Petrovietnam: Từ trụ cột năng lượng đến điểm tựa cộng đồng

Trong suốt hành trình 50 năm phát triển, Petrovietnam không chỉ là trụ cột năng lượng của quốc gia mà còn là lực lượng kiến tạo, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Hàng triệu tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước, hàng vạn việc làm trực tiếp và gián tiếp được tạo ra, hàng nghìn chương trình an sinh xã hội được triển khai trên khắp mọi miền đất nước - tất cả tạo nên một dấu ấn bền vững của tinh thần “Người Petrovietnam vì cộng đồng”.

TS. Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam - người đã gắn bó sâu sắc với Petrovietnam nhấn mạnh, hành trình 50 năm của Petrovietnam là hành trình của “một trọng trách nặng nề nhưng vẻ vang”. Không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng, Tập đoàn còn là động lực kinh tế hàng đầu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trước mọi biến động của thị trường quốc tế. Với hơn 440 triệu tấn dầu và gần 200 tỷ m3 khí được đưa vào nền kinh tế, Petrovietnam đã bảo đảm nguồn cung chiến lược cho sản xuất, tiêu dùng và phát triển. Đặc biệt, sự ổn định trong đóng góp ngân sách trước những biến động mạnh của giá dầu cho thấy “kỷ luật vận hành và bản lĩnh của một doanh nghiệp quốc gia”.

Từ góc nhìn chiến lược, TS. Nguyễn Quốc Thập cho rằng, đóng góp của Petrovietnam không chỉ nằm ở vai trò trụ cột năng lượng, mà còn gắn với sứ mệnh "5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Chính từ nền tảng sứ mệnh đó, Tập đoàn đã tạo dựng "5 Nhất” gồm: Quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách cao nhất; lợi nhuận cao nhất; giải thưởng khoa học - công nghệ nhiều nhất; hoạt động an sinh xã hội nhiều nhất. Nhưng hơn tất cả, theo TS. Nguyễn Quốc Thập, “sức mạnh của ngành dầu khí, năng lượng không nằm ở số lượng thùng dầu, mét khối khí, mà ở bản lĩnh người dầu khí” - những người không ngại dẫn đầu, mở đường trong điều kiện khó khăn nhất.

Ở góc độ tài khóa, ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính) - người có hơn 40 năm công tác trong ngành thuế và trực tiếp theo dõi Petrovietnam, đã bổ sung một góc nhìn quan trọng: sự bền vững trong nguồn thu của Petrovietnam đến từ 3 trụ cột: kỷ luật tài chính, cấu trúc chuỗi giá trị hoàn chỉnh và năng lực dự báo - hoạch toán.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp: Sự ổn định của Petrovietnam không chỉ đến từ nguồn dầu khí, mà đến từ cả một hệ sinh thái công nghiệp rộng lớn được nuôi dưỡng trong hàng chục năm.

Ông Phụng cho rằng, Petrovietnam là “một trong số ít doanh nghiệp mà cơ quan thuế có thể yên tâm hoàn toàn về tính minh bạch và chính xác của số liệu”. Quản trị tài chính chặt chẽ giúp Tập đoàn duy trì dòng tiền ổn định ngay cả khi giá dầu biến động. Chuỗi giá trị rộng từ thăm dò, khai thác, khí, điện, đạm, lọc hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật... tạo ra cơ chế “bù trừ tự nhiên”, giúp giảm sốc chu kỳ và giữ vững nguồn thu ngân sách.

Ông dẫn ví dụ, khi giá dầu giảm sâu, các lĩnh vực khí - điện - đạm vẫn duy trì kết quả kinh doanh tốt; khi thị trường năng lượng thế giới biến động, lọc hóa dầu vẫn cung cấp ổn định cho thị trường trong nước. Chuỗi giá trị này còn tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ đến ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ kỹ thuật, và cả nông nghiệp.

Bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhìn nhận, Petrovietnam là “lực lượng then chốt trong nền kinh tế quốc dân”, không chỉ bởi quy mô tài chính, mà còn ở vai trò ổn định vĩ mô và bảo đảm an ninh năng lượng.

Bà khẳng định, Petrovietnam không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách, mà còn tạo công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP. Chuỗi giá trị dầu khí từ tìm kiếm, khai thác đến chế biến và phân phối tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp liên quan phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới liên tục xuất hiện những "cú sốc" năng lượng, Petrovietnam vẫn duy trì ổn định nguồn cung trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô.

Ở lĩnh vực kinh tế biển và chủ quyền quốc gia, bà Chinh nhấn mạnh, những dự án dầu khí xa bờ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là “cột mốc chủ quyền mềm” - nơi lá cờ Tổ quốc được khẳng định qua từng công trình, từng đường ống dẫn khí, từng giàn khoan. Dầu khí, theo bà, “là sự kết hợp giữa nhiệm vụ kinh tế và nhiệm vụ quốc gia”.

Cùng với đó, Petrovietnam được đánh giá là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhiều công nghệ phức tạp đã được chế tạo trong nước; năng suất - hiệu quả được nâng lên đáng kể; nguồn nhân lực kỹ thuật cao được đào tạo bài bản và trở thành tài sản quan trọng của nền kinh tế.

Nhìn tổng thể, các chuyên gia đều thống nhất rằng, Petrovietnam không chỉ là doanh nghiệp số 1 của Việt Nam về quy mô, hiệu quả, đóng góp ngân sách và trình độ khoa học - công nghệ, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong trách nhiệm xã hội.

Chỉ riêng giai đoạn 2020-2025, Petrovietnam đã dành hơn đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng cho an sinh xã hội.

Năm 2025, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện và lập thêm nhiều kỷ lục với tổng doanh thu ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2024 khoảng 10%; doanh thu hợp nhất khoảng 649 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt trên 165 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt xấp xỉ 63 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng đầu tư năm 2025 của Petrovietnam đạt trên 51 ngàn tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội với giá trị 1.317 tỷ đồng, vượt 76% kế hoạch.