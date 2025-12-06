Chính phủ họp thường kỳ tháng 11/2025, bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và khắc phục hậu quả thiên tai

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng, công tác giải ngân đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung điều hành quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả bão lũ.

Sáng 6/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ triển khai ba Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phiên họp cũng xem xét công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chính sách tạm cư khi Nhà nước thu hồi đất và nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các thành viên Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành và đại diện các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian của năm 2025 không còn nhiều, trong khi bối cảnh thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược gia tăng và kinh tế toàn cầu phục hồi chậm. Trong nước, nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cả nước đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2025 và nhiệm kỳ 2021–2025, triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và ứng phó thiên tai.

Theo Thủ tướng, nhờ sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 11 tháng cao hơn cùng kỳ 2024 trên hầu hết lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; điện, lương thực, thực phẩm tiếp tục đáp ứng đủ nhu cầu người dân, kể cả trong bão lũ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều được chú trọng.

Bên cạnh kết quả tích cực, Thủ tướng nêu rõ những hạn chế như áp lực lạm phát và tỷ giá; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, nhất là do ảnh hưởng mưa lũ; giá vàng và tỷ giá USD ở mức cao; thiên tai gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống; vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn bất cập.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá đầy đủ tình hình tháng 11 và 11 tháng, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, nhất là các giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, như thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo và kích cầu tiêu dùng.

Phiên họp nhận định, dù thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề, nền kinh tế vẫn chịu “tác động kép” từ yếu tố bên ngoài và rủi ro thiên tai trong nước. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chung sức của Nhân dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ quốc tế, Chính phủ và các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; ứng phó kịp thời với bão lũ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống.

Trong 11 tháng, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành 366 văn bản quy phạm pháp luật, hơn 6.500 văn bản chỉ đạo điều hành; tổ chức trên 2.600 cuộc họp, làm việc với các địa phương. Nhờ đó, kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. CPI bình quân 11 tháng tăng 3,3%. Thu ngân sách ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng hơn 30% so với cùng kỳ, dù đã thực hiện giảm, gia hạn thuế và phí khoảng 239 nghìn tỷ đồng. Các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ, bội chi tiếp tục được kiểm soát.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt gần 840 tỷ USD, tăng hơn 17%; xuất siêu ước đạt 20,5 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công khoảng 553,25 nghìn tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch, cao hơn cả tỷ lệ và giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ 2024. FDI đăng ký đạt gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4%; FDI thực hiện đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%.

Nhiều địa phương đạt tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó sáu địa phương vượt 10% là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ngãi. Các dự án giao thông, năng lượng trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam.

Về an sinh xã hội, trong 11 tháng, Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ gần 6,8 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các địa phương. Chính phủ cũng thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Ứng phó bão lũ và ngập lụt tại miền Trung, Chính phủ chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp từ sớm, hỗ trợ nhanh cho người dân. Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực sửa chữa nhà ở, tái định cư cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội giữ vững; công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường.