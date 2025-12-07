Chính phủ hỗ trợ trên 6,8 nghìn tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại do thiên tai

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Đỗ Mến
07/12/2025, 10:40
Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
Trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VNEconomy về việc “trước hậu quả thiên tai lũ lụt lịch sử diễn ra trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như thế nào đối với các địa phương?”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, thiên tai đã tác động nghiêm trọng đến đời sống kinh tế – xã hội của các địa phương bị thiệt hại. Các địa phương không chỉ chịu tổn thất về kinh tế, của cải mà còn về con người.
“Trên cơ sở các chỉ số tổng hợp, chúng tôi đã đánh giá và báo cáo với Chính phủ về tác động rất mạnh của thiên tai đối với tăng trưởng GDP của các địa phương bị thiệt hại, cũng như ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của cả nước trong quý IV và cả năm”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí khẩn cấp đáp ứng các yêu cầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.
Ngoài ra, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã có những quy định hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt.
Bộ Tài chính cũng chủ động có những hướng dẫn rất cụ thể cho địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trên địa bàn để hiểu và nắm rõ các quy định pháp luật để có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với thuế phí và chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai.
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn xảy ra thiên tai phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và được bảo hiểm theo hợp đồng, hướng dẫn cụ thể nhất; tạo điều kiện thuận lợi nhất và nhanh nhất để bồi hoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
“Được nhận tiền bảo hiểm kịp thời cũng là một giải pháp giúp các tổ chức, cá nhân sớm có nguồn tài chính vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, địa phương có thiệt hại... tính giải pháp về tài chính xử lý hậu quả thiệt hại.
Đặc biệt, tại họp báo, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức đã chia sẻ về việc xây dựng các công trình hạ tầng, xây dựng mẫu nhà chống lũ để ứng phó với thiên tai ngày càng khắc nghiệt và bất thường.
Theo ông Nguyễn Trí Đức, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu triển khai hệ thống mẫu thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai trong giai đoạn 2007–2023 và được công bố trên Cổng thông tin của Viện Kiến trúc Quốc gia gồm 176 mẫu có thể sử dụng ngay cho các địa phương.
Bao gồm các mẫu nhà điển hình vùng thiên tai (miền Trung và Tây Nam Bộ); nhà chịu gió bão, lũ quét, sạt lở; nhà nông thôn theo vùng miền; nhà thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Qua thực tế triển khai, những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu đều an toàn, chống chịu được bão lụt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bão, lũ, lụt đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế.
Ngoài ra, ông Nguyễn Trí Đức cho rằng do những biến đổi dị thường của thời tiết, đặc biệt là khu vực miền Trung phải liên tiếp hứng chịu nhiều trận bão mạnh, mưa lớn, lũ gây ngập lụt nên cục bộ tại một số địa điểm đã xảy ra sự cố như một số đoạn đường bị ngập do đỉnh lũ cao vượt mốc lịch sử, hoặc sạt lở mái ta luy ảnh hưởng đến vận tải, công tác cứu hộ cứu nạn.
Bộ Xây dựng đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ cấp bách để khắc phục sự cố, kịp thời sửa chữa, khôi phục kết cấu hạ tầng để đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt. Bộ cũng tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác cứu nạn, hỗ trợ người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường sau thiên tai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Theo 5 quy hoạch được duyệt, khu vực miền Trung và Tây Nguyên được quy hoạch: (1) đối với đường bộ, 11 tuyến cao tốc với chiều dài gần 1.500 km, 24 tuyến quốc lộ chính yếu với chiều dài trên 4.400 km giúp kết nối các hành lang kinh tế quan trọng; (2) đối với hàng không, khu vực miền Trung và Tây Nguyên được quy hoạch 14 cảng hàng không; (3) đối với hàng hải, quy hoạch 14 cảng biển gồm 89 khu bến, bến cảng với 208 cầu cảng có tổng chiều dài 36.923 m; (4) đối với đường thủy nội địa, quy hoạch 27 tuyến vận tải thủy với chiều dài 1.263 km; (5) đối với đường sắt, có 1.332 km thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam.
14:52, 06/12/2025
07:52, 01/12/2025
Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn hệ thống tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa và xây mới nhà cho người dân bị thiệt hại, triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu năm 2025 và chuẩn bị tốt cho năm 2026.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng, công tác giải ngân đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung điều hành quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả bão lũ.
