Hơn 40 phiên kết nối chuyên sâu tại Chương trình VietLeap AI Accelerator

Trong khuôn khổ Hội thảo Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam - Nhật Bản, sự kiện VietLeap Business Matching Day ghi nhận hơn 40 phiên làm việc 1:1 giữa 10 startup AI xuất sắc và các tập đoàn lớn. Đây là hoạt động thuộc Chương trình VietLeap AI Accelerator, mở ra cơ hội thương mại hóa các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) “Make in Vietnam” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam…

VietLeap AI Accelerator là chương trình tăng tốc khởi nghiệp tiên phong dành riêng cho lĩnh vực AI tại Việt Nam, được khởi động từ ngày 02/10/2025. Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp triển khai cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản.

Điểm nhấn của chương trình là VietLeap Business Matching Day – ngày hội kết nối được thiết kế theo mô hình Thử thách - Giải pháp (Challenge-based innovation). Thay vì các buổi giới thiệu chung chung, chương trình tập trung vào việc giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp lớn bằng giải pháp công nghệ của startup.

Năm nay, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp tiên phong về đổi mới sáng tạo như Heineken Việt Nam, Cốc Cốc, VinVentures... Các đề bài chiến lược được đưa ra bao gồm: Tối ưu vận hành: Ứng dụng AI cho Trung tâm Tương tác Khách hàng (ngành đồ uống có cồn); Phát triển bền vững: Minh bạch hoá và đo lường tác động chuỗi cung ứng hướng tới Net Zero (ngành dệt may); Quản trị nguồn nhân lực: Ứng dụng AI trong Workforce Intelligence.

Thông qua các phiên kết nối, các bên đã xác định được phạm vi thử nghiệm hợp tác (Proof-of-Concept), mở ra triển vọng tích hợp công nghệ vào quy trình vận hành thực tế của các tập đoàn.

Các phiên kết nối giữa doanh nghiệp start-up và các tập đoàn lớn.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ và nhiều vòng đánh giá khắt khe, 10 startup góp mặt tại vòng kết nối này bao gồm: Diaflow, VBrain, Freshdi Vietnam JSC, Finful, Brain-Life Link Technology JSC, Next Robotics, Pixel ML, OdaAI, MindShift Vietnam Technology Solutions và MedCAT.

Không chỉ kết nối với doanh nghiệp lớn, VietLeap còn tạo ra không gian “cộng sinh”, nơi các startup tìm thấy cơ hội hợp tác vòng tròn để đồng sáng tạo sản phẩm. Nhiều giải pháp tiềm năng đã được hình thành từ sự kết hợp giữa các lĩnh vực như AI Agent, Robotic AI, NeuroTech và AI chuỗi cung ứng.

Đánh giá về bối cảnh hiện tại, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC nhận định startup AI Việt Nam đang đứng trước cơ hội mang tính bản lề khi thế giới chuyển dịch mạnh sang nền kinh tế dữ liệu. VietLeap không chỉ dừng lại ở hỗ trợ khởi nghiệp, mà là một nền tảng tăng tốc học hỏi - thử nghiệm - thương mại hóa, góp phần hình thành thế hệ doanh nghiệp AI Việt đủ năng lực cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, ông Thịnh cũng thẳng thắn chỉ ra thách thức về cấu trúc dữ liệu còn phân tán và chưa chuẩn hóa trong khi đây là “nguồn sống” quan trọng nhất của AI.

Đồng quan điểm, đại diện BCG Việt Nam cho rằng việc hiện thực hóa giá trị AI đòi hỏi quá trình chuyển đổi toàn diện từ mô hình vận hành đến quản trị, chứ không chỉ là các thí điểm công nghệ đơn lẻ. Vị này cũng đánh giá cao sự cởi mở của các tập đoàn Việt Nam hiện nay trong việc hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc vận hành BambuUP, nhấn mạnh với việc Luật Trí tuệ nhân tạo đã được ban hành, Việt Nam là một trong số ít quốc gia sở hữu khung pháp lý về AI. Vì vậy, đây là cơ hội cho các startup bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2026, đặc biệt là vào các ngành giàu dữ liệu như Tài chính - Ngân hàng, Y tế và Chuỗi cung ứng.

VietLeap Business Matching Day không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của NIC và JICA trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đưa công nghệ AI trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.