Trung Quốc phát hành lô trái phiếu token hoá 600 triệu USD

Trung Quốc vừa có thêm bước tiến thử nghiệm mới trong lĩnh vực tài sản số. Một ngân hàng cổ phần nhà nước của Trung Quốc đã phát hành 600 triệu USD trái phiếu được token hoá, dành riêng cho những người đang sở hữu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) - đồng tiền số do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát triển...

Ngân hàng Hua Xia, ngân hàng có vốn cổ phần nhà nước của Trung Quốc, đã phát hành 4,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 600 triệu USD) trái phiếu token hóa.

Được biết, lô trái phiếu có kỳ hạn ba năm, lợi suất cố định 1,84% và chỉ dành cho những nhà đầu tư đang sở hữu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số e-CNY.

Bước tiến token hóa trái phiếu của Trung Quốc được giới chuyên gia nhìn nhận là nhằm mục đích giảm số lượng các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thanh toán và giảm chi phí giao dịch.

Trong bối cảnh tài sản số đang ngày càng mang ý nghĩa địa chiến lược, Trung Quốc đã lựa chọn thí điểm CBDC và áp dụng blockchain trong khuôn khổ được cấp phép, thay vì cho phép stablecoin hay tiền điện tử tư nhân phát triển tự do.

Dù vậy, chính sách đối với stablecoin và tiền điện tử của Trung Quốc thời gian qua liên tục thay đổi, lúc nới lỏng để tạo không gian cho doanh nghiệp tư nhân thử nghiệm, lúc siết chặt nhằm hạn chế rủi ro.

Chẳng hạn như đầu tháng 8, cơ quan quản lý Trung Quốc đã mạnh tay yêu cầu các nhà môi giới và tổ chức tài chính nước này hủy bỏ các hội thảo liên quan đến stablecoin, đồng thời ngừng xuất bản các nghiên cứu về chủ đề này. Theo Bloomberg, lý do là vì giới chức nước này lo ngại stablecoin có thể trở thành kênh phục vụ các hoạt động tài chính gian lận.

Thế nhưng theo CoinTelegraph chỉ hai tuần sau, lại xuất hiện thông tin Trung Quốc đang cân nhắc hợp pháp hóa các stablecoin do doanh nghiệp tư nhân phát hành và được neo theo nhân dân tệ, nhằm tăng ảnh hưởng của đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Ant Group hay JD.com lập tức xem đây là cơ hội để phát triển các token gắn với nhân dân tệ.

Tuy nhiên sau đó, một cảnh báo từ Bắc Kinh vào tháng 10 về rủi ro của stablecoin tư nhân đã buộc các kế hoạch này tạm gác lại.

Dù vậy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thành lập Trung tâm vận hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại Thượng Hải vào tháng 9. Trung tâm này chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thanh toán xuyên biên giới và dẫn dắt những sáng kiến blockchain khác của quốc gia.