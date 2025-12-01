Thứ Hai, 01/12/2025

Phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà ở sau thiên tai tại miền Trung

Dũng Hiếu

01/12/2025, 07:52

Phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại qua các đợt bão, lũ tại khu vực miền Trung. Công điện được gửi tới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Theo Công điện, cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, nhiều địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng liên tiếp hứng chịu thiên tai nghiêm trọng với tình trạng “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất và ngập lụt lịch sử.

Các đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn về người, tài sản và đời sống dân sinh. Riêng đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22/11/2025 tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà hư hỏng, tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 16.000 tỷ đồng theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Công điện căn cứ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết 380/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng tại Đắk Lắk ngày 29/11/2025. Mục tiêu là khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho người dân, bảo đảm mỗi gia đình có nơi ở ổn định, có điều kiện thờ cúng tổ tiên và đón Tết Nguyên đán 2026.

Đối với các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động triển khai “Chiến dịch Quang Trung” từ ngày 01/12/2025.

Các địa phương phải huy động tổng lực để thần tốc hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025; đồng thời hoàn thành tái định cư và xây dựng lại nhà bị sập, trôi trước ngày 31/01/2026.

Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống chính trị hỗ trợ người dân sửa chữa và xây dựng nhà.

Công điện nhấn mạnh tinh thần tự lực, tự cường của địa phương và người dân, đồng thời khuyến khích vận động nguồn lực từ các quỹ, viện trợ, tài trợ và sự đóng góp của cộng đồng theo phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của”.

Các địa phương phải rà soát, báo cáo kế hoạch và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho việc xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại do mưa lũ từ ngày 16–22/11/2025, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính trước ngày 03/12/2025.

Đồng thời, thống kê đầy đủ số hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trừ các hộ đã được hỗ trợ xây dựng hoặc sửa nhà trước ngày 03/12/2025. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo và việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh lãng phí và tiêu cực.

Công điện giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt hỗ trợ nhân lực tại chỗ cho các địa phương trong việc xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành thiết kế nhà mẫu phù hợp với phong tục, tập quán và văn hóa của từng địa phương, bảo đảm khả năng huy động nguồn lực và tăng cường khả năng phòng chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương bố trí đất tái định cư cho các hộ dân cần di dời khỏi vùng sạt lở, ngập lụt hoặc khu vực nguy hiểm, yêu cầu hoàn thành trước ngày 05/12/2025.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành rà soát, tổng hợp phương án hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng nhằm sớm triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân, hoàn thành trước ngày 05/12/2025.

Công điện 234/CĐ-TTg nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động tối đa lực lượng và nguồn lực xã hội để triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, bảo đảm mọi hộ dân bị thiệt hại nhà cửa đều được hỗ trợ kịp thời, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của dân sau mưa lũ

16:39, 27/11/2025

16:39, 27/11/2025

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của dân sau mưa lũ

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Giao thông thiệt hại nặng do mưa lũ, hàng trăm điểm sạt lở và ngập nước

10:46, 26/11/2025

10:46, 26/11/2025

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Giao thông thiệt hại nặng do mưa lũ, hàng trăm điểm sạt lở và ngập nước

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau mưa lũ

10:28, 26/11/2025

10:28, 26/11/2025

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau mưa lũ

Từ khóa:

Chiến dịch Quang Trung công điện 234/CĐ-TTg hỗ trợ sửa chữa nhà thiên tai miền Trung

Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trung Bộ

Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trung Bộ

Tại buổi làm việc với bốn tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên ổn định nhà ở, phục hồi hạ tầng, sản xuất và bảo đảm an sinh cho người dân, với tiến độ cụ thể và nhiệm vụ rõ ràng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Logistic là động lực, dịch vụ thiết yếu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Logistic là động lực, dịch vụ thiết yếu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 29/11, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2025 với chủ đề ''Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới'.

Thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

Thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nhấn mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội.

Chính phủ ban hành quy định mới về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính

Chính phủ ban hành quy định mới về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính

Sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP quy định mới về phân loại đơn vị hành chính.

Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thực hiện quy trình miễn nhiệm cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung (vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân)...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy