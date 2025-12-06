Nvidia đang có quá nhiều tiền để tiêu

Theo hãng tin CNBC, ở thời điểm cuối tháng 10 vừa qua, Nvidia đã tích lũy được 60,6 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn, tăng mạnh từ 13,3 tỷ USD vào tháng 1/2023. Sự gia tăng đó của dự trữ tiền mặt phần lớn nhờ vào thành công của các sản phẩm chip AI, đặc biệt là sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT 3 năm trước, biến các chip của Nvidia thành sản phẩm công nghệ đắt hàng.

Với nguồn lực tài chính dồi dào, Nvidia đã thực hiện một loạt các khoản đầu tư lớn trong năm nay. Công ty đã công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào công ty thiết kế chip Synopsys, 1 tỷ USD vào Nokia, 5 tỷ USD vào Intel và 10 tỷ USD vào Anthropic. Tổng cộng, các cam kết đầu tư này lên tới 18 tỷ USD, chưa kể đến các khoản đầu tư mạo hiểm nhỏ hơn.

Đặc biệt, Nvidia còn có kế hoạch mua cổ phần của OpenAI với giá trị lên tới 100 tỷ USD trong những năm tới, mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết.

Giám đốc tài chính của Nvidia, Colette Kress, đã nhấn mạnh rằng công ty đang tập trung vào việc đảm bảo có đủ tiền mặt để phát triển các sản phẩm thế hệ tiếp theo đúng thời hạn. Phần lớn các nhà cung cấp lớn nhất của Nvidia là các nhà sản xuất thiết bị như Foxconn và Dell, có thể yêu cầu công ty cung cấp vốn lưu động để quản lý hàng tồn kho và xây dựng thêm năng lực sản xuất.

Ngoài hoạt động đầu tư, Nvidia còn tích cực mua lại cổ phiếu của chính mình. Công ty đã chi 37 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức trong 3 quý đầu năm nay, và hội đồng quản trị đã tăng kế hoạch mua lại cổ phiếu thêm 60 tỷ USD trong một quyết định hồi tháng 8.

CEO Jensen Huang cho biết, sức mạnh tài chính của Nvidia không chỉ mang lại niềm tin cho khách hàng và nhà cung cấp mà còn giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Cũng theo ông Huang, các vụ đầu tư chiến lược của Nvidia là "công việc thực sự quan trọng" và nếu các công ty như OpenAI phát triển, việc đầu tư đó sẽ thúc đẩy tiêu thụ AI và các chip của Nvidia. Mặc dù Nvidia không yêu cầu các công ty mà họ đầu tư phải sử dụng sản phẩm của Nvidia, nhưng thực tế là tất cả đều làm như vậy.

Trong bối cảnh đó, Nvidia đã thay thế các thương vụ mua lại bằng các khoản đầu tư.

Thương vụ mua lại lớn nhất của công ty là Mellanox với giá 7 tỷ USD vào năm 2020, đã đặt nền móng cho các sản phẩm AI hiện tại của Nvidia. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải các vấn đề pháp lý khi cố gắng mua lại công ty công nghệ chip Arm với giá 40 tỷ USD cũng trong năm 2020. Thương vụ này đã bị hủy sau khi cơ quan quản lý tại Mỹ và Anh bày tỏ lo ngại về tác động đối với cạnh tranh trong ngành công nghiệp chip.

Dù vậy, Nvidia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thâu tóm mới. Giám đốc tài chính Kress cho biết mặc dù việc thực hiện các thương vụ M&A lớn không dễ dàng, nhưng công ty vẫn hy vọng có thể tìm thấy những cơ hội phù hợp.