Hơn 40 phiên kết nối chuyên sâu tại Chương trình VietLeap AI Accelerator

Chủ Nhật, 14/12/2025
Vy Vy
14/12/2025, 21:23
Trong khuôn khổ Hội thảo Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam - Nhật Bản, sự kiện VietLeap Business Matching Day ghi nhận hơn 40 phiên làm việc 1:1 giữa 10 startup AI xuất sắc và các tập đoàn lớn. Đây là hoạt động thuộc Chương trình VietLeap AI Accelerator, mở ra cơ hội thương mại hóa các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) “Make in Vietnam” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam…
VietLeap AI Accelerator là chương trình tăng tốc khởi nghiệp tiên phong dành riêng cho lĩnh vực AI tại Việt Nam, được khởi động từ ngày 02/10/2025. Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp triển khai cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản.
Điểm nhấn của chương trình là VietLeap Business Matching Day – ngày hội kết nối được thiết kế theo mô hình Thử thách - Giải pháp (Challenge-based innovation). Thay vì các buổi giới thiệu chung chung, chương trình tập trung vào việc giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp lớn bằng giải pháp công nghệ của startup.
Năm nay, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp tiên phong về đổi mới sáng tạo như Heineken Việt Nam, Cốc Cốc, VinVentures... Các đề bài chiến lược được đưa ra bao gồm: Tối ưu vận hành: Ứng dụng AI cho Trung tâm Tương tác Khách hàng (ngành đồ uống có cồn); Phát triển bền vững: Minh bạch hoá và đo lường tác động chuỗi cung ứng hướng tới Net Zero (ngành dệt may); Quản trị nguồn nhân lực: Ứng dụng AI trong Workforce Intelligence.
Thông qua các phiên kết nối, các bên đã xác định được phạm vi thử nghiệm hợp tác (Proof-of-Concept), mở ra triển vọng tích hợp công nghệ vào quy trình vận hành thực tế của các tập đoàn.
Vượt qua hàng trăm hồ sơ và nhiều vòng đánh giá khắt khe, 10 startup góp mặt tại vòng kết nối này bao gồm: Diaflow, VBrain, Freshdi Vietnam JSC, Finful, Brain-Life Link Technology JSC, Next Robotics, Pixel ML, OdaAI, MindShift Vietnam Technology Solutions và MedCAT.
Không chỉ kết nối với doanh nghiệp lớn, VietLeap còn tạo ra không gian “cộng sinh”, nơi các startup tìm thấy cơ hội hợp tác vòng tròn để đồng sáng tạo sản phẩm. Nhiều giải pháp tiềm năng đã được hình thành từ sự kết hợp giữa các lĩnh vực như AI Agent, Robotic AI, NeuroTech và AI chuỗi cung ứng.
Đánh giá về bối cảnh hiện tại, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC nhận định startup AI Việt Nam đang đứng trước cơ hội mang tính bản lề khi thế giới chuyển dịch mạnh sang nền kinh tế dữ liệu. VietLeap không chỉ dừng lại ở hỗ trợ khởi nghiệp, mà là một nền tảng tăng tốc học hỏi - thử nghiệm - thương mại hóa, góp phần hình thành thế hệ doanh nghiệp AI Việt đủ năng lực cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, ông Thịnh cũng thẳng thắn chỉ ra thách thức về cấu trúc dữ liệu còn phân tán và chưa chuẩn hóa trong khi đây là “nguồn sống” quan trọng nhất của AI.
Đồng quan điểm, đại diện BCG Việt Nam cho rằng việc hiện thực hóa giá trị AI đòi hỏi quá trình chuyển đổi toàn diện từ mô hình vận hành đến quản trị, chứ không chỉ là các thí điểm công nghệ đơn lẻ. Vị này cũng đánh giá cao sự cởi mở của các tập đoàn Việt Nam hiện nay trong việc hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc vận hành BambuUP, nhấn mạnh với việc Luật Trí tuệ nhân tạo đã được ban hành, Việt Nam là một trong số ít quốc gia sở hữu khung pháp lý về AI. Vì vậy, đây là cơ hội cho các startup bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2026, đặc biệt là vào các ngành giàu dữ liệu như Tài chính - Ngân hàng, Y tế và Chuỗi cung ứng.
VietLeap Business Matching Day không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của NIC và JICA trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đưa công nghệ AI trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.
20:51, 13/12/2025
Trong định hướng trở thành đô thị di sản xanh, thông minh, Huế đang tăng cường đối thoại với các tập đoàn hạ tầng lớn, trong đó có Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp...
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc xử lý vướng mắc các dự án BOT giao thông ký trước ngày 1/1/2021, bảo đảm tính khả thi, đúng pháp luật, không để phát sinh tiêu cực, thất thoát, trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 15/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm. Mục tiêu là xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt về giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoàn thành, thông tuyến theo đúng cam kết tiến độ...
Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, dữ liệu không còn dừng lại ở khái niệm kỹ thuật mà đã trở thành động lực tăng trưởng của thế kỷ 21. Vì vậy, Việt Nam cần “mở khóa” nguồn tài nguyên này để Việt Nam không lỡ nhịp phát triển kinh tế dữ liệu và bứt phá tăng trưởng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: