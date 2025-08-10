CEO Intel phản hồi sau khi ông Trump kêu gọi từ chức

Giám đốc điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan, khẳng định ông “luôn tuân thủ những tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất”, sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai yêu cầu từ chức…

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social, yêu cầu ông Tan “từ chức ngay lập tức” và cáo buộc ông “mâu thuẫn lợi ích nghiêm trọng”. Cổ phiếu Intel giảm 3% sau phát ngôn này.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã gửi thư cho Chủ tịch Intel, ông Frank Yeary, bày tỏ lo ngại về các khoản đầu tư và mối quan hệ của ông Tan với một số công ty bán dẫn bị cho là có liên hệ với Chính phủ Trung Quốc. Ông Cotton đề nghị hội đồng quản trị làm rõ việc ông Tan có sẵn sàng thoái vốn khỏi các công ty này để tránh xung đột lợi ích hay không.

Hiện chưa rõ ông Tan có từ bỏ các khoản đầu tư đó hay không.

Tuy nhiên, trong bản ghi nhớ gửi nhân viên cùng ngày với bài đăng của Tổng thống Trump, ông Tan có đề cập đến những tin đồn "sai lệch” liên quan đến các vai trò trước đây của mình, đồng thời nhấn mạnh các mối quan hệ quốc tế mà ông đã xây dựng “trên toàn hệ sinh thái công nghệ đa dạng” đều dựa trên nguyên tắc minh bạch và hợp pháp.

Ông cho biết Intel đang làm việc với Nhà Trắng để giải quyết vấn đề, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với “nỗ lực của Tổng thống nhằm thúc đẩy an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ”.

Ông Tan được bổ nhiệm làm CEO Intel hồi tháng 3, thay ông Pat Gelsinger - bị hội đồng quản trị miễn nhiệm vào tháng 12 năm ngoái sau những nỗ lực bất thành trong việc vực dậy hãng sản xuất chip đang gặp khó khăn.

Theo CNBC, một số nhà phân tích nhận định ông Tan không có dấu hiệu dính líu đến Chính phủ Trung quốc. Tuy nhiên, các mối liên hệ liên quan này cũng dễ tạo ra “cảm nhận tiêu cực” hơn trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Nhà phân tích này cũng lưu ý khác với nhiều lãnh đạo công nghệ khác, ông Tan dường như không duy trì quan hệ cá nhân thân thiết với ông Trump. Ngoài ra, một số quyết định gần đây của Intel, sau khi có sự lãnh đạo của ông Tan, như việc hủy bỏ một số dự án gia công chip, có thể khiến “ông chủ Nhà trắng” thêm phần "khó chịu".