Chính phủ ban hành bộ khung 5 tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp Nhà nước

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 01/01/2026
Hoàng Sơn
01/01/2026, 21:02
Nghị định số 365/2025/NĐ-CP cụ thể hóa hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả sử dụng vốn. Khung đánh giá này nhằm tạo cơ sở thống nhất cho công tác giám sát và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo đó, Nghị định đặt ra khung tiêu chí và phương pháp đánh giá cụ thể đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, đồng thời mở rộng quy định đối với doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước chi phối.
Thứ nhất, đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các chỉ tiêu do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, phù hợp với lĩnh vực hoạt động, chuyên ngành và đặc thù sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Trong trường hợp ROE không khả dụng, giao chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA).
Đối với hoạt động đầu tư, phạm vi đánh giá bao gồm các dự án đầu tư công do doanh nghiệp làm chủ quản theo Luật Đầu tư công, cũng như các khoản đầu tư, dự án đầu tư đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt về mục tiêu, quy mô vốn, nguồn vốn và thời gian thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Trọng tâm đánh giá xoay quanh năm nhóm chỉ tiêu chính bao gồm: (i) tổng doanh thu; (ii) lợi nhuận sau thuế; (iii) tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE); (iv) giá trị khối lượng thực hiện hoặc giải ngân đối với các dự án đầu tư do doanh nghiệp làm chủ quản hoặc được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt; (v) mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao thông qua việc thực nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công và các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh.
Trên cơ sở đó, doanh nghiệp được xếp loại theo ba mức A, B hoặc C, phản ánh mức độ hoàn thành các chỉ tiêu do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.
Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, việc xếp loại căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và đầu tư.
Theo đó, doanh nghiệp được xếp loại A khi đồng thời đạt yêu cầu ở các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất sinh lời; xếp loại C nếu doanh nghiệp có từ ba chỉ tiêu trở lên không đạt hoặc đồng thời không đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Các trường hợp còn lại được xếp loại B.
Đối với doanh nghiệp chủ yếu thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, việc xếp loại dựa trên kết quả thực hiện doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, doanh nghiệp xếp loại A khi đồng thời chỉ tiêu doanh thu, tỷ suất sinh lời và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao được đánh giá yêu cầu, xếp loại C nếu có từ 3 chỉ tiêu trở lên không Đạt, hoặc chỉ tiêu doanh thu và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao không Đạt. Các trường hợp còn lại được xếp loại B.
Thứ hai, đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ, việc đánh giá căn cứ cũng dựa trên 4 yếu tố.
Bộ khung đánh giá bao gồm: (i) kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thông qua; (ii) mức độ hoàn thành nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do cơ quan có thẩm quyền giao, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; (iii) hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp, có loại trừ các yếu tố đặc thù và tác động khách quan; (iv) kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo quy định, hằng năm người đại diện phần vốn nhà nước có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm trước và gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu trước ngày 15/8.
Trên cơ sở đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện đánh giá bằng cách so sánh giữa kết quả thực hiện và kế hoạch đã được thông qua, đồng thời đối chiếu với Điều 52 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, làm căn cứ cho công tác quản lý, giám sát và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Đối với các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất sinh lời: kết quả thực hiện bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu được giao đánh giá là Đạt.
Đối với chỉ tiêu về đầu tư: hoàn thành từ 90% trở lên giá trị khối lượng thực hiện hoặc giá trị giải ngân vốn đầu tư theo chỉ tiêu được giao đánh giá là Đạt.
Đối với chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ được giao: hoàn thành chỉ tiêu được giao về sản lượng, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định được đánh giá là Đạt. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh do cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá.
Đối với doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định không giao chỉ tiêu về lợi nhuận và tỷ suất sinh lời để phù hợp với hoạt động đặc thù của doanh nghiệp.
(Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025)
17:02, 04/12/2025
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức mở rộng tài trợ sang lĩnh vực hàng không, với việc tài trợ vốn cho chiếc tàu bay Airbus A321NX mới nhất của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. NCB cũng sẽ hợp tác để giúp hãng “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tư các dự án nâng cấp trọng điểm trong năm 2026.
Đề cập đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm “ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh nhà điều hành phải giải quyết nhiều thách thức đồng thời: cung cầu ngoại tệ thiếu ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, thanh khoản không đồng đều giữa các tổ chức...
Ngày 31/12, Nam A Bank và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Việc ký kết này được kỳ vọng sẽ biến nguồn lực kiều hối thành "động lực kép" - vừa là tài lực, vừa là nhân lực - để phát triển kinh tế xanh và công nghệ cao tại TP.HCM…
Sáng ngày đầu năm 2026, không khí tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng trăm khách hàng từ khắp nơi đã đổ về, kiên nhẫn xếp hàng để trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ đầu năm 2026 - món quà tài lộc cho một năm nhiều may mắn.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: