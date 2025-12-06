Sở Du lịch TP. HCM và Grab Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm quảng bá, thúc đẩy du lịch

Grab Việt Nam phối hợp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch TP. HCM thông qua việc sử dụng nền tảng số nhắm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và tạo sức bật mạnh mẽ hơn cho du lịch thành phố…

Sở Du lịch TP. HCM và Grab Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, điểm đến TP. HCM, góp phần đưa thành phố trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp tận dụng nền tảng số để nâng cao trải nghiệm của du khách với các dịch vụ xuyên suốt, thuận tiện và an toàn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, tạo động lực phát triển mới cho ngành du lịch Thành phố trong kỷ nguyên số.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM cho biết: “Hợp tác giữa Sở Du lịch TP. HCM và Grab Việt Nam là một bước đi phù hợp với định hướng chuyển đổi số của du lịch TP. HCM. Chúng tôi sẽ tận dụng các nền tảng số như Grab để xúc tiến quảng bá du lịch TP. HCM một cách hiệu quả nhất và nâng cao trải nghiệm du khách xuyên suốt hành trình khám phá, đồng thời hỗ trợ các đơn vị điểm đến tiếp cận du khách thuận lợi hơn. Chúng tôi tin rằng, sự hợp tác này sẽ tạo ra một động lực tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững cho du lịch Thành phố trong thời gian tới.”

Thỏa thuận hợp tác này khẳng định vai trò tích cực của Grab trong việc góp phần phát triển chất lượng dịch vụ du lịch và ẩm thực tại TP. HCM. Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: “TP. HCM là một không gian kinh tế - du lịch đặc biệt hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn du lịch từ đô thị hiện đại, công nghiệp tiên tiến, đổi mới sáng tạo, trải nghiệm nghỉ dưỡng và văn hóa truyền thống. Đây cũng là thị trường lớn của Grab tại Việt Nam, với hàng loạt dịch vụ hằng ngày an toàn, chất lượng, đáng tin cậy cùng mạng lưới đối tác thương nhân rộng khắp, có thể mang đến cho người dùng trong nước và quốc tế trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với Sở Du lịch TP. HCM để cùng triển khai các chương trình và sự kiện văn hoá - du lịch ấn tượng, từ đó tạo nên sức bật mạnh mẽ hơn cho du lịch thành phố.”

Bà Nguyễn Thị Minh Phương (trái) Chánh văn phòng Sở Du lịch TP.HCM và Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam tại lễ ký kết.

Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Du lịch TP. HCM và Grab Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các nhóm hoạt động chính. Thứ nhất là hợp tác triển khai tiếp thị số quảng bá du lịch và các điểm đến tại TP. HCM thông qua các kênh truyền thông trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline) của hai bên, phù hợp với các nhóm khách du lịch và ẩm thực địa phương.

Thứ hai là phối hợp hỗ trợ chuyển đổi số cho các nhà hàng, quán ăn địa phương nhằm đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng ẩm thực địa phương. Hai bên sẽ tạo điều kiện cho ngày càng nhiều quán ăn tham gia vào nền tảng số của Grab.

Thứ ba là phối hợp khai thác sản phẩm du lịch TP. HCM thông qua nền tảng số: Hai bên sẽ phối hợp gia tăng trải nghiệm du lịch cho người dân và du khách thông qua tích hợp bản đồ du lịch và giới thiệu các gói dịch vụ du lịch trên ứng dụng Grab.

Thứ tư là đồng hành, hỗ trợ các sự kiện du lịch quy mô lớn tại TP. HCM, đặc biệt là các sự kiện văn hóa - xã hội quan trọng.

Mở đầu cho hợp tác, trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch TP. HCM diễn ra từ ngày 5/12/2025, Grab sẽ đồng hành cùng Sở Du lịch TP. HCM triển khai hoạt động truyền thông cho Chương trình “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện” năm 2025. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh các điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn của thành phố đến người dân và du khách trong, ngoài nước. Sự đồng hành này sẽ giúp tăng cường hiệu ứng truyền thông, thu hút sự tham gia của công chúng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch tại TP. HCM.

Trong thời gian qua, Grab đã và đang tích cực tăng cường hợp tác với chính quyền các cấp để thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, không chỉ nhằm phục vụ người dùng tốt hơn mà còn nhằm chung tay cùng các cơ quan ban ngành tạo ra động lực mới cho sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực du lịch, Grab đã ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ngành du lịch địa phương và hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương nâng cao kỹ năng số. Các thỏa thuận hợp tác này đang tạo nên động lực tăng trưởng mới, giúp các đơn vị chuyên trách và Grab phối hợp triển khai những dự án thúc đẩy tăng trưởng du lịch hiệu quả, bền vững cho các địa phương.