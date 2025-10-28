Cảng container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón Teu container thứ 1 triệu

Đón Teu container thứ 1 triệu thông qua cảng trong năm 2025 là sự khẳng định năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ vượt trội của Cảng container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng.

Sáng 17/10, tại khu bến Lạch Huyện, Cảng Container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức đón Teu container thứ 1 triệu thông qua cảng trong năm 2025.

Teu container thứ 1 triệu được xếp dỡ trên tàu CSCL EAST CHINA SEA của hãng tàu COSCO.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) TC- HICT đón 1 triệu Teu container thông qua cảng.

Sự kiện cảng TC-HICT đạt Teu container thứ 1 triệu qua cảng ngay trong tháng 10/2025 thể hiện khả năng vượt qua khó khăn, thách thức và năng lực khai thác vượt trội cũng như chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao của TC- HICT.

Tàu CSCL EAST CHINA SEA cập cảng TC-HICT.

Theo Trung tá Đoàn Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên TC - HICT, trong 9 tháng năm 2025, đơn vị tập trung cải thiện, nâng cao năng lực khai thác. Điều đó được thể hiện qua chỉ số khai thác có sự thay đổi rõ rệt.

Cụ thể, năng suất giải phóng tàu đạt 110 container/giờ (tăng 24% so với năm 2024); thời gian chờ cầu bến giảm từ 26,5 giờ năm 2024 xuống còn 7,8 giờ trong năm nay.

Trung tá Đoàn Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên TC-HICT phát biểu tại lễ đón TEU thứ 1 triệu thông qua cảng năm 2025.

Với kết quả đạt được này, giúp TC - HICT tiếp tục giữ vững thị phần, sản lượng hàng hóa thông qua và khẳng định vai trò là một trong những cảng có sản lượng hàng hóa thông qua lớn nhất tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Dự báo những tháng cuối năm 2025 và năm 2026, hoạt động khai thác cảng biển gặp nhiều khó khăn do biến động thị trường quốc tế và cạnh tranh cao giữa các cảng. Do đó, TC - HICT tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động khai thác cảng hướng đến mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.