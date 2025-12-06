Bổ sung mức phạt tới 16 triệu đồng nếu khai báo sai lương và thu nhập

Nghị định 310/2025/NĐ-CP lần đầu bổ sung chế tài xử phạt tới 16 triệu đồng đối với hành vi không khai báo hoặc cung cấp không chính xác thông tin về tiền lương, tiền công và thu nhập theo yêu cầu của cơ quan thuế...

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại Nghị định 310/2025/NĐ-CP ban hành ngày 2/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP đối với xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn là việc điều chỉnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến thuế của tổ chức và cá nhân.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 2 - 6 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế hoặc tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế nhưng quá thời hạn từ 5 ngày trở lên.

Các hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế hoặc không thực hiện quyết định cưỡng chế thuế cũng bị xếp vào nhóm vi phạm có mức phạt từ 10-16 triệu đồng. (Nghị định 310/2025/NĐ-CP ngày 2/12/2025)

Bên cạnh đó, mức phạt được nâng lên mức 6 - 16 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi (i) thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ trường hợp không trích chuyển tiền từ tài khoản, hoặc (ii) không cung cấp, cung cấp không chính xác thông tin về tài sản, quyền và nghĩa vụ về tài sản, tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước.

Tuy nhiên, khoản 12 Điều 1 Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 19 nêu trên nhằm tiếp tục siết chặt trách nhiệm cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, mức phạt từ 2 - 6 triệu đồng vẫn giữ nguyên đối với các trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế hoặc tài khoản của người nộp thuế quá thời hạn từ 5 ngày trở lên theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Đáng chú ý, khung xử phạt tại Nghị định này được chia tách chi tiết hơn nhằm phản ánh đúng tính chất của từng hành vi vi phạm. Đồng thời, nhóm hành vi bị xử phạt cũng được mở rộng, bổ sung chế tài đối với việc không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin về tiền lương, tiền công, thu nhập của người nộp thuế

Cụ thể, mức phạt từ 6 - 10 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi cung cấp không chính xác thông tin về tài sản, quyền và nghĩa vụ tài sản của người nộp thuế; cũng như cung cấp sai thông tin, tài liệu phục vụ việc xác định nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, nếu cung cấp không chính xác thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng nằm trong khung xử phạt trên.

Trong trường hợp cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tiền lương, tiền công hoặc thu nhập của người nộp thuế do tổ chức, cá nhân nắm giữ thì cũng chịu mức xử phạt từ 6 - 10 triệu đồng, Bộ Tài chính cho biết.

Tuy nhiên, đối với trường hợp không cung cấp thông tin về tài sản, quyền và nghĩa vụ tài sản của người nộp thuế hoặc không cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xác định nghĩa vụ thuế, mức phạt sẽ tăng lên 10 - 16 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khung xử phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Tương tự, hành vi không cung cấp thông tin về tiền lương, tiền công hoặc thu nhập theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế cũng nằm trong khung xử phạt từ 10 - 16 triệu đồng

Song song đó, các hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế hoặc không thực hiện quyết định cưỡng chế thuế cũng bị xếp vào nhóm vi phạm có mức phạt từ 10 - 16 triệu đồng, ngoại trừ trường hợp không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế được quy định riêng tại Điều 18 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.