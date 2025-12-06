Chủ Nhật, 07/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc phát hành lô trái phiếu token hoá 600 triệu USD

Hạ Chi

06/12/2025, 08:52

Trung Quốc vừa có thêm bước tiến thử nghiệm mới trong lĩnh vực tài sản số. Một ngân hàng cổ phần nhà nước của Trung Quốc đã phát hành 600 triệu USD trái phiếu được token hoá, dành riêng cho những người đang sở hữu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) - đồng tiền số do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát triển...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Hua Xia, ngân hàng có vốn cổ phần nhà nước của Trung Quốc, đã phát hành 4,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 600 triệu USD) trái phiếu token hóa.

Được biết, lô trái phiếu có kỳ hạn ba năm, lợi suất cố định 1,84% và chỉ dành cho những nhà đầu tư đang sở hữu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số e-CNY.

Bước tiến token hóa trái phiếu của Trung Quốc được giới chuyên gia  nhìn nhận là nhằm mục đích giảm số lượng các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thanh toán và giảm chi phí giao dịch.

Trong bối cảnh tài sản số đang ngày càng mang ý nghĩa địa chiến lược, Trung Quốc đã lựa chọn thí điểm CBDC và áp dụng blockchain trong khuôn khổ được cấp phép, thay vì cho phép stablecoin hay tiền điện tử tư nhân phát triển tự do.

Dù vậy, chính sách đối với stablecoin và tiền điện tử của Trung Quốc thời gian qua liên tục thay đổi, lúc nới lỏng để tạo không gian cho doanh nghiệp tư nhân thử nghiệm, lúc siết chặt nhằm hạn chế rủi ro. 

Chẳng hạn như đầu tháng 8, cơ quan quản lý Trung Quốc đã mạnh tay yêu cầu các nhà môi giới và tổ chức tài chính nước này hủy bỏ các hội thảo liên quan đến stablecoin, đồng thời ngừng xuất bản các nghiên cứu về chủ đề này. Theo Bloomberg, lý do là vì giới chức nước này lo ngại stablecoin có thể trở thành kênh phục vụ các hoạt động tài chính gian lận.

Thế nhưng theo CoinTelegraph chỉ hai tuần sau, lại xuất hiện thông tin Trung Quốc đang cân nhắc hợp pháp hóa các stablecoin do doanh nghiệp tư nhân phát hành và được neo theo nhân dân tệ, nhằm tăng ảnh hưởng của đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Ant Group hay JD.com lập tức xem đây là cơ hội để phát triển các token gắn với nhân dân tệ.

Tuy nhiên sau đó, một cảnh báo từ Bắc Kinh vào tháng 10 về rủi ro của stablecoin tư nhân đã buộc các kế hoạch này tạm gác lại.

Dù vậy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thành lập Trung tâm vận hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại Thượng Hải vào tháng 9. Trung tâm này chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thanh toán xuyên biên giới và dẫn dắt những sáng kiến blockchain khác của quốc gia.

Nhận dạng rủi ro khi đầu tư token bất động sản 

10:42, 15/06/2023

Nhận dạng rủi ro khi đầu tư token bất động sản 

Từ khóa:

blockchain CBDC Trung Quốc kinh tế số Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhân dân tệ kỹ thuật số stablecoin tài sản số thanh toán xuyên biên giới trái phiếu token hóa Trung Quốc

Chủ đề:

Phát triển kinh tế dữ liệu

Đọc thêm

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ metaverse, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Tuy nhiên, Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu công nghệ này...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Biến động nhân sự cấp cao lớn nhất của Apple trong hơn một thập kỷ

Biến động nhân sự cấp cao lớn nhất của Apple trong hơn một thập kỷ

Các lãnh đạo chủ chốt của Apple đang lần lượt rời đi, tạo nên một cuộc tái sắp xếp quan trọng trong nhân sự, tương tự như biến động năm 2011 (năm nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời)...

Be Group đặt mục tiêu IPO vào năm 2028

Be Group đặt mục tiêu IPO vào năm 2028

Be Group hiện đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2028, theo Bloomberg...

Kim loại quý vượt Bitcoin về mức sinh lời hàng năm

Kim loại quý vượt Bitcoin về mức sinh lời hàng năm

Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm”...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy