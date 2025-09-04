Care For Việt Nam tạo “dấu ấn” tại ASEAN Forum 2025

Ngày 28/8 vừa qua, ông Phạm Sơn Tùng - Phó chủ tịch CF Holdings đồng thời là Cố vấn cấp cao Ban Điều hành Care For Việt Nam (CFVN) đã đại diện công ty có mặt tại Auckland, New Zealand tham gia diễn đàn ASEAN Forum 2025: 50 Years + $50 Billion.

Với hơn 12 năm “nhất nghệ tinh” các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao từ New Zealand, CFVN tự hào chia sẻ câu chuyện thành công bền vững của mình, đồng thời mang những góc nhìn thực tiễn về thị trường dinh dưỡng Việt Nam đến ASEAN Forum 2025. Sự kiện lần này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi CFVN lần đầu tiên góp mặt tại một diễn đàn quốc tế, mở ra cơ hội kết nối và khẳng định vị thế kinh tế tư nhân Việt trên bản đồ khu vực.

ASEAN FORUM 2025 – MỞ RỘNG TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC KHU VỰC

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại giữa New Zealand và ASEAN, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 50 tỷ USD” do ASEAN New Zealand Business Council (Hội đồng Kinh doanh ASEAN – New Zealand) tổ chức với sự góp mặt của ông Todd McClay - Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand cùng nhiều cơ quan chính quyền các nước, hiệp hội và quy tụ gần 140 đại diện doanh nghiệp đa quốc gia.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, New Zealand đã khẳng định vị thế của mình là một trong những đối tác thương mại chiến lược và đáng tin cậy tại ASEAN. Mối quan hệ này ngày càng được củng cố bởi quy mô dân số hơn 700 triệu người cả 2 khu vực cùng đà tăng trưởng ấn tượng của kim ngạch thương mại hai chiều. Hiện tại, ASEAN đang đứng thứ tư trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand.

Diễn đàn năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu cùng những câu chuyện thành công truyền cảm hứng, tạo nên không gian đối thoại chủ động cho các ý tưởng chiến lược mới trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư - Todd McClay đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này, đồng thời ông nêu lên những điểm sáng mang tính bổ trợ giữa ASEAN và New Zealand trong các lĩnh vực then chốt như thực phẩm, sản xuất, giáo dục và công nghệ.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Todd McClay phát biểu tại Diễn đàn.

CARE FOR VIỆT NAM MANG ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN GIÁ TRỊ VÀ THIẾT THỰC TẠI DIỄN ĐÀN

Tại sự kiện, CFVN mang đến câu chuyện thành công của doanh nghiệp top 4 MLM cùng những bí quyết để có thể gia nhập đất nước có thị trường thực phẩm - đồ uống phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Trong phiên thảo luận, ông Phạm Sơn Tùng đã nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi giúp CFVN đạt được thành công bền vững suốt hơn 12 năm qua. Đầu tiên là việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao dựa trên nghiên cứu khoa học và hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia từ New Zealand. Thứ hai là mô hình bán hàng trực tiếp thông minh, không chỉ mang lại giải pháp sức khỏe mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh bền vững cho cộng đồng. Cuối cùng, văn hóa doanh nghiệp “We Are One” đóng vai trò chính như chất xúc tác, xây dựng nên một hệ sinh thái hợp tác, phát triển và chia sẻ thịnh vượng.

Ông Phạm Sơn Tùng chia sẻ những kinh nghiệm phát triển kinh doanh ngành dinh dưỡng tại Việt Nam.

Theo ông Sơn Tùng, để gặt hái thành công khi gia nhập thị trường Việt Nam nói riêng hay khu vực Asean nói chung, các doanh nghiệp New Zealand cần hiểu rằng: Chất lượng chỉ là điều kiện cần – còn sự am hiểu thị trường địa phương mới là điều kiện đủ.

"Mỗi quốc gia trong khối ASEAN sở hữu nền văn hóa, ngôn ngữ và hành vi tiêu dùng riêng biệt. Vì vậy, việc đầu tư bài bản vào nghiên cứu thị trường và bản địa hóa sản phẩm, dịch vụ là yếu tố then chốt để tạo nên khác biệt và chạm đến trái tim người tiêu dùng," ông nhấn mạnh.

Ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp từ New Zealand hãy tận dụng lợi thế về hình ảnh quốc gia: “New Zealand là một đất nước tuyệt đẹp, với những sản phẩm chất lượng vượt trội. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến. Hãy kể câu chuyện của New Zealand – để người Việt không chỉ yêu mến sản phẩm, mà còn hiểu và trân trọng giá trị đến từ xứ sở này.”

Bà Nga Blanchard – Thành viên Ban Điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN – New Zealand – nhấn mạnh “Những chia sẻ của CFVN không chỉ giúp khắc họa rõ nét hơn về tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam – đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng – mà còn mở ra góc nhìn thực tiễn cho các doanh nghiệp New Zealand đang tìm hướng tiếp cận thị trường này”.

SỰ CHUYỂN MÌNH CẦN THIẾT ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI KỶ NGUYÊN MỚI

Chặng đường hơn 12 năm của Care For Việt Nam (CFVN) không chỉ ghi dấu cho sự phát triển của một doanh nghiệp mà còn là hành trình chuyển giao giá trị thiết thực cho cộng đồng. CFVN khẳng định vai trò của mình trong việc kết nối tinh hoa dinh dưỡng từ "xứ sở bò sữa" đến tay hàng triệu gia đình Việt, mang đến những lợi ích sức khỏe quý giá cho người tiêu dùng. Năm 2022, công ty “cán mốc” doanh thu kỷ lục xấp xỉ 181 triệu đô la Mỹ và giữ vững top 4 công ty bán hàng trực tiếp (MLM).

Ông Phạm Sơn Tùng – Phó chủ tịch CF Holdings đại diện công ty tham gia diễn đàn ASEAN Forum 2025.

Bên cạnh đó, CFVN còn xây dựng một mạng lưới đối tác rộng lớn với hơn 100.000 thành viên, không những tạo ra cơ hội cải thiện cuộc sống mà còn giúp tỏa tinh thần hợp tác bền vững trong cộng đồng. Thông qua đó, CFVN khẳng định rõ định hướng chiến lược: không đơn thuần theo đuổi lợi ích kinh tế, mà kiên định theo đuổi sứ mệnh tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài cho xã hội.

Sự hiện diện của Care For Việt Nam tại ASEAN Forum 2025 một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp, sự hiệu quả chiến lược chủ động hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khẳng định năng lực cạnh tranh và cam kết phát triển bền vững, đồng thời phản ánh rõ vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ.