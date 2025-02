Các nước Đông Nam Á trong cuộc đua thu hút du khách hạng sang

Nghiên cứu mới đây “New Luxe Landscapes - Emerging Luxury Travel Trends in Asia Pacific” của Marriott International thực hiện trên 1.200 du khách có giá trị tài sản ròng cao đến từ các quốc gia Úc, Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy, 68% du khách dự định lên kế hoạch chi tiêu cao hơn cho các kỳ nghỉ hạng sang trong 12 tháng sắp tới.

Nghiên cứu cũng chỉ ra 74% du khách ưu tiên lựa chọn các điểm đến quốc tế nằm trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho các kỳ nghỉ ngắn 3 ngày và kỳ nghỉ dài 2 tuần. Với 36% du khách hạng sang dự định tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng ven biển, các thiên đường nghỉ dưỡng biển đảo tại khu vực Đông Nam Á hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng thu hút giới nhà giàu trong năm 2025.

Điển hình, việc giá cả cạnh tranh đã đưa Đông Nam Á thành điểm đến cho các đám cưới của người Ấn Độ, với vài trăm đám cưới diễn ra tại khu vực này trong năm 2024. Các chuyến bay thẳng với chi phí hấp dẫn cũng khuyến khích du khách Ấn Độ khám phá những địa điểm mới như Việt Nam và Campuchia. Thái Lan đã áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ấn Độ vào tháng 11/2023 và Malaysia cũng làm như vậy một tháng sau đó. Việt Nam và Indonesia cũng đang nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục này bằng việc cấp thị thực điện tử.

Ngày càng nhiều người lựa chọn du lịch cao cấp với mong muốn được hưởng thụ những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo và đẳng cấp.

Số lượng chuyến đi đến Đông Nam Á áp đảo các chuyến đi tới những điểm đến quen thuộc trước đây của khách Ấn Độ ở Trung Đông, Nam Á và châu Âu. Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, người Ấn Độ đã chi 33 tỷ USD cho du lịch nước ngoài vào năm 2023, gấp hơn hai lần so với một thập kỷ trước. Qua đó đưa Ấn Độ lên vị trí thứ 10 về chi tiêu du lịch nước ngoài trên toàn thế giới.

Với du khách châu Âu, theo kết quả khảo sát mới đây của nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến quốc tế Agoda, các điểm đến châu Á được ưa chuộng là Indonesia, Malaysia và Philippines. Ông Pierre Honne, Giám đốc phụ trách phát triển đối tác của Agoda tại thị trường Thái Lan, cho biết khách du lịch châu Âu tìm kiếm các khách sạn ở Phuket nhiều nhất trên nền tảng đặt phòng trực tuyến này, tiếp đó là Bangkok và Krabi.

Khảo sát của Agoda cũng cho thấy số lượng người châu Âu tìm kiếm đặt phòng khách sạn ở Đông Nam Á trên trang web của hãng đã tăng 52% so với năm ngoái. Hầu hết đến từ Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan. Ông Honne cho biết các nước Asean là một trong những điểm đến được quan tâm nhất đối với du khách châu Âu nhờ sự đa dạng của các điểm tham quan, bao gồm các di tích lịch sử hay những bãi biển lý tưởng để lướt sóng.

Không nằm ngoài cuộc đua này, chuyên trang du lịch Travel and Tour World (TTW) mới đây đưa tin, Campuchia hiện đang định vị mình là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan trong việc thu hút du khách giàu có. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia (CATA) Chhay Sivlin cho biết du lịch cao cấp tại nước này đang bùng nổ nhờ những chiến dịch quảng bá du lịch Campuchia với cộng đồng quốc tế của CATA.

Du khách Ấn Độ đứng vị trí thứ 10 về chi tiêu du lịch nước ngoài trên toàn thế giới.

“Chúng tôi chắc chắn đã nhận thấy nhu cầu về trải nghiệm du lịch cao cấp tăng đột biến, đặc biệt là kể từ sự phục hồi sau Covid-19. Du khách sành điệu ngày càng tìm kiếm chỗ ở sang trọng, các tour du lịch cá nhân và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Campuchia có vị thế tốt để phục vụ thị trường đang phát triển này với các khách sạn sang trọng, khu nghỉ dưỡng cao cấp và nền ẩm thực mới lạ”, bà Sivlin nói.

Tờ The Times mới đây cũng nhận định thông thường, Campuchia được biết đến là nơi dành cho dân du lịch ba lô chứ không phải là chốn xa hoa. Nhưng các khu nghỉ dưỡng mới đang thay đổi điều đó. “Hãy thử Six Senses Krabey Island, với ẩm thực Campuchia đặc sắc và spa ven sông, hoặc Zannier Hotels Phum Baitang - một khu phức hợp nhà nghỉ gần các ngôi đền nổi tiếng của Angkor Wat”, The Times viết.

Một số công ty lữ hành cao cấp tại Campuchia, bao gồm Jacada và Lux, đã tham gia thị trường để phục vụ những khách hàng sành điệu. Các công ty này đang chú trọng vào các dịch vụ độc đáo như Song Saa - một hòn đảo tư nhân có thể đến được bằng tàu cao tốc trong 45 phút từ cảng Sihanoukville. Khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo này đã lọt vào Danh sách vàng những khách sạn tốt nhất thế giới năm 2024 của tạp chí du lịch nổi tiếng Conde Nest Traveler (Mỹ).

Ngoài chỗ ở sang trọng, Campuchia còn có các chuyến bay bằng trực thăng phía trên khu đền Angkor Wat hùng vĩ hay các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến các địa danh lịch sử bằng ô tô Mercedes... Trong khi Thái Lan được biết đến với các lựa chọn thị thực đa dạng, Campuchia đã đơn giản hóa cách tiếp cận của mình, thu hút những người đã nghỉ hưu, nhà đầu tư và khách lưu trú dài hạn. Hồi tháng 9/2024, nhật báo The Times (Anh) đã xếp hạng Campuchia ở vị trí thứ 13 trong danh sách “23 điểm đến sang trọng nhất thế giới”.

Six Senses Krabey Island với dịch vụ ẩm thực Campuchia đặc sắc và spa ven sông.

Tại Việt Nam, gần đây nhiều ngôi sao, tỷ phú, doanh nhân tầm cỡ quốc tế đã lựa chọn các trải nghiệm du lịch riêng tư tại Việt Nam. Như trong tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates và bạn gái có chuyến du lịch bằng chuyên cơ riêng đến Đà Nẵng. 3 đoàn khách siêu giàu đã đến khu nghỉ dưỡng P’apiu resort (Hà Giang). Tháng 10/2024, 5 chuyên cơ đã đưa 50 khách hàng là các tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới đến Đà Nẵng dự hội nghị của thương hiệu máy bay hạng sang Gulfstream và tham quan các điểm du lịch…

Dù vậy, theo bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Hà Nội, dù Việt Nam đã phát triển nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, nhưng hạ tầng giao thông và dịch vụ hỗ trợ (bệnh viện, tiện ích) chưa hoàn thiện đồng bộ. Điều này có thể khiến trải nghiệm của du khách bị hạn chế so với các điểm đến cao cấp khác trong khu vực.

Cùng với đó, một số dịch vụ du lịch như nhà hàng, tour du lịch, và hướng dẫn viên chưa đạt chuẩn quốc tế hoặc không nhất quán về chất lượng, từ đó ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể của du khách cao cấp.

Từ phía góc nhìn doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, ông Lê Công Năng, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Wonder tour, cho rằng du lịch Việt Nam còn thiếu sự độc đáo, khác biệt và chưa thực sự hướng đến nhu cầu trải nghiệm cá nhân hóa của du khách hạng sang.

P’apiu Resort duyên dáng, e ấp giữa những khoảng xanh của Bắc Mê, Hà Giang.

“Chúng ta thiếu những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế như Amanoi Ninh Thuận, những tour du lịch khám phá văn hóa, lịch sử kết hợp ẩm thực tinh tế, hay những hành trình du thuyền sang trọng như Paradise Cruises trên vịnh Hạ Long... Cùng với đó, dịch vụ cũng chưa tương xứng với kỳ vọng,” Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh đồng tình.

Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn kinh tế thế giới Oxford Economics, đại dịch Covid-19 thay đổi đáng kể nhu cầu của khách du lịch theo hướng du khách cần nhiều giá trị hơn cho mỗi chuyến đi. Đây là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn du lịch cao cấp với mong muốn được hưởng thụ những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo và đẳng cấp.