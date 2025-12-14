Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch năm 2026, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm, vì thế dẫn chiếu theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày…

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, hiện người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong đó, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch).

Nếu ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Theo Lịch vạn niên, Tết Dương lịch 2026, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm. Căn cứ theo quy định hiện hành, dịp Tết Dương lịch 2026 này, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.

Mặc dù ngày 1/1 là ngày nghỉ Tết của người lao động, song do đặc thù công việc, hoặc thực hiện theo sự phân công, sắp xếp của người sử dụng lao động mà nhiều người lao động vẫn đi làm vào dịp này thì sẽ được tính là làm thêm giờ và hưởng lương làm thêm giờ.

Theo quy định tại Điều 98, Bộ luật Lao động năm 2019, về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trong đó, vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã nêu rõ, nếu vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sẽ bị phạt tiền 2 - 5 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật, hoặc không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) - nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Bên cạnh đó, sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, Tết...

Nếu người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần so với cá nhân. Như vậy, nếu người sử dụng lao động vi phạm quy định về ngày nghỉ Tết thì mức xử phạt là 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân. Còn đối với tổ chức thì mức xử phạt sẽ là 20 - 40 triệu đồng.

Ngoài tiền lương làm thêm giờ, người lao động còn có thể được nhận tiền thưởng trong dịp này. Bộ luật Lao động 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, và phải được công khai tại nơi làm việc.