Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững
Chu Khôi
18/09/2025, 13:20
Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang được xem là "chìa khóa" giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí và đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, song thực tế vẫn đối diện nhiều thách thức: hạ tầng công nghệ còn yếu, nhân lực nông thôn thiếu kỹ năng số, dữ liệu ngành phân tán... Đây là những "nút thắt" cần tháo gỡ để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, thông minh và cạnh tranh hơn…
Ngày 18/9/2025, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025.
CHUYỂN ĐỔI SỐ - XU THẾ TẤT
YẾU CỦA NÔNG NGHIỆP
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, nhấn mạnh nông nghiệp Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển đã đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế quốc tế.
Tuy nhiên, trong bối cảnh
kinh tế toàn cầu biến động, biến đổi khí hậu gay gắt, suy thoái tài nguyên và
áp lực tiêu dùng xanh ngày càng lớn, ngành nông nghiệp – môi trường đứng trước
những thách thức chưa từng có.
Theo ông Tiến, chuyển đổi
số và đổi mới sáng tạo chính là “động lực then chốt”, con đường tất yếu để nông
nghiệp Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới: hiệu quả hơn, minh bạch
hơn, xanh và bền vững hơn.
“Chuyển đổi số trong nông
nghiệp và môi trường đã trở thành chủ trương nhất quán, từ định hướng chiến
lược đến hành động cụ thể, mở đường cho các dự án, mô hình và chương trình thực
tiễn”, ông Tiến khẳng định.
Tại Diễn đàn, ông Nguyễn
Kim Phúc - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình
bày tham luận về “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và phát triển
chuỗi giá trị nông sản”. Theo đó, nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên
chuyển đổi số theo Quyết định 749/QĐ-TTg.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ
những thách thức lớn: chuyển đổi số mới tập trung ở doanh nghiệp lớn, hạ tầng
viễn thông và thiết bị ở nông thôn còn yếu, nhân lực thiếu kỹ năng số, hệ thống
dữ liệu ngành phân mảnh và thiếu liên thông.
Ở góc độ vĩ mô, ông Phạm
Duy Khánh, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Chiến lược chính sách
nông nghiệp và môi trường), nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số
Việt Nam. Năm 2024, kinh tế số ước đóng góp 18,3% GDP, tăng trưởng trên 20% so
với năm 2023 – cao gấp 3 lần tốc độ GDP chung và nhanh nhất Đông Nam Á. Mục
tiêu năm 2025, tỷ trọng này sẽ đạt 20,5% GDP với doanh thu lĩnh vực kinh tế số
nền tảng 52 tỷ USD. Đến 2030, Việt Nam kỳ vọng đạt mức 30–35% GDP, lọt top 30
toàn cầu về tỷ trọng kinh tế số.
Song song, thương mại điện
tử bán lẻ đạt 25 tỷ USD năm 2024, tăng 20%, đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia
có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Thanh toán không tiền mặt tăng hơn
50% mỗi năm, số doanh nghiệp công nghệ số vượt 73.000, tăng trên 10% so với năm
2023.
“Đây là nền tảng quan
trọng để thúc đẩy thương mại nông sản trực tuyến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng
thương hiệu và mở rộng thị trường cho nông nghiệp Việt Nam”, ông Khánh nói.
TỪ LÀNG THÔNG MINH ĐẾN NÔNG
TRẠI SỐ
Diễn đàn cũng giới thiệu
nhiều mô hình thực tiễn. Dự án hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UNDP
năm 2023 cho thấy, thanh long Bình Thuận có thể cắt giảm 68% phát thải carbon,
tiết kiệm 50% năng lượng nhờ ứng dụng điện mặt trời, đèn LED và app truy xuất
nguồn gốc.
Tại Đồng Tháp, mô hình Làng
thông minh đang giúp giám sát đất, thủy lợi, canh tác, chăn nuôi, thu hoạch,
bảo quản và chế biến bằng công nghệ số, từ đó giảm tổn thất, rủi ro và nâng cao
hiệu quả.
Một ví dụ điển hình là xã
Yên Hòa (Yên Mô, Ninh Bình): toàn bộ 10/10 thôn có internet, 70% người dân dùng
smartphone, 90% hộ gia đình truy cập internet di động. Các sản phẩm OCOP được
đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart, thanh toán QR code được triển khai, y
tế và giáo dục thông minh được áp dụng, cùng hệ thống AI cho phát thanh tuyên
truyền.
Giải pháp được ông Phạm
Duy Khánh đề xuất là tập trung xây dựng ngân hàng dữ liệu quốc gia về nông
nghiệp số; thiết lập mạng lưới quan trắc, giám sát tích hợp; phát triển đội ngũ
chuyên gia công nghệ am hiểu đặc thù nông sản và vùng canh tác. Đồng thời, cần
nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng số cho nông dân thông qua mô hình điểm,
giới thiệu cách làm thành công để họ trải nghiệm trước khi nhân rộng.
Đặc biệt, việc xây dựng làng
thông minh cần dựa trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Chính quyền số ứng dụng dịch vụ công trực tuyến liên thông; kinh tế số quản lý
mã số vùng nguyên liệu, thương mại điện tử sản phẩm OCOP; xã hội số cung cấp
dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường nông thôn qua nền tảng số.
Chuyển đổi số trong nông
nghiệp, theo các chuyên gia, không chỉ là áp dụng công nghệ, mà còn là đổi mới
tư duy và cách làm, để nông nghiệp Việt Nam vươn lên hiện đại, hiệu quả, minh
bạch, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
PHIÊN CHỢ NÔNG SẢN, ĐẶC SẢN
VÙNG MIỀN 2025
Phiên chợ Nông sản, Đặc
sản vùng miền 2025 đã khai mạc ngay trước khi Diễn đàn nêu trên diễn ra. Phiên
chợ được tổ chức từ ngày 18 – 21/9/2025, tại Khu Hội chợ Triển lãm giao dịch
Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Phiên
chợ mở cửa từ 8h30 – 19h00 hằng ngày, với quy mô 60 gian hàng trên diện tích
1.000m2.
Sự kiện quy tụ nhiều hợp
tác xã, doanh nghiệp, hội nông dân đến từ các tỉnh, thành trong cả nước như Hà
Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk… Các
đơn vị mang tới nhiều nông sản, đặc sản gắn liền với địa phương như na và sản
phẩm từ Mác mật Lạng Sơn; trà Thái Nguyên; cá một nắng Quảng Ninh; sầu riêng,
bơ, mãng cầu Đắk Lắk; cà phê, macca Lâm Đồng; gạo Séng Cù Lào Cai; gạo ST25 Sóc
Trăng; cua Năm Căn, yến sào, nem chua Thanh Hóa…
Các sản phẩm trưng bày
phần lớn được sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công
nghệ cao trong chế biến. Ngoài ra, nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống, sản
phẩm OCOP đạt 3 – 5 sao cũng góp mặt, mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn
phong phú.
Trong khuôn khổ Phiên chợ
còn có hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực vùng miền, trình diễn chế biến
nông sản. Ban tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng thị
trường phân phối tại Hà Nội và khu vực lân cận. Đây là dịp để quảng bá sản
phẩm, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản Việt.
Lễ ký kết hợp tác giữ
Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và Trường Đại học Thương mại về tăng
cường hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
