Canada rà soát hành chính “thuế kép” với sản phẩm ghế bọc đệm Việt Nam

Đợt rà soát này nhằm cập nhật giá trị thông thường, giá xuất khẩu và mức trợ cấp đối với sản phẩm ghế bọc đệm của Việt Nam...

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Canada, ngày 24 tháng 11 năm 2024, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã thông báo khởi xướng rà soát hành chính thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ghế bọc đệm (UDS) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời nhập khẩu từ Hoa Kỳ bởi Công ty Ashley Furniture Industries LLC.

Theo CBSA, đợt rà soát này nhằm cập nhật giá trị thông thường, giá xuất khẩu và mức trợ cấp đối với sản phẩm ghế bọc đệm.

Hoạt động rà soát được thực hiện trong khuôn khổ thực thi các kết luận của Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) ban hành ngày 02/9/2021 và theo chính sách rà soát hành chính của Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada, trên cơ sở đề nghị rà soát của một nhà nhập khẩu.

CBSA cho biết thông tin thu thập trong quá trình rà soát sẽ là cơ sở để xác định và cập nhật mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các lô hàng nhập khẩu trong thời gian tới theo Đạo luật Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA).

Dự kiến, ngày 22/5/2026, CBSA sẽ ban hành kết luận rà soát.

Trường hợp doanh nghiệp (đối với rà soát thuế chống bán phá giá) hoặc Chính phủ (đối với rà soát thuế chống trợ cấp) không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc không hợp tác thẩm tra, CBSA có thể áp dụng mức thuế dựa trên thông tin sẵn có.

Cụ thể, với thuế chống bán phá giá lên tới 179,5% trên giá xuất khẩu đối với hàng Việt Nam, và thuế chống trợ cấp tạm tính 1.914.726,79 VNĐ/chiếc.

Do vậy, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sản phẩm UDS của Việt Nam, Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan cần nghiên cứu quy định pháp lý liên quan của Canada.

Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu trong Bản câu hỏi điều tra và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Canada trong suốt quá trình rà soát.

Trước đó, tháng 8/2021, sau quá trình điều tra, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc Canada điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm có xuất xứ từ Việt Nam.

Hầu hết các doanh nghiệp hợp tác được giảm biên độ bán phá giá một cách đáng kể, dẫn đến mức thuế trung bình cuối cùng của đa số các doanh nghiệp biến động từ 10 - 20% (so với mức sơ bộ là 20 - 90%).