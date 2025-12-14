Huế thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển hạ tầng đô thị

Trong định hướng trở thành đô thị di sản xanh, thông minh, Huế đang tăng cường đối thoại với các tập đoàn hạ tầng lớn, trong đó có Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp...

Chiều tối ngày 12/12 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.

ẤN TƯỢNG VỀ MỘT ĐÔ THỊ DI SẢN ĐANG PHÁT TRIỂN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn hoan nghênh ông Nghiêm Giới Hoà – Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Đại Tây Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm – cùng Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Huế. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của thành phố.

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, ông Nghiêm Giới Hoà cho biết ông đặc biệt ấn tượng với tốc độ phát triển đô thị của Huế, nhất là sự hài hòa giữa kiến trúc truyền thống, di sản văn hóa với không gian đô thị hiện đại. Theo ông, việc vừa bảo tồn được bản sắc, vừa mở rộng không gian phát triển là bài toán không dễ, nhưng Huế đang cho thấy cách tiếp cận phù hợp, có tầm nhìn dài hạn.

Ông Nghiêm Giới Hoà giới thiệu Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại nhiều quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực giao thông trọng điểm, đô thị mới, tổ hợp thương mại – dịch vụ, phát triển hạ tầng xanh và hạ tầng thông minh. Với kinh nghiệm quốc tế, Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến các đô thị có định hướng phát triển bền vững, chú trọng yếu tố môi trường, chất lượng sống và ứng dụng công nghệ hiện đại.

“Huế là đô thị giàu tiềm năng, có bản sắc văn hóa đặc biệt và đang phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Đây là những yếu tố rất phù hợp với chiến lược đầu tư của chúng tôi”, ông Nghiêm Giới Hoà nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn các dự án mà thành phố Huế đang kêu gọi đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang – mở rộng đô thị, xây dựng các khu chức năng mới, đồng thời nghiên cứu khả năng tham gia đầu tư vào giáo dục – đào tạo và y tế chuyên sâu.

Đại diện Tập đoàn đề xuất hai bên tiếp tục trao đổi, tổ chức các đoàn khảo sát thực địa và làm việc với các đơn vị chuyên môn của thành phố nhằm đánh giá khả năng triển khai các dự án cụ thể. Tập đoàn khẳng định sẽ nghiên cứu nghiêm túc, bài bản, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam, hướng đến hợp tác ổn định, lâu dài tại Huế.

HUẾ MỞ RỘNG CỬA ĐÓN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao tiềm lực, uy tín và kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trên phạm vi quốc tế. Lãnh đạo thành phố cho rằng đây là những yếu tố quan trọng, phù hợp với nhu cầu phát triển của Huế trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Huế là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước, đồng thời là đô thị di sản đầu tiên của Việt Nam. Thành phố là trung tâm văn hóa, du lịch quan trọng, nổi tiếng với 8 Di sản UNESCO và các hoạt động Festival đặc trưng. Định hướng phát triển của Huế trong thời gian tới là “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thông minh”.

Theo đó, thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang – mở rộng đô thị, giao thông đô thị và dịch vụ du lịch. Huế đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến, giàu kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho ông Nghiêm Giới Hoà

“Huế luôn chào đón các nhà đầu tư chiến lược. Chúng tôi mong muốn hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh. Đồng thời, thành phố cam kết hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai các hoạt động hợp tác, đầu tư hiệu quả, ổn định và lâu dài tại Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Huế bày tỏ mong muốn ông sẽ tiếp tục kết nối, giới thiệu thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố mở rộng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Huế sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án; bảo đảm các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, qua đó xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện và bền vững.