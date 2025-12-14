Hoàn thiện Nghị định xử lý vướng mắc dự án BOT giao thông, trình Thủ tướng trước 13/12

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 14/12/2025
Minh Kiệt
14/12/2025, 23:10
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc xử lý vướng mắc các dự án BOT giao thông ký trước ngày 1/1/2021, bảo đảm tính khả thi, đúng pháp luật, không để phát sinh tiêu cực, thất thoát, trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 685/TB-VPCP ngày 12/12/2025, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc xử lý vướng mắc của các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông.
Theo Thông báo, nhiều dự án BOT giao thông đã phát sinh khó khăn, vướng mắc và kéo dài trong nhiều năm. Từ năm 2017, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) cùng các cơ quan liên quan sớm có giải pháp xử lý dứt điểm. Đây là vấn đề có tác động đến nhiều chủ thể, gồm Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, tổ chức tín dụng và người dân.
Việc xử lý các vướng mắc của dự án BOT được xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi thông nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương thức PPP, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó cho phép xử lý các dự án BOT giao thông đã ký hợp đồng trước ngày 1/1/2021, tạo cơ sở pháp lý cho việc ban hành Nghị định.
Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết dự thảo Nghị định đã được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, đồng thời có cơ sở chính trị để xử lý các vướng mắc tồn tại. Tuy nhiên, hiện vẫn còn ý kiến khác nhau liên quan đến phương án xác định lãi vay trong giai đoạn vận hành, kinh doanh khi tính toán chi phí bồi thường trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, trong đó có ý kiến của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tại Công văn số 2349-01/2025/TCB ngày 21/11/2025. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ kết quả làm việc với các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng liên quan đến các dự án đang vướng mắc.
Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá kỹ lưỡng tác động của các phương án xử lý, trên cơ sở đó đề xuất phương án bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy định pháp luật, không để phát sinh tiêu cực, khiếu kiện và thất thoát tài sản nhà nước; đồng thời khẳng định rõ phương án đề xuất là đúng quy định pháp luật.
Bộ Xây dựng được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo Quy chế làm việc của Chính phủ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/12/2025. Trên cơ sở hồ sơ trình, Văn phòng Chính phủ sẽ lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ trong ngày 14/12/2025, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 15/12/2025.
