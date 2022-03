Cartier lần thứ hai cáo buộc Tiffany & Co đánh cắp bí mật thương mại

Theo Bloomberg, hãng thời trang cao cấp nước Pháp - Cartier thuộc sở hữu của tập đoàn Richemont đang kiện Tiffany & Co. của tập đoàn LVMH vì ăn cắp bí mật kinh doanh liên quan đến các sản phẩm độc quyền nhất của hãng. Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án bang New York ở Manhattan, Tiffany đã thuê lại một cựu "quản lý cấp thấp" của Cartier có tên Megan Marino nhằm mục đích tìm hiểu thêm về bộ sưu tập nói trên của Cartier, nơi các món đồ thường có giá từ 50.000 đến 10 triệu USD.

Trong đơn kiện, Marino bị cáo buộc đã tải xuống thông tin bí mật liên quan đến hoạt động kinh doanh cao cấp của Cartier trước khi rời công ty và giao cho người quản lý mới của cô tại Tiffany. Người đại diện của Cartier đã gọi việc làm của đối thủ là "một nỗ lực tuyệt vọng để hồi sinh sản phẩm của mình sau nhiều lần thất bại". Người này gay gắt chỉ trích rằng "đây phản ánh văn hóa đáng lo ngại về việc chiếm dụng thông tin, cạnh tranh không công bằng của Tiffany". Một phát ngôn viên của Tiffany nhanh chóng đã trả lời rằng: “Chúng tôi phủ nhận cáo buộc vô căn cứ và sẽ mạnh mẽ bảo vệ bản thân.”

Tuy nhiên, theo thông tin từ tòa án, Tiffany dường như đổ lỗi cuối cùng cho Marino bằng cách sa thải cô chỉ sau năm tuần. Trong khi đó, Marino cho biết Tiffany "quan tâm đến việc thuê tôi làm nguồn cung cấp thông tin hơn là một người quản lý trang sức cao cấp". Còn Cartier tuyên bố các giám đốc điều hành cấp cao của Tiffany & Co. đã có được "một lượng lớn thông tin bí mật thương mại và bí mật của Cartier".

Trang sức được trưng bày trong cửa hàng hàng đầu của Tiffany & Co. trên Đại lộ số 5 ở New York. Ảnh: Bloomberg

Cartier cho biết, với vụ kiện này hãng mong muốn sẽ có lệnh yêu cầu Tiffay & Co phải trả lại và không sử dụng các bí mật thương mại bị đánh cắp, cộng với việc đền bù những thiệt hại không xác định.

Đây không phải là lần đầu tiên Cartier cáo buộc một cựu nhân viên cố gắng ăn cắp bí mật thương mại cho Tiffany & Co.. Năm 2014, Cartier đã từng kiện một cựu giám đốc quảng cáo với cáo buộc cố gắng lôi kéo trợ lý cũ cùng gia nhập Tiffany & Co. và mang theo thông tin bí mật.

Trong năm 2021, nhà Cartier đã thành công rực rỡ với BST Sixième Sens par Cartier. Đây là bộ sưu tập trang sức lấy cảm hứng từ loài báo hoang dã, chú trọng vào kết cấu tinh khiết của những viên đá quý lấp lánh mang sắc màu rực rỡ. BST của Cartier được chế tác với kỹ thuật trompe-l’oeil (dựa vào những hình ảnh thực tế để tạo nên ảo ảnh trong không gian 3 chiều). Với các họa tiết đồ họa, chuyển động ánh sáng và bố cục chặt chẽ, các thiết kế trang sức cao cấp như tỏa sáng trên làn da. BST Sixième Sens par Cartier bao gồm các thiết kế nhẫn, vòng cổ mang vẻ đẹp ấn tượng.

Đồ trang sức cao cấp được trưng bày tại một cửa hàng Cartier trên Place Vendome ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Tiffany & co. lại có một năm thành công với chiến dịch About Love. Song hành với những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất thế giới kể từ năm 1837, chiến dịch About Love của Tiffany & Co. đánh dấu cột mốc mới trong định hướng sáng tạo của nhà kim hoàn nước Mỹ sau khi gia nhập tập đoàn LVMH. Bên cạnh sự xuất hiện của đôi vợ chồng quyền lực hàng đầu làng giải trí thế giới Beyoncé và Jay-Z, About Love của Tiffany & Co. được “chiếu sáng” bởi viên kim cương Tiffany màu vàng nặng 128,54 carat với 82 mặt cắt ngoạn mục mang tính biểu tượng.

Được coi là một trong những khám phá đá quý quan trọng nhất của thế kỷ 19, viên Tiffany được khai quật vào năm 1877 tại Kimberley Mines ở Nam Phi, sau đó được mua lại bởi Nhà sáng lập Charles Lewis Tiffany vào năm 1878. Đây là lần đầu tiên tác phẩm trang sức có một không hai này xuất hiện trong chiến dịch truyền thông của Tiffany, với chủ đích gợi nhắc về lịch sử và danh tiếng của thương hiệu gắn liền với trang sức cao cấp và những viên đá quý bậc nhất.