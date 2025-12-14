Huế “bật đèn xanh” cho dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 14/12/2025
Nguyễn Thuấn
14/12/2025, 23:27
Thành phố Huế vừa thông qua chủ trương đầu tư Khu công nghiệp La Sơn khu số 01 trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, hình thành trên diện tích 467,2 ha. Khi triển khai, dự án sẽ tạo quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và thu hút dòng vốn FDI cũng như doanh nghiệp trong nước...
UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 3694/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn khu số 01. Đây là dự án quy mô lớn, hình thành trên địa bàn xã Hưng Lộc và xã Lộc An, thuộc khu vực đã nằm trong quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn được phê duyệt trước đó.
Theo quyết định, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 467,2 ha và do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đề xuất. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo phương thức đấu thầu nhằm bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh và lựa chọn được đơn vị có đủ năng lực triển khai.
Mục tiêu của dự án hướng tới đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp theo tiêu chuẩn hiện đại, đồng bộ, đóng góp vào hệ thống công nghiệp của thành phố Huế và phù hợp định hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính 533 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, sau khi được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao mặt bằng, nhà đầu tư sẽ phải hoàn thiện xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành trong thời gian không quá 5 năm. Dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và ngành nghề được ưu đãi, nên sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư theo quy định hiện hành.
Quyết định phê duyệt yêu cầu nhà đầu tư được lựa chọn phải đảm bảo vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng mức đầu tư và thực hiện ký quỹ bảo đảm theo quy định trước khi nhận bàn giao đất. Toàn bộ quá trình triển khai phải tuân thủ pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.
Thành phố Huế đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tuân thủ các quy định về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thực hiện cơ chế báo cáo định kỳ với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cùng các cơ quan liên quan.
UBND thành phố Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đăng tải công khai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời tổ chức triển khai các bước lựa chọn nhà đầu tư theo đúng trình tự pháp lý.
Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quá trình triển khai dự án diễn ra đúng tiến độ, khách quan và minh bạch. Khi hoàn thiện, Khu công nghiệp La Sơn khu số 01 được kỳ vọng bổ sung quỹ đất công nghiệp quy mô lớn cho thành phố Huế, thu hút thêm các dòng vốn sản xuất – công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng bền vững.
