Tiếp tục duy trì hiệu lực Thông tư về giám sát vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Theo Bộ tài chính, việc tiếp tục áp dụng Thông tư 200/2015/TT-BTC trong giai đoạn chuyển tiếp giúp tránh khoảng trống pháp lý, đồng thời bảo đảm hoạt động giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước được thực hiện thống nhất, minh bạch và ổn định cho đến khi các quy định mới chính thức hoàn thiện và ban hành. …

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 4009/QĐ-BTC công bố Thông tư 200/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 77/2021/TT-BTC) tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế.

Đây là bộ quy định quan trọng hướng dẫn giám sát đầu tư vốn nhà nước, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư 200/2015/TT-BTC là hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được đánh giá dựa trên năm nhóm chỉ tiêu sau:

Thứ nhất, đối với tiêu chí tổng doanh thu, doanh nghiệp được xếp loại A khi doanh thu đạt hoặc vượt kế hoạch, loại B khi hoàn thành từ 90% kế hoạch trở lên, và loại C khi kết quả thực hiện dưới 90%.

Doanh nghiệp có kế hoạch lỗ, mức độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc lỗ thực tế thấp hơn, bằng hoặc cao hơn mức lỗ kế hoạch. Cụ thể, nếu lỗ thực hiện thấp hơn lỗ kế hoạch thì thuộc nhóm A; lỗ thực hiện bằng lỗ kế hoạch sẽ xếp loại B và lỗ thực hiện cao hơn lỗ kế hoạch sẽ xếp loại C. Thông tư 200/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 77/2021/TT-BTC)

Thứ hai, về tiêu chí tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp tiếp tục được phân loại A, B hoặc C dựa trên mức độ hoàn thành so với kế hoạch tương tự như tiêu chí tổng doanh thu

Thứ ba, về tiêu chí nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán.

Trong trường hợp, doanh nghiệp không có nợ quá hạn và có khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1 được xếp loại A.

Trong khi đó, trường hợp khả năng thanh toán từ 0,5 đến 1 được xếp loại B; còn nếu có nợ quá hạn hoặc hệ số thanh toán dưới 0,5 sẽ bị xếp loại C.

Thứ tư, đối với tiêu chí chấp hành pháp luật, nếu doanh nghiệp không có vi phạm bị kết luận hoặc chỉ bị nhắc nhở nhẹ và chưa đến mức bị xử phạt hành chính được xếp loại A.

Trong khi đó, những trường hợp bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở 01 lần bằng văn bản về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính và các báo cáo khác không đúng quy định, không đúng hạn hoặc bị xử phạt hành chính ở mức nhẹ được xếp loại B

Tuy nhiên, nếu bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản từ 02 lần trở lên và bị xử phạt trên 10 triệu đồng hoặc có quản lý bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xếp loại C, Thông tư 200/2015/TT-BTC nêu rõ.

Tiêu chí cuối cùng là việc thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích. Theo đó, nếu doanh nghiệp hoàn thành hoặc vượt kế hoạch với chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn được xếp loại A; hoàn thành từ 90% kế hoạch trở lên được xếp loại B; còn dưới mức này hoặc không bảo đảm chất lượng sẽ bị xếp loại C.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì hiệu lực Thông tư 200/2015/TT-BTC giúp bảo đảm sự thông suốt của khung pháp lý trong bối cảnh Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật 68/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn đang được hoàn thiện.

Trường hợp có sự khác nhau giữa các văn bản pháp luật, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn sẽ được ưu tiên áp dụng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Tài chính cho biết.