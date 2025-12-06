Trung Quốc phát hành lô trái phiếu token hoá 600 triệu USD

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Hạ Chi
06/12/2025, 08:52
Trung Quốc vừa có thêm bước tiến thử nghiệm mới trong lĩnh vực tài sản số. Một ngân hàng cổ phần nhà nước của Trung Quốc đã phát hành 600 triệu USD trái phiếu được token hoá, dành riêng cho những người đang sở hữu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) - đồng tiền số do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát triển...
Ngân hàng Hua Xia, ngân hàng có vốn cổ phần nhà nước của Trung Quốc, đã phát hành 4,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 600 triệu USD) trái phiếu token hóa.
Được biết, lô trái phiếu có kỳ hạn ba năm, lợi suất cố định 1,84% và chỉ dành cho những nhà đầu tư đang sở hữu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số e-CNY.
Bước tiến token hóa trái phiếu của Trung Quốc được giới chuyên gia nhìn nhận là nhằm mục đích giảm số lượng các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thanh toán và giảm chi phí giao dịch.
Trong bối cảnh tài sản số đang ngày càng mang ý nghĩa địa chiến lược, Trung Quốc đã lựa chọn thí điểm CBDC và áp dụng blockchain trong khuôn khổ được cấp phép, thay vì cho phép stablecoin hay tiền điện tử tư nhân phát triển tự do.
Dù vậy, chính sách đối với stablecoin và tiền điện tử của Trung Quốc thời gian qua liên tục thay đổi, lúc nới lỏng để tạo không gian cho doanh nghiệp tư nhân thử nghiệm, lúc siết chặt nhằm hạn chế rủi ro.
Chẳng hạn như đầu tháng 8, cơ quan quản lý Trung Quốc đã mạnh tay yêu cầu các nhà môi giới và tổ chức tài chính nước này hủy bỏ các hội thảo liên quan đến stablecoin, đồng thời ngừng xuất bản các nghiên cứu về chủ đề này. Theo Bloomberg, lý do là vì giới chức nước này lo ngại stablecoin có thể trở thành kênh phục vụ các hoạt động tài chính gian lận.
Thế nhưng theo CoinTelegraph chỉ hai tuần sau, lại xuất hiện thông tin Trung Quốc đang cân nhắc hợp pháp hóa các stablecoin do doanh nghiệp tư nhân phát hành và được neo theo nhân dân tệ, nhằm tăng ảnh hưởng của đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Ant Group hay JD.com lập tức xem đây là cơ hội để phát triển các token gắn với nhân dân tệ.
Tuy nhiên sau đó, một cảnh báo từ Bắc Kinh vào tháng 10 về rủi ro của stablecoin tư nhân đã buộc các kế hoạch này tạm gác lại.
Dù vậy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thành lập Trung tâm vận hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại Thượng Hải vào tháng 9. Trung tâm này chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thanh toán xuyên biên giới và dẫn dắt những sáng kiến blockchain khác của quốc gia.
Tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ metaverse, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Tuy nhiên, Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu công nghệ này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các lãnh đạo chủ chốt của Apple đang lần lượt rời đi, tạo nên một cuộc tái sắp xếp quan trọng trong nhân sự, tương tự như biến động năm 2011 (năm nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời)...
Be Group hiện đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2028, theo Bloomberg...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: