triệu đồng) là loại vé tiết kiệm thích hợp cho khách du lịch khi di chuyển qua nhiều thành phố. Nếu mua vé từng chặng hoặc đến từng thành phố mới mua vé nội đô, du khách tốn thời gian và chi phí sẽ cao hơn. Còn nếu ở Đức ngắn ngày và muốn tiết kiệm thời gian cho chuyến đi dài, du khách có thể mua vé ngày, vé tuần ở mỗi thành phố, sau đó mua vé ICE riêng cho quãng đường dài sang thành phố khác, nhưng chi phí sẽ cao hơn.

Chẳng hạn muốn đi lại trong thủ đô Berlin, du khách tải ứng dụng Jelbi để mua vé online và tra cứu giờ tàu/xe chạy. Ứng dụng này có thể mua vé và sử dụng taxi, chia sẻ xe (car sharing), phương tiện công cộng, e-scooter, xe máy, xe máy điện. Berlin có hệ thống phương tiện giao thông tiện lợi với đủ loại hình kể trên ở khắp nơi.

Bán lẻ thực phẩm và khách sạn cũng được cho là sẽ hưởng lợi từ Euro 2024. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận người yêu bóng đá từ khắp thế giới khi đổ về Đức hòa mình với không khí Euro 2024 sẽ dễ dàng tìm thấy currywurst - món xúc xích sốt cà ri trứ danh - tại các sân vận động trên khắp đất nước. Rất nhiều người hâm mộ vui vẻ cho biết, đây là món ăn thích hợp nhất để “lót dạ” trước khi xem các trận đấu, và có vẻ như nó đang mang lại doanh thu tốt cho các nhà hàng địa phương.

Đi kèm với xúc xích, các nhà máy bia cũng có thể mong đợi một sự tăng trưởng. Holger Eichele, thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất bia Đức, cho biết: "Các sự kiện bóng đá lớn trước đây cho thấy tiêu thụ bia trong thời gian diễn ra giải đấu cao hơn mức bình thường". Trước đó ở World Cup 2006, doanh số bán bia đã tăng khoảng 5% trước và trong giải đấu.

Giả vô địch bóng đá châu Âu (UEFA Euro) lần thứ 17, sự kiện bóng đá quan trọng nhất châu lục, diễn ra tại Đức từ 14/6 đến 14/7. Là chủ quản của Euro 2024, UEFA sẽ có doanh thu khoảng 2,5 tỉ euro (2,7 tỉ USD) từ các hợp đồng phát sóng và tài trợ cũng như bán vé. Cụ thể, khoảng 2,7 triệu vé đang được bán cho 51 trận đấu của Euro 2024. Vé có giá bắt đầu từ khoảng 30 USD cho các trận đấu ở vòng bảng và khoảng 1.000 USD cho trận chung kết.

Tuy nhiên, UEFA sẽ không thể bỏ túi trọn vẹn số tiền này. Tháng 4 vừa qua, UEFA dự tính rằng một nửa thu nhập từ Euro 2024 (khoảng 1,2 tỉ euro) sẽ dùng để tài trợ cho các công việc và dự án phát triển trong 4 năm tới. Đồng thời cũng nhằm vào việc bổ sung nguồn dự trữ của UEFA. Trong đó bao gồm chi phí tổ chức giải đấu, tiền thưởng trị giá hàng trăm triệu euro cho 24 đội tham dự Euro 2024 và các khoản thanh toán cho các CLB có cầu thủ được chọn.