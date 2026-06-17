Thưa Chủ tịch Hội đồng Biên tập, nhìn lại chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của Thời báo Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam, theo Chủ tịch, đâu là những dấu ấn quan trọng nhất đã tạo nên bản sắc và vị thế của Tạp chí Kinh tế Việt Nam ngày hôm nay?

Chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, tiền thân là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng, tạo nên bản sắc và vị thế vững chắc như ngày hôm nay. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất là việc khởi xướng và duy trì các chương trình, diễn đàn có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Điển hình là Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) là sự kiện thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy khởi xướng từ năm 2021 phối hợp với Bộ Ngoại giao. Diễn đàn tạo cầu nối giữa Chính phủ, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp (FDI và trong nước) để thảo luận về các vấn đề kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đặc biệt là chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam, được Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức thường niên từ năm 2003, đã vinh danh hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình ghi nhận những thành tựu nổi bật trong sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế quốc gia.

Giải thưởng Rồng Vàng, được triển khai suốt 25 năm qua, không chỉ vinh danh các doanh nghiệp FDI mà còn tạo cơ hội kết nối, trao đổi giữa cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế với các cơ quan hoạch định chính sách.

Điểm nhấn nữa là Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam (VESF), ra đời từ sáng kiến của Thời báo Kinh tế Việt Nam vào năm 2008, đã trở thành một kênh thông tin chính thức, độc lập, uy tín và hữu ích, bền bỉ đồng hành cùng nền kinh tế Việt Nam suốt 16 năm qua. Chương trình Tin Dùng Việt Nam, khởi xướng từ năm 2006, cũng là một nỗ lực không ngừng nhằm kiến tạo cộng đồng kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Trong kỷ nguyên số, dấu ấn tiên phong của Tạp chí thể hiện rõ nét qua việc mạnh dạn chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tạp chí đã ra mắt Giao diện mới và Nền tảng quản trị tòa soạn thông minh - AI CMS, tích hợp các giải pháp AI như dịch tự động, tóm tắt bài viết tự động, Podcast tự động và đặc biệt là chatbot AI Askonomy.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tự hào là cơ quan báo chí tiên phong tại Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái ứng dụng AI phong phú, tùy chỉnh riêng để phục vụ độc giả tối ưu. Việc ra mắt Marcom-AI Platform và Liên minh Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (D.A Alliance) cũng khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao chất lượng nội dung và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Những nỗ lực này, cùng với định hướng nội dung “Nhìn chân thực – Nghĩ tích cực – Giải pháp hữu ích”, đã giúp Tạp chí Kinh tế Việt Nam không ngừng đổi mới, giữ vững giá trị cốt lõi và khẳng định vị thế hàng đầu trong làng báo chí kinh tế Việt Nam.

Từ một ấn phẩm báo chí kinh tế ra đời trong giai đoạn đất nước bắt đầu đổi mới, theo Chủ tịch, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã đóng vai trò như thế nào trong việc phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, doanh nhân và người dân suốt hơn ba thập niên qua?

Trong suốt hơn ba thập niên qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là trong vai trò “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp doanh nhân và người dân. Tạp chí luôn nhận thức sâu sắc giá trị của báo chí truyền thông trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững, từ phạm vi doanh nghiệp đến nền kinh tế quốc gia.

Vai trò “cầu nối” này được thể hiện rõ nét qua nhiều hoạt động.

Thứ nhất, Tạp chí đã tạo ra các diễn đàn đối thoại hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp (trong nước và FDI) với các cơ quan hoạch định và quản lý chính sách từ Trung ương đến địa phương. Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam (VESF) là một minh chứng sống động, đã sát cánh với những bước thăng trầm, những dấu ấn thành tựu của nền kinh tế Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. VESF đã trở thành kênh thông tin chính thức, độc lập, uy tín và hữu ích, cung cấp giá trị tham vấn, đóng góp các giải pháp chất lượng dựa trên thông tin tập trung, chính thức, đa chiều và đa sáng kiến.

Thứ hai, Tạp chí tập trung phát triển các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp. Tạp chí lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều báo cáo và kiến nghị từ các tọa đàm chuyên đề của chúng tôi đã được gửi tới Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách cho các ngành kinh tế.

Thứ ba, với phương châm “sát cánh cùng doanh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp đến với các cơ quan quản lý cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Đồng thời, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với doanh nghiệp và người dân, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tự hào là người bạn đồng hành, kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Thưa Chủ tịch, báo chí đang chịu tác động mạnh mẽ từ công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI). Vậy, Chủ tịch nhìn nhận đâu là thách thức lớn nhất đối với báo chí kinh tế hiện nay?

Trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ và thống trị, báo chí kinh tế đang đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Một là, áp lực về tốc độ xử lý thông tin ngày càng gia tăng. Độc giả đòi hỏi thông tin nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng yêu cầu những bài viết có chiều sâu, phân tích ý nghĩa đằng sau các con số và tác động thực tế của chúng đến thị trường và người dân. Điều này tạo ra một “chiếc bẫy” nguy hiểm: nếu người viết dễ dãi với quy trình kiểm chứng, chỉ một đánh giá thiếu căn cứ hoặc góc nhìn phiến diện có thể tạo ra những kỳ vọng hoặc lo lắng quá mức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và xã hội.

Hai là, việc khai thác nguồn tin và khả năng minh định, bản lĩnh trên hành trình đi đến điểm cuối của sự thật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong lĩnh vực kinh tế, việc tiếp cận doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin tích cực thì dễ, nhưng với thông tin tiêu cực thì không đơn giản. Điều này đòi hỏi nhà báo phải có kiến thức chuyên môn sâu, sự nhạy cảm với dòng chảy cuộc sống, thị trường và khả năng hoài nghi đúng lúc để không bị cuốn vào những nhận định cảm tính hay lập luận một chiều.

Ba là, sự thay đổi sâu sắc trong thói quen tiếp cận thông tin của độc giả, với nhu cầu ngày càng cao về nội dung đa dạng, cá nhân hóa và khả năng tương tác, đặt ra bài toán sống còn về chuyển đổi số. Các cơ quan báo chí phải không ngừng đổi mới để đáp ứng những yêu cầu này, đồng thời phải đảm bảo rằng công nghệ không làm lu mờ đi những giá trị truyền thống cốt lõi của nghề báo.

Từ thực tiễn hình thành và phát triển của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, theo Chủ tịch, điều gì giúp một cơ quan báo chí kinh tế giữ được giá trị cốt lõi, sự tin cậy và bản lĩnh nghề nghiệp trong môi trường thông tin cạnh tranh ngày càng khốc liệt?

Tôi cho rằng điều quan trọng nhất giúp một cơ quan báo chí kinh tế giữ được giá trị cốt lõi và sự tin cậy chính là bản lĩnh nghề nghiệp và sự kiên định với tôn chỉ của mình. Trong môi trường thông tin hiện nay, tốc độ lan truyền của tin tức rất nhanh, mạng xã hội và các nền tảng số tạo ra áp lực cạnh tranh chưa từng có. Càng trong bối cảnh đó, báo chí chính thống càng phải giữ được nguyên tắc cốt lõi: chính xác, khách quan, có trách nhiệm và đặt lợi ích chung của nền kinh tế, của xã hội lên trên hết.

Báo chí kinh tế không chỉ đơn thuần đưa tin về doanh nghiệp hay thị trường. Đằng sau mỗi chính sách kinh tế, mỗi biến động thị trường hay mỗi xu hướng công nghệ đều liên quan trực tiếp tới đời sống xã hội, tới môi trường đầu tư, tới niềm tin của doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, người làm báo kinh tế phải có kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện và đặc biệt là sự cẩn trọng trong xử lý thông tin.

Một yếu tố khác rất quan trọng là khả năng giữ được tính độc lập nghề nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, báo chí đứng trước rất nhiều áp lực, từ tốc độ, lượng truy cập đến bài toán kinh tế báo chí... Nếu đánh đổi sự khách quan để lấy sự dễ dãi hoặc chạy theo xu hướng giật gân, thì uy tín sẽ mất đi rất nhanh và rất khó lấy lại.

Trong nhiều năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy được biết đến không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là diễn đàn kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và giới chuyên gia. Vậy, Chủ tịch cảm nhận như thế nào về vai trò, trách nhiệm xã hội cũng như sức ảnh hưởng của báo chí kinh tế đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế?

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng vai trò, trách nhiệm xã hội và sức ảnh hưởng của báo chí kinh tế đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế là vô cùng to lớn và đa chiều. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tự hào không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là một diễn đàn kết nối, một cầu nối vững chắc giữa Chính phủ, doanh nghiệp và giới chuyên gia, góp phần kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển chung.

Thứ nhất, báo chí kinh tế có vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Thông qua việc phân tích, đánh giá các chính sách, xu hướng thị trường và hoạt động của doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cung cấp góc nhìn toàn diện, giúp các chủ thể kinh tế đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này chính là giá trị cốt lõi của báo chí truyền thông trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững, từ phạm vi doanh nghiệp đến các lĩnh vực, ngành kinh tế và nền kinh tế quốc gia.

Thứ hai, Tạp chí mang trên mình trách nhiệm xã hội là một kênh thông tin chính thức, độc lập, uy tín và hữu ích. Các diễn đàn như Kịch bản Kinh tế Việt Nam (VESF) đã trở thành nơi hội tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, giới chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp để trao đổi, thảo luận. Sứ mệnh của diễn đàn là kênh thông tin độc lập, có giá trị tham vấn, đóng góp các giải pháp giá trị và chất lượng trên cơ sở thông tin tập trung, chính thức, đa chiều, đa sáng kiến. Chúng tôi lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách từ thực tiễn doanh nghiệp và chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng đó đến các cơ quan quản lý cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Thứ ba, sức ảnh hưởng của báo chí kinh tế thể hiện qua khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị. Bằng cách phát triển các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn, chúng tôi không chỉ phản ánh mà còn góp phần định hình nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội về các vấn đề kinh tế quan trọng. Khi các tọa đàm chuyên đề của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đưa ra các kiến nghị, giải pháp và được Chính phủ tiếp nhận, yêu cầu các bộ ngành liên quan gỡ khó, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sức ảnh hưởng thực tế. Điều đó cho thấy Tạp chí không chỉ là người đưa tin mà còn là người bạn đồng hành, sát cánh cùng các tổ chức và doanh nghiệp kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển, tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, đặc biệt ở thời điểm báo chí cách mạng Việt Nam đang có những thay đổi mạnh mẽ, thậm chí chưa từng có để đáp ứng, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đất nước trong kỷ nguyên mới, theo cá nhân Chủ tịch, những yếu tố nào có thể đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của một cơ quan báo chí?

Cá nhân tôi cho rằng để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của một cơ quan báo chí trong kỷ nguyên mới, có ba yếu tố then chốt cần được chú trọng: con người, nội dung và công nghệ.

Về con người - đội ngũ những người làm báo: Đây là nguồn vốn quý giá nhất. Một đội ngũ vững vàng về tư tưởng, sắc bén về nghiệp vụ và trong sáng về đạo đức là nền tảng để đối phó với mọi thách thức. Sự tỉ mỉ, tiết chế cảm xúc và khả năng lập luận dựa trên số liệu độc lập là những giá trị truyền thống không thể mai một, cần được truyền lửa và mài giũa ở mỗi thế hệ phóng viên, biên tập viên.

Mỗi cơ quan báo chí mà hạt nhân là bộ máy lãnh đạo phải tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, gắn kết và từ đó kích hoạt được mọi khả năng sáng tạo và cống hiến cho công việc của toàn bộ phóng viên, biên tập viên và nhân viên thì mới có thể đảm bảo được sự phát triển vững chắc cho cơ quan báo chí đó.

Về chất lượng và sự đổi mới của nội dung: Trong bối cảnh thông tin bùng nổ, chỉ có nội dung chất lượng, chuyên sâu, hữu ích mới có thể giữ chân độc giả và tạo dựng uy tín. Chúng tôi luôn nỗ lực từng ngày từng giờ để đổi mới các sản phẩm theo hướng chất lượng hơn, tích cực hơn, hiệu quả hơn và hiện đại hơn. Nội dung phải gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách, và đưa ra các kiến nghị, giải pháp thiết thực. Đồng thời, báo chí phải thực hiện tốt vai trò “cầu nối”, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp đến Chính phủ và thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân.

Về khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ: Chuyển đổi số không chỉ là một lựa chọn mà là con đường phát triển tất yếu. Một cơ quan báo chí cần xây dựng một nền tảng website chuyên nghiệp, đa dạng hóa nội dung và mạnh dạn ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Việc phát triển hệ sinh thái số, vận hành tòa soạn số và phát hành các ấn phẩm trên nền tảng số là cần thiết để tạo thuận lợi nhất cho độc giả tiếp cận thông tin. Công nghệ sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ để nâng cao chất lượng nội dung, tối ưu hóa mọi quy trình hoạt động và mở rộng tầm ảnh hưởng, từ đó kiến tạo những giá trị mới cho xã hội.

Sự kết hợp hài hòa và phát triển đồng bộ ba yếu tố này sẽ là chìa khóa để một cơ quan báo chí phát triển ổn định và bền vững, phụng sự công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong giai đoạn phát triển mới, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ theo đuổi những mục tiêu và khát vọng gì để tiếp tục giữ vai trò là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu Việt Nam? Chủ tịch muốn gửi gắm điều gì tới đội ngũ những người làm báo kinh tế, đặc biệt là thế hệ phóng viên, biên tập viên trẻ?

Trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu hàng đầu của Tạp chí là trở thành cơ quan báo chí kinh tế số một tại Việt Nam, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng, chiều sâu và sức ảnh hưởng. Để đạt được điều này, Tạp chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng và phát triển một hệ sinh thái số vững mạnh, vận hành tòa soạn số hiện đại. Khát vọng của Tạp chí là trở thành cơ quan báo chí tiên phong tại Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái ứng dụng AI phong phú, được tùy chỉnh riêng để phục vụ độc giả một cách tối ưu, cung cấp thông tin kinh tế Việt Nam nhanh chóng và đáng tin cậy cho bạn đọc toàn cầu.

Tạp chí cũng mong muốn thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc không ngừng sáng tạo, đổi mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của độc giả và phụng sự công cuộc phát triển nhanh, mạnh, vững chắc nền kinh tế Việt Nam.

Tôn chỉ “Nhìn chân thực - Nghĩ tích cực - Giải pháp hữu ích” sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi.

Đối với đội ngũ những người làm báo kinh tế, đặc biệt là thế hệ phóng viên, biên tập viên trẻ, tôi muốn gửi gắm một vài điều sau:

Thứ nhất, hãy luôn kết hợp sự đổi mới với giá trị truyền thống. Kỷ nguyên số và AI mang đến những công cụ mạnh mẽ, nhưng đừng bao giờ xa rời những giá trị cốt lõi của nghề báo: sự tỉ mỉ, tiết chế cảm xúc và lập luận phải dựa trên cơ sở số liệu độc lập, đã được kiểm chứng. Hãy cập nhật phương pháp tác nghiệp hiện đại nhất, nhưng luôn giữ “tâm sáng, bút sắc”.

Thứ hai, hãy không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và bản lĩnh cá nhân. Lĩnh vực kinh tế, tài chính rất phức tạp và đòi hỏi kiến thức sâu. Con đường từ một người ghi chép sự thật đến một cây bút có chiều sâu, có tư duy phản biện là vô cùng gian nan, nhưng chính trong hành trình đó, các bạn sẽ được mài giũa và trưởng thành. Hãy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bởi một tâm hồn tĩnh lặng và một trí tuệ minh mẫn là điều kiện tiên quyết để tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng.

Thứ ba, hãy luôn giữ trong mình khát vọng phụng sự và kiến tạo. Báo chí kinh tế không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mệnh. Mỗi bài viết, mỗi phân tích của các bạn đều có thể góp phần định hình chính sách, thúc đẩy thị trường và tạo ra giá trị cho xã hội. Hãy tự hào về vai trò của mình và không ngừng phấn đấu để trở thành những người làm báo xuất sắc, góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước.