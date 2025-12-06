Ứng dụng AI thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Gần 100 doanh nghiệp tại Ninh Bình đã có dịp tiếp cận những kiến thức mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và kinh doanh tại hội nghị tập huấn do Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình tổ chức ngày 4/12, mở ra hướng ứng dụng công nghệ sâu rộng hơn trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình Vũ Trọng Quế nhấn mạnh rằng ứng dụng AI vào sản xuất, kinh doanh là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số hiện nay. Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là ba động lực tăng trưởng mới, giữ vai trò trung tâm trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng các hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đó, nội dung về ứng dụng AI và dữ liệu trong tư duy chiến lược được xem là trọng tâm, nhằm giúp doanh nghiệp chuyển mình mạnh mẽ hơn trong hoạt động điều hành và tối ưu quy trình.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đến từ Viện Ứng dụng công nghệ và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày các chuyên đề như lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo; vai trò của AI trong thời đại số; xu hướng công nghệ tương lai; hệ thống công cụ AI phục vụ doanh nghiệp; cùng các ví dụ ứng dụng AI trong thu thập và phân tích dữ liệu kinh tế, kinh doanh. Những nội dung này giúp doanh nghiệp tiếp cận rõ hơn về bản chất, cơ hội và cách khai thác AI phục vụ sản xuất, dự báo thị trường và ra quyết định.

Doanh nghiệp theo dõi các hướng dẫn về ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu kinh tế và hoạt động kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hương

Hội nghị hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp tự tin hội nhập, làm chủ công nghệ và tận dụng hiệu quả AI như một công cụ chiến lược cho quản trị, dự báo và phát triển sản xuất – kinh doanh.

Trong khuôn khổ chương trình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vũ Trọng Quế đã đại diện trao Giấy chứng nhận Đăng ký chuyển giao công nghệ giữa Hyundai Moto Company (Hàn Quốc) và Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam. Hoạt động này cho thấy sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, thúc đẩy dòng chảy công nghệ hiện đại vào sản xuất tại địa phương.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của thanh niên Ninh Bình”. Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của cán bộ đoàn, thanh niên khởi nghiệp, chuyên gia nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trẻ.

Tại đây, các đại biểu đã chia sẻ và thảo luận sâu về những nội dung như ứng dụng AI, IoT; chuyển đổi số trong doanh nghiệp; mô hình nông nghiệp thông minh; tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp của thanh niên Ninh Bình trong bối cảnh mới; nền tảng “Mặt trận số”; cùng các rào cản mà doanh nghiệp trẻ đang đối mặt như thiếu vốn, hạn chế về công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ hành trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp trẻ đã được chia sẻ, đồng thời đại diện các cơ quan, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh cũng giới thiệu về các chương trình, quỹ đầu tư, hoạt động kết nối chuyên gia dành cho thanh niên. Các giải pháp giúp dự án khởi nghiệp nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh ngay từ giai đoạn đầu cũng được nhấn mạnh.

Những ý kiến và gợi mở từ các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp tại tọa đàm đã góp phần định hình rõ hơn hướng đi cho hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cộng đồng thanh niên được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng xây dựng môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Ninh Bình trong giai đoạn phát triển mới.