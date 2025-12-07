Chính sách mới về hỗ trợ nghiên cứu và bồi dưỡng nhà khoa học trẻ tài năng

Thông tư 43/2025/TT-BKHCN quy định các tiêu chí xét duyệt để hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước, từ thực tập và nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, hỗ trợ nghiên cứu viên sau tiến sĩ đến bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ nhà khoa học trẻ và kỹ sư trẻ tài năng đến hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học, phát triển tạp chí khoa học...

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

Thông tư nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, cơ quan hỗ trợ hoạt động là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ hướng đến mục tiêu phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; tăng cường năng lực, chất lượng nghiên cứu của tổ chức và cá nhân; đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Về hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học tại Việt Nam, nội dung hỗ trợ tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Điều kiện để được xem xét hỗ trợ bao gồm việc hội thảo phải do các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn tổ chức; có trang thông tin điện tử giới thiệu chính thức; có sự tham gia trình bày của các nhà khoa học uy tín; và nội dung hội thảo phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị tổ chức.

Các tiêu chí xét hỗ trợ căn cứ vào chất lượng hội thảo, uy tín của đơn vị tổ chức và ban chương trình; thành phần nhà khoa học tham dự; chất lượng các lần tổ chức trước (nếu có); thành tích của các nhà khoa học nước ngoài được đề nghị hỗ trợ kinh phí; ý nghĩa của hội thảo đối với lĩnh vực nghiên cứu hoặc đối với quốc gia, ngành, địa phương; cũng như dự toán kinh phí phù hợp quy định.

Đối với hoạt động hỗ trợ phát triển tạp chí khoa học, các nội dung hỗ trợ thực hiện theo khoản 1 Điều 44 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Tạp chí được xem xét hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chí của Thông tư số 27/2025/TT-BKHCN về đánh giá và xếp loại tạp chí khoa học Việt Nam, đồng thời phải có quy trình tiếp nhận, thẩm định, công bố bài báo phù hợp với quy định tại Nghị định số 262/2025/NĐ-CP về thông tin, thống kê và chuyển đổi số trong khoa học và công nghệ. Các tiêu chí xét hỗ trợ tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Các hoạt động sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặc hợp lý hóa sản xuất được hỗ trợ theo các nội dung và điều kiện quy định tại Điều 45 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Tương tự, hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được hỗ trợ theo các điều kiện, nội dung và tiêu chí nêu tại Điều 46 của Nghị định.

Thông tư cũng quy định về hỗ trợ thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài. Việc xét hỗ trợ được thực hiện theo các điều kiện và nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 47 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Tiêu chí xét hỗ trợ dựa trên chất lượng đề cương nghiên cứu, mức độ phù hợp giữa nội dung thực tập với nhiệm vụ nghiên cứu đang triển khai; tính đầy đủ và khả thi của mục tiêu, nội dung, phương pháp và kế hoạch thực hiện; ý nghĩa và tác động của đợt nghiên cứu đối với năng lực chuyên môn của cá nhân và tổ chức. Ngoài ra, thành tích nghiên cứu của ứng viên, uy tín của tổ chức đối tác nước ngoài, điều kiện cơ sở vật chất tại nơi tiếp nhận và dự toán kinh phí cũng là các tiêu chí quan trọng.

Đối với hoạt động hỗ trợ nghiên cứu của nghiên cứu viên sau tiến sĩ, nghiên cứu sinh trong chương trình đào tạo tiến sĩ và học viên cao học, các nội dung, điều kiện và tiêu chí xét hỗ trợ được thực hiện lần lượt theo quy định tại các Điều 48 và 49 của Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Nhà khoa học xuất sắc có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng được hỗ trợ theo các tiêu chí được nêu tại Điều 50 của Nghị định.

Thông tư cũng đề cập đến hỗ trợ mời nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam tham gia trao đổi học thuật ngắn hạn. Các nội dung và điều kiện xét hỗ trợ được thực hiện theo Điều 51 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Việc hỗ trợ nhà khoa học trong nước tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế được thực hiện theo nội dung Điều 52 của Nghị định, với điều kiện nhà khoa học phải có báo cáo được chấp nhận trình bày trực tiếp và hội nghị phải phù hợp với chuyên môn của họ. Các tiêu chí xét duyệt dựa trên uy tín của hội nghị, thành tích công bố của nhà khoa học, dự toán kinh phí và yêu cầu thời gian tối thiểu 12 tháng giữa hai lần được hỗ trợ liên tiếp.

Về hỗ trợ công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế, nội dung và điều kiện hỗ trợ tuân thủ Điều 53 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Các tiêu chí xét duyệt bao gồm chất lượng và ý nghĩa của công trình, uy tín tạp chí đăng tải. Đối với các quỹ cấp bộ, ngành và địa phương, tạp chí phải là tạp chí quốc tế uy tín hoặc tạp chí khoa học Việt Nam xếp loại 1 theo Thông tư 27/2025/TT-BKHCN. Đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, công trình phải đăng trên tạp chí thuộc nhóm Q1 theo phân loại của Scopus hoặc Web of Science.

Hoạt động hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng và kỹ sư trẻ tài năng được áp dụng theo các quy định cụ thể tại Điều 54 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, bao gồm nội dung hỗ trợ, điều kiện và tiêu chí xét duyệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.