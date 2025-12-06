Chủ Nhật, 07/12/2025

Nvidia đang có quá nhiều tiền để tiêu

Điệp Vũ

06/12/2025, 08:38

Nvidia đang nắm một lượng tiền mặt khổng lồ, tạo tiền đề cho các kế hoạch đầu tư và thâu tóm trong tương lai...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin CNBC, ở thời điểm cuối tháng 10 vừa qua, Nvidia đã tích lũy được 60,6 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn, tăng mạnh từ 13,3 tỷ USD vào tháng 1/2023. Sự gia tăng đó của dự trữ tiền mặt phần lớn nhờ vào thành công của các sản phẩm chip AI, đặc biệt là sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT 3 năm trước, biến các chip của Nvidia thành sản phẩm công nghệ đắt hàng.

Với nguồn lực tài chính dồi dào, Nvidia đã thực hiện một loạt các khoản đầu tư lớn trong năm nay. Công ty đã công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào công ty thiết kế chip Synopsys, 1 tỷ USD vào Nokia, 5 tỷ USD vào Intel và 10 tỷ USD vào Anthropic. Tổng cộng, các cam kết đầu tư này lên tới 18 tỷ USD, chưa kể đến các khoản đầu tư mạo hiểm nhỏ hơn.

Đặc biệt, Nvidia còn có kế hoạch mua cổ phần của OpenAI với giá trị lên tới 100 tỷ USD trong những năm tới, mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết.

Giám đốc tài chính của Nvidia, Colette Kress, đã nhấn mạnh rằng công ty đang tập trung vào việc đảm bảo có đủ tiền mặt để phát triển các sản phẩm thế hệ tiếp theo đúng thời hạn. Phần lớn các nhà cung cấp lớn nhất của Nvidia là các nhà sản xuất thiết bị như Foxconn và Dell, có thể yêu cầu công ty cung cấp vốn lưu động để quản lý hàng tồn kho và xây dựng thêm năng lực sản xuất.

Ngoài hoạt động đầu tư, Nvidia còn tích cực mua lại cổ phiếu của chính mình. Công ty đã chi 37 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức trong 3 quý đầu năm nay, và hội đồng quản trị đã tăng kế hoạch mua lại cổ phiếu thêm 60 tỷ USD trong một quyết định hồi tháng 8.

CEO Jensen Huang cho biết, sức mạnh tài chính của Nvidia không chỉ mang lại niềm tin cho khách hàng và nhà cung cấp mà còn giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Cũng theo ông Huang, các vụ đầu tư chiến lược của Nvidia là "công việc thực sự quan trọng" và nếu các công ty như OpenAI phát triển, việc đầu tư đó sẽ thúc đẩy tiêu thụ AI và các chip của Nvidia. Mặc dù Nvidia không yêu cầu các công ty mà họ đầu tư phải sử dụng sản phẩm của Nvidia, nhưng thực tế là tất cả đều làm như vậy.

Trong bối cảnh đó, Nvidia đã thay thế các thương vụ mua lại bằng các khoản đầu tư.

Thương vụ mua lại lớn nhất của công ty là Mellanox với giá 7 tỷ USD vào năm 2020, đã đặt nền móng cho các sản phẩm AI hiện tại của Nvidia. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải các vấn đề pháp lý khi cố gắng mua lại công ty công nghệ chip Arm với giá 40 tỷ USD cũng trong năm 2020. Thương vụ này đã bị hủy sau khi cơ quan quản lý tại Mỹ và Anh bày tỏ lo ngại về tác động đối với cạnh tranh trong ngành công nghiệp chip.

Dù vậy, Nvidia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thâu tóm mới. Giám đốc tài chính Kress cho biết mặc dù việc thực hiện các thương vụ M&A lớn không dễ dàng, nhưng công ty vẫn hy vọng có thể tìm thấy những cơ hội phù hợp.

Nền kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào đầu tư AI

07:34, 28/11/2025

Nền kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào đầu tư AI

Danh mục đầu tư của Nvidia có những gì?

16:00, 03/12/2025

Danh mục đầu tư của Nvidia có những gì?

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

10:05, 30/10/2025

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Từ khóa:

AI chip Nvidia thế giới

30 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dịch vụ số

30 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dịch vụ số

Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...

Từ tư duy than đá đến mục tiêu mô hình phát triển thích ứng khí hậu của Indonesia

Từ tư duy than đá đến mục tiêu mô hình phát triển thích ứng khí hậu của Indonesia

Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...

Nhóm hacker tinh vi bị cáo buộc cài “cửa hậu” vào mạng chính phủ Mỹ - Canada

Nhóm hacker tinh vi bị cáo buộc cài “cửa hậu” vào mạng chính phủ Mỹ - Canada

Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 30/11-6/12/2025: Giá bạc cao kỷ lục, yên Nhật tăng, Fed có thể sắp hạ lãi suất

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 30/11-6/12/2025: Giá bạc cao kỷ lục, yên Nhật tăng, Fed có thể sắp hạ lãi suất

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...

Quan hệ thương mại Trung Quốc - Canada mở ra giai đoạn phát triển mới

Quan hệ thương mại Trung Quốc - Canada mở ra giai đoạn phát triển mới

Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

