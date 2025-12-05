Thủ tục thẩm định chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thời gian để Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia của bộ, cơ quan ngang bộ, thuộc Chính phủ và ở trung ương là 45 ngày. Trong 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, cơ quan đề xuất có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và ban hành chương trình theo quy định...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 36/2025/TT-BKHCN quy định chi tiết về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo thông tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương có trách nhiệm xây dựng các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Các chương trình này bao gồm chương trình phát triển công nghệ chiến lược và chương trình quốc gia đặc biệt.

Sau khi xây dựng, các chương trình sẽ được gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định. Quá trình thẩm định phải được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau đó, cơ quan đề xuất có 15 ngày để hoàn thiện hồ sơ và ban hành chương trình.

Đối với các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt, quá trình thẩm định và phê duyệt có thể kéo dài trong 60 ngày. Sau khi nhận được báo cáo thẩm định, cơ quan đề xuất phải xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ thẩm định chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt chương trình. Sau khi được phê duyệt, các cơ quan đề xuất sẽ chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm.

Các bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do đơn vị trực thuộc đề xuất. Trong 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải ban hành chương trình. Sau đó, các đơn vị tổ chức triển khai và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tiến độ thực hiện trước ngày 15/12 hằng năm.

Thông tư cũng quy định rõ về phân cấp quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể chủ động phân cấp cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc để quản lý hoạt động này theo quy định của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phân cấp quản lý cho các cơ quan trực thuộc như Văn phòng Bộ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Trong đó, Văn phòng Bộ là cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nội bộ, chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ, đặt hàng.

Việc phân cấp này nhằm đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ. Các đơn vị có chức năng tham mưu sẽ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp.